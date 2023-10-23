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賽事心得／長榮馬拉松 半馬開局亂開後面很痛苦

運動筆記／ Krauser Young

文長所以先講結論

1.第二半馬成績1:24:34，我自己覺得沒有很理想

2.檢討了一下：開局亂開(早知道就不要在賽前亂做什麼半馬全開的梗圖，自己替自己立旗）、比賽經驗太少了、鞋子還要花點時間適應

3.接下來是11月渣打全馬，2月再去拚半馬成績吧

回家整理一下睡個覺醒來精神比較好了決定來寫文長心得了：

上次同時也是第一次跑半馬我記得是兩年前

亂跑一通結果初半馬96分鐘直接進入破百俱樂部

然後就跑全馬了

今年準備報名比賽時思考了一下排程

由於臺北馬要擔任Pacer所以不能拚成績

因此拿來拚成績的比賽就變成11月12日的渣打馬

(那時候還不知道2月也會舉辦渣打馬)

那麼渣打馬之前10月22日的長榮馬自然就不能去跑全馬

那就跑半馬吧

至少恢復的時間不用像全馬那麼長

且也可以做一個驗收

因此下一個問題就出現了

比賽經驗太少了

我根本不知道目前要先設定多少為目標

那就…且戰且走吧

為此賽前幾天在賽事資訊上做了很多功課

例如大概哪邊有坡、到第幾公里可以補水跟運動飲料之類的

看地圖大概模擬想像一下這樣

避免像去年長榮馬全馬什麼都沒看就直接上場被場地害死

本來預計是跟人一起跑上個廁所回來找不到人

於是決定開跑就跟著集團一面拿大會補水

跑到差不多里程的時候再降一點速度

不過人生中總有個但是

計畫永遠趕不上變化

第二和第三個水站因為是半馬全馬同一個水站

半馬跑得快的人會和全馬跑比較慢的人衝突

拿水就會浪費時間

我去拿水的時候發現其他跑半馬跑者根本沒拿這站的水

然後集團就越來越遠了

結果因為開跑時配速太快導致放慢後速度拉不起來

所以大約6.5K之後跑起來其實都很痛苦

中間還有一位跑者拎著小水瓶跟我說加油然後就說：一起配速阿

跟了他大概3~4K覺得撐不住跟他說一聲謝謝然後就放掉點速度

好不容易快要抓回節奏然後就遇到本來看地圖以為還好沒想到比想像中陡峭上的麥帥橋

一直到進河濱才把速度拉回來

但也來不及了

最後經過終點線時間是1:24:34

整個過程的歸因就是：比賽經驗真的太少了

因為這些事情都是第一次遇到

再來事後看了一下跑步的數據

3:45/K的配速步幅都1.4m以下整個不太對

這大概是疲勞這麼快的原因之一

個人推測是還沒習慣怎麼使用這雙白色Pro 3

大概是去年被Nike的Alphafly荼毒太久要改使用鞋子的方法還需要點時間

看來要第二雙練習用的Pro 3(誤)

整體自己的檢討就是：失誤真的太多了

對於今天的比賽表現覺得不是很理想

不過比賽過了就過了下次再追回來

接下來的比賽是渣打馬的全馬

然後就是臺北馬Pacer任務

至於今天的半馬留在2月渣打馬半馬的時候再來扳回一城

馬拉松

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