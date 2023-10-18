第八屆高雄舒跑杯多達萬人跑出來！ 下一站臺中市11/12登場
「高雄市第8屆舒跑杯」於10月15日(日)在高雄夢時代熱情開跑！也是今年度高雄首場破萬人參加的路跑賽事，現場齊聚萬名跑友在夢時代廣場起跑！主辦單位也貼心邀請樂天女孩小紫、孟潔來到現場應援，要為現場早起的跑友們加油打氣，一早就把高雄的活力引爆！
維他露食品股份有限公司、維他露基金會與源興行銷股份有限公司每年分別在台北、台中、高雄舉辦舒跑杯，持續推廣路跑活動就是希望鼓勵大家維持運動的好習慣，也在疫情後逐漸找回路跑人潮！疫情後運動的人潮漸漸回鍋，也顯示國人在運動上更加重視。主辦單位為了鼓勵參與的跑者，除了準備了豐富的完賽禮給選手們，有免費舒跑、茶飲及毛巾等。特別邀請樂天女孩小紫、孟潔為跑友們開跑應援!還有主舞台抽獎活動，戴資穎親筆簽名球拍、筆電、ipad等多項大獎，讓運動完的選手獲得健康外，還有滿滿的好康與回憶帶回家！
第8屆高雄舒跑就在汗水與歡笑聲圓滿落幕，主辦單位期許能將健康快樂跑步的精神分享給全台灣的跑者，與更多初跑選手一同完成第一次的路跑初體驗！下一站臺中市舒跑杯將於11月12日登場，讓我們下一站台中見
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