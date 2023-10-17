路跑／定義你的黑馬！SUPERACE黑馬台北站帥氣開跑

第八屆『SUPERACE黑馬半程馬拉松-台北站』，14日傍晚於台北市大佳河濱公園帥氣開跑！秋高氣爽且天公作美，在近乎完美的天氣下，三千名跑友在台北人最熟悉的賽道，伴隨著優美的基隆河沿岸風光，各路黑馬英雄們齊聚，共同享受一場最『Chill』的夜跑饗宴！

品牌好友『越野超馬女神』宋城希、與『日本人跑遍台灣』TOMO桑，也受邀擔任10K黑俠組參賽嘉賓。兩位更發揮驚人的實力，分別拿下該項目男子與女子組第三名，亮眼的表現名符其實成為『黑馬』代表，締造自己的佳績！

今年的活動主題『成為黑馬的Ｎ百個理由』，募集所有跑友們的創意，一人一句，定義自己心中的黑馬精神，更多的是對自我的期許，充滿正能量的言語，大會也特別將近三千則金句製作成主題牆，成為當天現場最夯的拍照打卡熱點。另外，延續去年的好口碑，賽事中原創的“純女力“配速服務--『黑加力配速團』，今年更開放名額吸引更多有興趣的女跑友們報名，讓跑友敲碗心目中的領跑女神們。籌備期間主辦單位為新手配速員提供專業的配速訓練，即造成不小的話題與討論度。黑加力們當天則身著品牌量身打造的專屬團服帥氣登場，更是當晚賽道上最美的亮點之一！

品牌也承襲著品牌創辦人林義傑推廣跑步運動的初心，藉由黑馬活動，持續培育基層體育人才養成，提供小選手們更多發揮的舞台，今年再度邀請成淵高中田徑隊擔任4K與10K的黑馬領跑員，並贊助MIT高品質隊服，讓跑者在帥氣小將們的帶領下穩穩地馳騁於賽道上！

今年黑馬另一大亮點，各組別最終的頒獎凸台上超級國際化！包含來自美國、法國、日本、越南、南非…等國的菁英黑馬，也是歷屆從來沒出現過的有趣景象。更有一團由近40位越南籍跑者們所組成的超大戰隊『VRT Runners』，在21K男子組前八名之中竟然就包辦了四位，驚人且亮眼的表現更可謂是當晚最強的一整隊黑馬！而拿下本屆10K的女總一，南非籍的Patricia，已定居在台灣多年的她，更是從幾年前起就持續參與黑馬賽事，且連年拿下好成績，充分說明了運動不分國界，也讓台灣跑友們能有機會以賽會友，與更多不同國家的朋友們在賽道上互相學習切磋。

本屆黑馬賽事更感謝各界企業夥伴共同參與，成為豐富黑馬賽事的幕後推手，包括Nature Mother天然媽媽與宏亞食品（七七乳加），幫選手補充滿滿補給能量，並由World Gym健身俱樂部的專業教練帶領大家賽前熱舞暖身，賽後舒緩收操！還有可口可樂熱情提供賽後飲品，以及POLAR品牌提供的運動手錶抽獎環節等，攜手讓整場活動充滿高品質的服務與參賽體驗。

主辦單位SUPERACE也由衷感謝所有跑者與志工朋友們的支持及熱情參與，以及對於品牌提倡無紙杯賽事理念的高度配合，讓活動完美落幕。緊接著在本月底28日於高雄夢時代舉行的黑馬高雄站，不同於台北站愜意的夜跑氛圍，令人期待在睽違六年後再次舉辦的黑馬晨跑，能與南台灣跑友們共同展現在地的熱情與黑馬精神！

純女力『黑加力配速團』！亮麗登場。 主辦單位提供

『越野超馬女神』宋城希拿下10K女總三。 主辦單位提供

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