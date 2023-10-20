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賽事心得／點亮星光、愛心永傳公益路跑 陪星兒一起迎風向前

運動筆記／ 施義輝

「點亮星光、愛心永傳」關懷自閉症公益路跑，今年已邁入第九屆，我則是第二年報名擔任星兒的陪跑員，這也是八月份開刀後回歸賽道的第一場路跑。

舉辦地點在新北的「幸福水漾公園」，就在捷運三重站一出來的位置。一早來到會場，就陸續看到許多熟悉的老面孔，阿潘、書芬、冠儒、Alan哥和Rong，他們都是参加了好多年，直到今天熱情依然不減。

(一群星兒陪跑員的老馬，至今仍樂此不疲)

另外，也踫到了第一次参加的亦岑、彥綺和Fuli，她們都是看了去年我参加完後寫的筆記文章，特地報名而來。結束後，我們都覺得主辦單位非常用心，能夠參加這樣有意義的活動，對於「跑步」這件事來說，又賦予它另一個涵義。

(三位妹子的初體驗～第一次當陪跑員)

亦岑：「期許自己可以做個＂付出的人＂！」彥綺：「世界不缺少美，只是缺少發現美的心。用跑步，跑向更開廣的世界！」Fuli：「因陪伴而瞭解，因瞭解而陪伴！」

不一樣的「星」情和收穫

原本以為今年陪跑的收穫，應該和去年差不多，沒想到配對到不同的星兒、面對著不同的星媽，卻產生了不一樣的化學反應。加上自己過去一年也發生了一些事，讓我在這一次陪星兒跑步的過程中，不管是感受或體悟都有很深刻的記憶。

(初次見面，星兒一開始還有點靦腆)

還記得去年的陪跑星兒是個三歲半的小弟弟，今天的星兒晁瑋，則是個22歲的大哥哥。一開始見到晁瑋時，其實，我的內心也有點緊張，因為我以為今年配對的星兒可能是個國小或國中生，沒想到居然是個大孩子。

該怎麼和他相處呢？

還好，星兒的媽媽人非常隨和而且健談，讓我在很短的時間就消弭了擔憂。聽星媽說，晁瑋非常喜歡参加這樣的活動，也很喜歡與人互動。只是說話的時候比較不清楚，因此需要多些耐心，是個熱情又善解人意的大男孩。更令人驚訝的是，晁瑋今年是連續第九年出席，沒有錯過任何一場活動。

(跑起來穩健又有自信的晁瑋)

去年的陰雨天氣還記憶猶新，今天則是非常適合跑步的好日子，涼爽的微風帶著一絲絲的陽光，跑起來特別愉快。而全程三公里對於晁瑋來說，也不是一件困難的事。星媽說：「就你們去跑吧，我在終點等你們！」

(全程三公里，每一位星兒都有一位陪跑員)

當起跑聲響起，所有星兒就在大會及每一位陪跑志工的引導下，用各自的節奏或快或慢的出發。至於晁瑋，除了中間有停下來喝水之外，前面一公里我們大致上用著6分多的速度輕鬆的跑著。而後面的二公里，他則是很隨性的想跑就跑、想走就走，有時候也會衝一小段然後再慢下來。對於跑步，我發現他很能夠享受當下，或許比我們這些經常在跑步的人，更能夠掌握跑步，而不是被跑步掌握。另外，我還發現晁瑋是個非常善解人意的大男孩，因為在陪跑的過程中，有時候他跑得比較快，會回頭示意我跟上，如果碰到前面有人，他也會伸出手來貼心的提醒後面的人。我在這個大男孩的身上，看到了一個小男孩的童心，這是我們很多大人早已失去的東西。

完賽後，大會還有安排星兒們的各項表演，包括打鼓、彈奏烏克麗麗、唱歌及跳舞等才藝。晁瑋則是表演打太鼓。看著他全神灌注投入在表演當中，臉上的自信和跑步時被攝影師捕捉到的神情一模一樣。真的很希望，晁瑋以及所有的星兒在未來的人生道路上，都能夠和今天的跑步一樣，迎風向前、無所畏懼。

(晁瑋表演太鼓，快樂又自信/後排左三)

星兒們用行動證明「只要有愛，就可以突破一切障礙」 其他陪跑員的「星」情故事

「每一個星兒與我們沒什麼不同，只是與眾不同」。這是我第二次與星兒近距離接觸後的感想。

星情故事1：子恩

亦岑是第一次參加陪跑活動，結束後她與我分享她的感動。「我自己是一個母親，所以可以體會那種愛孩子的心情，但在會場看到各種不同程度，年紀小則三歲，大則二、三十歲的星兒，還是很能感受到親情的偉大」

另外，比較特別的是亦岑陪跑的星兒，他的體育老師也全程陪跑。亦岑說：「這位老師畢業自體大的《適應體育系》，老師跟星兒互動自然，可見平時就很親密有默契。除了對《適應體育系》增長知識外，也感謝老師運用所學來輔導星兒，讓我看到專業的力量。」最後亦岑說：「在追求美好生活的當下，也不要刻意忽視社會上的不同和弱勢，因爲這些始終都同時存在，我期許自己可以做個＂付出的人＂。」我深有同感，按讚+1。

(一路上有人陪伴是幸福的)

星情故事2：邦彥

雖然都在跑步，然而我和Rong卻鮮少在馬場上踫到，因為她大多是擔任視障選手的陪跑員。很難得，今天是我們今年的第一次見面，而且我們還被分派到同一個小隊。

Rong已經連續參加了好幾屆，今年她配對的星兒和我一樣，也是一個大男孩。起跑後，由於星兒的速度差不多，因此有一段路我們共跑在一塊，也才有機會拍下她和星兒共跑的背影。賽後，她在臉書分享了她和星兒的互動過程，看完後，我的心也跟著溫暖起來。

邦彥，很帥氣的名字，靦腆的活在自己世界的27歲星兒。沒走幾步，就會問我走到哪兒了。前半段認真的自己先跑幾步再走幾步，後半段要哄騙的說數到10就跑五步，然後就酷酷的說他流汗了。他喜歡喝水，要喝上四五杯水才說好。先把補給站的各種餅乾都翻正面擺好後才拿一包吃。最後，很有禮貌的說小蓉姐謝謝。我的心都暖了，他居然記得我的名字。

 

跑步，跑出自己喜歡的樣子 而陪伴，需要用對方喜歡的形式！

星情故事3：承憲

今年是冠儒第四次參加星兒的陪跑志工活動，只要有空，原則上他都會報名。

聽他分享這一次的收穫，也感受到他熱情及溫暖的一面。有別於前三次的配對星兒都是國小、國中生居多，今年不一樣，則是一個17歲的高二生。而他與星媽的對話也非常有趣。「看你的感覺有在跑步噢」「有啊，我很喜歡做不同的運動項目」「星兒媽媽，妳兒子很高耶！」「對啊~179公分，我常帶他去游泳，溜冰刀，還有做核心，我想讓他不要有肚子」「很棒耶！跟我以往的經驗大大不同」「準備出發囉，那就交給你陪跑，終點見，88」「OK~OK」冠儒還特別提到，他的星兒很棒，一路上真的就是跑，完全沒有用走的。「我真的是跑在他後面，還好他有停下來喝水，不然我有一點喘。最後剩下200公尺他突然加速，我也不敢太慢，最後一起完成3公里」。

生活中多一點令人感動的事，或許令人苦惱的事會少一點！

你不用很會跑 只要需要陪伴就好

賽後在臉書分享了這一次的活動內容，有一位朋友看了也很想參加，然後問我：「好有意義的活動！是不是要會跑多遠，有條件的～才可以當陪跑員？」一開始我也是這樣以為，我回覆她：「其實你不用很會跑、或跑很遠，星兒陪跑員的條件，我認為是願意傾聽和陪伴，距離只有三公里而已。每個星兒的狀況不同，有的衝很快，你得要跟上當Hold住姐(哥)；有的跑很慢，你要當配合者；有的則是喜歡慢慢走，那麼，你只要陪著就好。」「跑步不難，而如何在短暫的時間裡建立「陪」的互動和信任，是一門功課，明年你也可以來試試看！」

(歡迎休糾一起來當陪跑員)

另外，你也可以裝扮自己(Cosplay)，讓陪跑變的更有趣。今年，則來了美國隊長和蜘蛛人，讓好多小小星兒搶著拍照。我的跑團朋友特哥就是裝扮成蜘蛛人上陣，只可惜沒有和他一起拍到照片。

後記

特別謝謝Leo專程來探班之外，還帶了馬卡龍讓我們送給星兒，成了我們和星兒及家長最好的破冰禮物。

(謝謝Leo貼心的幫我們準備送給星兒的見面禮) 

從見面到結束，短暫的幾個小時對星兒來說，只不過是他們一生旅程中的一小片段，是那麼的微乎其微。然而，這一段陪跑的過程，或許會給星兒產生一股繼續move on的力量，至少我是這麼認為的。星兒陪跑，咱們明年見~

(大會提供給志工的禮物也非常用心)

#跑跑康手醬#康手的跑步日常 #康手愛RuN跑#青春無敵94愛跑團#妹子陪跑團

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