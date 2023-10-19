旅跑記趣／來去三峽住一晚 大板根跑旅GO！

大家好，我是安迪，這次要來介紹的是大板根森林溫泉酒店 (The Great Roots Forestry Spa Resort)這是我第一次來，真心覺得很棒!!!分享給大家~

這次是週六入住，園內有很多恐龍擬真模型，走過還會發出聲音，很有趣!中午的活動是DIY烤肉，吃得飽飽的!!!

吃飽後就往森林步道前進，可以看到很多大板根樹木，還有很自然的生態環境，總共有一環、二環與三環路線，我們走的是二環繞一圈，花了30分鐘，里程約1.5K，板根神木看起來氣勢就是不一樣!!!

晚餐是吃合菜，吃完後就去爽爽的泡湯! 這裡的溫泉是為無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，無論水量、水溫、水質均屬台灣頂極溫泉。不但對於消化與神經系統等不良症狀有顯著療效，也稱美人湯。 (礁溪的溫泉也是碳酸氫鈉鹽泉) 泡湯區一共有2層，有著各式各樣的池，也有SPA區，最晚可以泡到11點，天氣好時，可以看著滿天星星泡著湯，真的太享受，超級讚!!! 最熱的溫泉有到43度左右，冷泉約10度左右，交替泡真的非常過癮!!!

早早入睡後，隔天一早5:30起床，準備跑個10K，我跟海強哥從大板根飯店出發，目標是鴛鴦谷折返。

路上有經過東眼橋、東麓瀑布，長壽橋瀑布，鴛鴦谷瀑布，真的是看到不要不要的! 早晨的三峽很安靜，車很少，但跑的路上還是有遇到狗狗，還好都是家狗，多半有綁繩子，畢竟這邊比較郊外，需要狗狗來察覺有無怪怪的人經過。最後跑了1小時13分，爬升約130公尺。

慢慢跑慢慢欣賞美景，很快地就跑完10K，梳洗過後就到太子餐廳吃早餐，早餐是Buffet，選項滿多人也滿多的，口味品嘗起來算好吃，有現煎的雞蛋，比較特別的是，有養樂多的優酪乳，很好喝喔!!!

感想：這次的跑旅真的很讚，吃好住好玩好玩滿，晨跑風景優美，瀑布看好看滿，感謝海強哥的邀約，希望明年還能再來玩!!!.想知道還有哪裡好玩的，歡迎追蹤安迪!!!哇A哀居系：www.instagram.com/chyi826

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