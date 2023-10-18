2023彰化縣政府馬拉松嘉年華 10月起五場賽事接力開跑！

彰化縣縣長王惠美率領5場馬拉松賽事主辦接力開跑 2023「彰化馬拉松嘉年華」 （圖/ 運動筆記）

2023年10月17日，彰化縣政府於上午10點，在彰化縣政府中庭一樓大廳隆重舉行了「2023彰化縣政府馬拉松嘉年華 起跑記者會」，為期一個多月的馬拉松活動正式拉開序幕。

彰化竹塘鄉「土庫國小烈焰太鼓隊」 為 2023「彰化馬拉松嘉年華」起跑記者會帶來精彩開場表演（圖/ 運動筆記）

這場活動由彰化縣政府主辦，旨在推動健康生活方式，並鼓勵民眾積極參與運動。同時，我們也期待藉由這次的馬拉松嘉年華，凝聚社區力量，促進地方發展。

在這次的活動中，我們將連續舉辦五場精彩紛呈的馬拉松賽事，從10月29日開始，每個周日都將成為跑者的熱鬧舞台。首先登場的是10月29日的「2023員林獅子盃親子路跑」，這場賽事深受大朋友、小朋友喜愛。接著在11月5日，我們將迎來全球唯一的「2023戀戀二水跑水馬拉松」，讓您在奔跑中感受水的美妙。隨後的11月12日，我們將在田中舉行「2023台灣米倉田中馬拉松」，這場賽事以其濃郁的人情味而著稱。11月19日的「2023鹿港馬拉松」將讓您在賽道中品味古蹟、跑古道、享美食。最後在11月26日，我們將迎來「2023第十屆伯立歐公益馬拉松」，這場賽事將凝聚民眾的愛心，共同參與公益活動。為了使「馬拉松嘉年華」活動更加精彩，我們在每場馬拉松賽事前一天，都將結合地方特色，策劃一系列的精彩活動。員林將舉辦「112年親子嘉年華系列活動-屬於我們的童樂會」，二水則準備了「二水跑水節」，田中為大家準備了「田中馬選手之夜」，而鹿港則將帶來「四季紅-冬歡系列活動」，而二林也不甘示弱，將呈獻「二林蕎麥文化季」。

允強實業股份有限公司慷慨捐款100萬元贈與彰化縣運動發展基金捐戶 （圖/ 運動筆記）

彰化縣政府也於今日記者會上舉行運動發展基金專戶捐贈儀式，特別感謝允強實業股份有限公司慷慨捐款100萬元贈與彰化縣運動發展基金捐戶，支持彰化縣政府推廣運動。彰化縣長王惠美與五場賽事的主辦單位更一同在現場為馬拉松嘉年華的五場賽事進行鳴槍儀式，象徵11月的彰化馬拉松嘉年華正式起跑。此次活動的主軸在於串連彰化縣多場馬拉松賽事，是目前國內時間最長、範圍最廣的馬拉松活動，透過馬拉松嘉年華帶動地方觀光，並且促進農特產的銷售，結合周邊活動吸引各族群共襄盛舉，一起體驗路跑運動的樂趣，打造彰化縣成為健康長壽縣。

（圖/ 運動筆記）

彰化縣一直以來重視體育發展，尤其在學校體育、競技體育及全民運動等各層面運動力的培養方面，投入良多心力。透過運動，我們也致力於打造彰化的城市品牌，提升這片土地的國際能見度。我們期待透過這次的馬拉松嘉年華，讓彰化成為健康長壽的典範，並以運動為媒，推動觀光產業，為彰化的經濟發展盡一份心力。藉著彰化建縣300年的契機，我們共同為「美好彰化，希望城市」而努力，讓彰化成為一座充滿活力、活力、健康與希望的城市。

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