路跑／北港媽祖盃馬拉松 報名參賽有機會獲1兩重「純金媽祖」

北港媽祖盃全國馬拉松今年最大獎「金媽祖」，讓參賽者充滿期待！這尊純金媽祖雕像不僅價值連城，還代表著神聖的保佑和祝福。每位報名參加北港媽祖盃全國馬拉松的參賽者，都有機會把「金媽祖」帶回家，成為這個珍貴獎品的幸運得主，無論是運動愛好者還是虔誠的信徒，「金媽祖」都將為生活帶來額外的神聖和光輝。

今年最令人期待的亮點之一是TRASH吉他手頤原的主題曲「瘋媽祖」創作外，更是會在12月2日賽事當天也會有現場演出，給予參賽者滿滿的支持以及動力，頤原以其獨特的音樂風格和深刻的音樂才華而聞名，他更是表示「音樂這條路就像是馬拉松，不比快，比氣長，重要的是持續前進。媽祖代表了愛和祝福，而馬拉松代表了堅持和毅力。我希望這首歌曲能激勵所有參賽者，讓他們在比賽中感受到媽祖的祝福和愛，同時享受到音樂和運動的完美融合」信念就是繼續下去的動力，因為有頤原的加入為賽事添加更多不一樣的風采。

北港媽祖盃全國馬拉松的主題曲-「瘋媽祖」宣傳 MV:

北港媽祖盃全國馬拉松更是帶來了不同以往的設計和多元的合作，讓這個象徵更加燦爛。邀請了時尚界的翹楚——Daniel Wong為北港媽祖盃全國媽拉松重新建置品牌以及操刀Logo和視覺設計，時尚將與台灣民俗信仰完美融合，為這場盛事注入全新活力！Daniel的設計以「探索」定義其作品的態度和想法，以強烈細緻呈現印花與 IP 設計，他的設計將成為今年北港媽祖盃全國馬拉松的一大亮點。除了豐富的完賽禮，Daniel Wong還推出了北港媽祖盃全國馬拉松限定加購商品。這些獨特的商品不僅具有高度的紀念價值，更寓意著幸福和祝福，是給自己或摯愛的特別首選禮物。「我希望這些設計能夠代表媽祖盃全國馬拉松的精神，融合傳統和現代元素，以及祝福的象徵。」Daniel Wong表示。「參賽者不僅能在比賽中展現自己的毅力和堅持，還能攜帶這些特別的商品，將比賽的意義和情感帶回家。」而他也邀請新生代運動女神——藝人黃沐妍小豬與他一起擔任今年賽事的活動大使，12月2日將與大家一起為愛而跑！

充滿愛的完賽禮：超值禮包大公開

1.賽事紀念T恤： 國際設計師Daniel Wong為所有完賽選手設計，設計靈感來自北港媽祖盃馬拉松的藍天白雲，採用雲彩花紋布料紋理，猶如悠遊於蔚藍天際的感覺，增添了不少運動時的愉悅心情，更顯個性與獨特。 為了保持乾爽舒適，選用吸濕排汗佳的布料，採用先進的吸濕排汗技術，能快速將汗水從皮膚表面輸送出去，全力投入奔跑，無後顧之憂。將獲得精美的賽事紀念T恤，作為他們在北港媽祖盃全國馬拉松的驕傲象徵。 2.獨家「祈福手環」： 北港朝天宮媽祖也要送給跑者們滿滿的祝福，特別設計期間限定的獨家「祈福手環」，僅為參與跑者送上、別具紀念意義。共有四種顏色(綠色:事業/藍色:健康/紅色:人緣桃花/黃色:財富) ，報名不同的里程數， 可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，每一種顏色都代表了不同的愛與祝福。 3.紀念後背包： 充滿愛的完賽獎品，以主視覺作為延伸，讓人感受到滿滿愛的力量，攜帶物品時更加輕鬆。 4.能量補充： 賽後享受pulsarpump脈衝星提供的能量沖泡飲以及GA黃金甲核糖力捷凍恢復體力、快速回充、修復調節。 5.美味伴手禮： 完賽禮包還包括來自乖乖的孔雀餅乾-葡萄紅棗、米乖乖椒鹽龍珠，以及麻辣乾拌- 孔雀香酥脆三顧茅廬聯名款(三款隨機乙包)，提供美味的口感以及能量的補給。 6.貼心的照顧： 我們特別提供了愛之味提供的分解茶，以及天明製藥提供的一條根貼布，在比賽後得到最好的護理。 7.雲林特色伴手禮： 為了讓您更深入了解雲林的文化，我們還提供了日興堂的大餅(隨機乙個)、蜜蜂工坊的蜂蜜雙麥牛奶，以及弘揚生技的植物肉乾(隨機乙包)，將這片土地的美味送到手中。

北港媽祖盃全國馬拉松也推出賽事期間獨家限定的「祈福手環」，此手環總共有四個顏色（紅色代表人緣桃花、黃色代表財富、綠色代表事業、藍色代表健康），只送不賣、專屬提供參與的跑者。只要報名不同的里程數，即可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，5K可獲得一個、10K可獲得二個、21K可獲得三個、42K可獲得四個，祈福手環將使北港媽祖盃全國馬拉松變得更加特別和具有意義。它不僅將參賽者與媽祖的信仰連結在一起，賽事也特別與台灣大車隊聯手合作賽事專屬「祈福專車」，將祈福手環概念延伸成四款不同意義的祈福專車，藉著祈福專車帶來的力量，為比賽注入額外的活力，每輛專車都將根據手環顏色所代表的意涵進行精心設計，也讓搭車的乘客能感受到媽祖滿滿的祝福。

2023 年賽事朝天宮獨家「祈福手環」

北港朝天宮媽祖也要送給跑者們滿滿的祝福，特別設計期間限定的獨家「祈福手環」，僅為參與跑者送上、別具紀念意義，每款手環上都刻有朝天宮的標誌，這象徵著媽祖的保佑和祝福，為參賽者帶來好運。共有四種顏色(綠色:事業/藍色:健康/紅色:人緣桃花/黃色:財富) ，報名不同的里程數， 可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，每一種顏色都代表了不同的愛與祝福。

朝天宮經典護身符 X 「圓滿兔」：創新的獎牌設計

將護身符的經典與創意融合的「圓滿兔獎牌」，將是一份獨特的珍藏紀念。在這尊傳承千年的經典護身符上搭配圓滿兔的設計，象徵著幸福與圓滿的吉祥寓意。翻轉獎牌，背面設計將展現朝天宮的獨特標誌，配合著華麗的藝術圖案，呈現出媽祖的神聖氛圍。濃縮千年文化的象徵，代表著朝天宮對信仰的高度尊崇，以及對參賽者的祝福與庇佑。

【Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松賽事介紹】

北港媽祖盃全國馬拉松，已走過12年，是台灣一項具有深厚歷史傳承象徵的運動盛事。此賽事不僅是體育競技，更是精神的傳遞，象徵著媽祖一直與我們同在的信仰。

為提升國際能見度，國際設計師Daniel Wong操刀重新定義了品牌精神，並英文命名為"Mother Marathon"，以展現其國際影響力。品牌更以媽祖為靈感，創立了獨特的品牌IP圓滿兔。

北港媽祖盃全國馬拉松的核心價值是 #MM為愛而跑，被譽為最受祝福的賽事。每位參賽者都獲得媽祖的祝福手環，並有活動大使藝人黃沐妍小豬以及華裔設計師Daniel Wong的支持。

這場馬拉松還聽見了信仰的聲音，由TRASH樂團吉他手頤原創作了專屬北港朝天宮媽祖盃的主題曲，真正融入信仰元素。更有由雲林當地女孩朝女孩啦啦隊的應援，為路跑注入強大活力，展現美麗的力量。而北港媽祖盃全國馬拉松將盈餘捐贈給公益團體，帶動善的循環，集結溫暖的支持，不僅體現了運動的力量，也彰顯了社會責任。這项馬拉松是一個結合體育、文化和信仰的獨特活動，吸引著人們共同參與，成為台灣的驕傲。

北港媽祖盃全國馬拉松報名資訊：

報名時間：2023/07/10-2023/10/31(額滿截止)

活動日：2023/12/2(六) 雲林縣北港鎮北港大橋下北港牛墟

42K全馬組、21K半馬組、10K挑戰組、05K休閒組

Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松報名網址: https://irunner.biji.co/MotherMarathon

2023 Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松 Facebook：https://www.facebook.com/mother.marathon.tw

Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松 Instagram : https://instagram.com/mother_marathon.tw?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

*活動報名請至筆記報名搜尋「2023 Mother Marathon 北港媽祖盃全國馬拉松」，並請密切鎖定「Mother Marathon」官方臉書粉專掌握賽事第一手消息！

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