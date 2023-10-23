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賽事心得／長榮馬拉松 在阿彌陀佛大姐的加持下順利跑完

運動筆記／ Eason

繼4月份跑完「PUMA螢光夜跑」後，為了想要持續驗證平時路跑成效，素有「臺灣四大馬」之一的長榮馬成為我的首選，這屆長榮馬算是睽違COVID-19之後大規模的賽事，參賽人數超過24,000人，在賽前領物資時天候不佳，原以為比賽當天可能會在雨中渡過，沒想到老天爺給了一個陰涼的好天氣，讓大家都有可以破自己PB的機會。

照片來源: 長榮航空FB

照片來源:長榮航空城市觀光馬拉松官網

在起跑到中正紀念堂在愛國東路側的時候，遇到一位騎腳踏車大姐，在現場以有節奏的方式大聲念著「阿彌陀佛」，後來我們跑到信義路側的時候，那位大姐再度騎著他的腳踏車出現並開始以另外一首節奏曲念著「阿彌陀佛」，跑友們愈跑愈覺得有趣，後來我跑到新生高架準備上橋前，那位大姐再度騎著他的腳踏車朝著我們念「阿彌陀佛」，此時跑友們開始大聲鼓掌覺得她很棒一路跟著，我想她是想來保佑我們跑友平安的，覺得她很有趣又可愛。

在這行進過程中，路面上的「貓眼石」是路跑殺手，沒注意真的會「雷殘」；通過新生高架抵達北安路和明水路接到堤頂大道的路面呈現「傾斜」，沒有想像中好跑，等到跑到河濱準備往大佳濱公園終點的方向時， 即使好跑全身也差不多沒力再衝了，進入到終點後，看到大會送的禮物，還真豐盛，除獎牌外，包括運動毛巾、鎂離子礦泉水外、還有舒跑、柳橙汁、穀物棒、全素軟糖、Race on電解質水沖泡粉、咖啡因錠、酸痛貼布、乳清蛋白粉和沖泡式咖啡。

以往我除了補給站之外，中途會因為腳痠痛或跑者膝症狀出現而停留，但這次賽事除補給站有停留一下外中途完全沒有再作停留，也證明我平時訓練肌力是有成效的。

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