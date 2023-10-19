賽事心得／岩手奧州Kirameki馬拉松 大谷翔平的故鄉跑步趣

蛤!!你去澳洲跑馬拉松？許多人聽到的第一個反應，為了避免解釋太多，用白話文簡單明瞭的說明：大谷翔平的故鄉跑馬拉松!!依據維基百科資料，大谷翔平為日本岩手縣水澤市（今奧州市）出身的棒球選手，畢業於同縣的花卷東高等學校。一般人對於日本東北比較有印象的大多為宮城縣仙台市跟出產很好吃蘋果及睡魔祭的青森縣及秋田犬的故鄉-秋田，盛岡縣就在這幾個縣旁邊。

羽田機場單軌電車廣告看板

利用五月的空檔，從桃園機場搭紅眼班機飛到東京羽田機場，由成田機場回台灣，整個五天所有交通行程都靠這張'JR東北五日Pass'，非常好用的一張交通券，光是搭新幹線東京-仙台來回一趟就超過票面的價格，感謝JR東日本提供外國人優惠。(預計2023年11月開始，這張票券要漲50%，之後一張價格為3萬日圓)

賽前

因為這一場比賽算是中小型賽事，沒有賽前EXPO，大會採用日本傳統作法，先郵寄衣服跟號碼布給選手，對於外國參賽者則提供當天領取賽事物資。算一下今年大會手冊，海外參賽者，只有七個人，可能疫情剛解封沒多久，大家還在觀望。比賽當天坐新幹線到水沢江刺站後搭接駁車到會場。這場比賽非常有誠意，接駁車為免費並提供三條路線給跑友使用，另外一條路線是提供開車族至指定停車地點，及在來線的水沢車站至會場。

水沢江刺站-接駁車配合新幹線時間發車

到會場後先去領號碼布及紀念衣後，換上跑衣後，往體育場寄物，會場的寄物也是半自助方式，人員會確認選手照號碼布後會給一張牌子，選手自行用牌子上面鐵線綁在寄物包上，放在體育場內，就算是完成寄物。

接駁車下車處

寄物後逛了一下會場後，上完洗手間就準備去出發區排隊。大會代言人是參加過四次奧運賽事的名將:福士加代子，代言嘉賓利用開賽前用著麥克風幫選手加油，我們是鴨子聽雷，只知道人群拍手時，我們也跟著一起動作就是。

C區準備出發

賽道

整條路線都在奧州市的水沢與江刺這兩個地區跑，簡章上面有提到，路線平坦為想跑出好成績的選擇。天氣滿涼爽，微風徐徐的，大概是台灣秋天的感覺。因岩手縣緯度較高，在冬天可是有雪國支稱，因此鄉間道路設計路中間最高，有點像八字形的，跑起來的路感就是覺得有點斜斜的。另外還有一個雪國鄉間的特點，一段距離路旁就會有一根桿子，這個是冬天積雪時，有著道路位置定位的作用，方便駕駛判斷目前積雪的高度及道路位置，位於亞熱帶的我們幾乎沒看過，很特別的經驗。

道路邊緣標示桿

前半馬沒有很認真跑，想說悶了三年多，終於可以出國跑馬拉松，當然要嘻嘻哈哈地慢慢欣賞日本鄉間的風景。看一下時間，大概兩個小時多一點，通過半馬折返點，此時太陽公公已經準備上班，溫度慢慢上升，許多A、B區的好手啟動慢跑或是走路模式，可能這個氣溫對日本來說算是熱的。

賽道補給-冷麵

雖然是在鄉間但是當地鄉親還是很熱情地站在路邊加油，扶老攜幼及行動不便坐輪椅都出來應援，可以感受的田徑大國的人民對於馬拉松賽事的尊重。

當地電視台拍攝畫面

賽後

通過終點後在路旁等友人時，觀察在終點拱門附近的工作人員一直幫，即將完賽的選手加油，站了至少半小時，大夥還是很熱情的幫每一位打氣，內心非常的佩服他們的認真態度。

完賽拱門

完賽後大會有提供盛岡特產冷麵，提供給跑者補充體力，連吃了兩碗剛好可以消消暑氣，順便填飽肚子，完食後非常滿足!!

搭配柑橘的冷麵

會場提供三條路線接駁車，新幹線水沢江刺站、在來線水沢站、及停車場三條路線。搭乘時要注意，我們以為只有兩條往車站的路線，因此搭到往各停車場的接駁車，繞了半小時又回到會場，真的滿搞笑的。

下半場活動

加碼行程

標題都寫大谷翔平，下午梳洗好，搭車到花卷，前往花卷東高校。小弟有點失誤沒記好地點，定位到更遠的花卷縣立棒球場，在上網確認，才發現花卷東球場在下面，繞下去後經過球場時，每一位小球員都很有禮貌地打招呼，感覺教練治軍應該非常嚴明!!

前往棒球場前的看板

此行主要的想看的就是菊池雄星與大谷翔平，2021 MLB AII-Star Game紀念牌!!上面有該校兩位傑出校友的手印，看完後才滿足地往下一站晃回去。

兩位花卷東學長手印

大家以前對於花卷的印象通常是溫泉跟文學家：宮澤賢治，岩手縣不少地方都有著他的蹤跡，如盛岡啄木.賢治青春館介紹他的一生的景點。拉回介紹重點：未来都市銀河地球鉄道壁画，該處位於大馬路旁邊，離花卷車站約五到十分鐘路程。此景點特別的地方是夜晚限定(日落之後到22:00)。雖然沒有看過銀河鐵道，但站在現場看整片壁畫還是滿有震撼力的，有時間滿推薦拜訪!!

未来都市銀河地球鉄道壁画

最後要提醒一下，五月天氣雖然涼爽，但還是要注意防曬，這次穿背心跑完後，曬到起水泡，賽後好幾天曬傷部位很痛，第一次跑馬拉松跑到要看皮膚科醫生，要小心不要被日本天氣騙了!!

起水泡前狀況

想動手記錄這一場，是因為資訊非常少，所以跑馬拉松內心戲的部分就略過，主要是著重在行程規畫上的描述，提供想給有興趣的跑友一個參考!!

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