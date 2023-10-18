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台新女子路跑廣邀女孩參賽 空姊邱薰誼熱衷城市練跑

中央社／ 台北18日電
專為女性舉辦的台新女子路跑賽18日下午5時開放報名，主辦單位找來6名不同職業的女性跑者現身說法，其中擔任空服員的邱薰誼（左3）表示，最愛阿姆斯特丹的跑步氛圍。 中央通訊社
專為女性舉辦的台新女子路跑賽18日下午5時開放報名，主辦單位找來6名不同職業的女性跑者現身說法，其中擔任空服員的邱薰誼（左3）表示，最愛阿姆斯特丹的跑步氛圍。 中央通訊社

台新女子路跑將於明年分別在台中、台北各舉辦1場賽事，主辦單位今天找來6名不同職業的女性跑者現身說法，其中擔任空服員的邱薰誼透露喜愛在不同城市練跑的感受。

台新女子路跑將於明年3月24日在台中市中央公園、4月14日在台北市府前廣場開跑，這2場比賽分為3公里、10公里、半程馬拉松等3個組別，並在今天下午5時開放報名。

這場專為女性舉辦的路跑賽事，今天請到包括警察、義消、醫護、教職、金融、空服員等6個行業的女性跑者來分享經驗。

擔任空服員已經超過10年經驗的邱薰誼，從2018年開始接觸跑步，她在接受中央社訪問時笑說：「要開始跑步就要有一個推坑的朋友，現在維持固定的跑步習慣，主要也是為了保持良好的體態。」

空服員上班時間和班表都不固定，但邱薰誼還是堅持找時間練跑，她說：「如果在外站有過夜的話，我也會在不同城市練習跑步，像我就很喜歡在阿姆斯特丹跑步的氛圍，不用人車爭道，可以盡情享受城市的文化，我也已經報名今年的台北馬，將是我人生第一次挑戰全程馬拉松（42.195公里）。」

冠名贊助賽事的台新銀行為了鼓勵女孩們相揪參賽，只要選擇團體報名且超過6人以上者，就有機會獲得知名品牌彈力髮圈的時尚配件，台中場限量300條、台北場限量700條。

台中市政府顧問秦熙嶽說：「現在女性不但在生活上越來越獨立，對於運動的自主權也越來越高，這次台新女子路跑賽反應也相當踴躍，很樂見台灣女性越來越重視運動和健康。」

台新女子路跑

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