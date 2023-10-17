大阪馬拉松歷年完賽獎牌（2011-2023）之未來昔日

壹、前言

2024年2月25日大阪馬拉松於2023年9月26日上午10點至10月15日下午5點（日本時間）開放報名抽籤，大叔我於9月26日完成報名，靜待10月下旬抽選結果公布。

臺灣跑友都會開玩笑地說來去扶老奶奶過馬路～增加人品看能不能順利中籤(￣▽￣)'因為馬拉松場上的阿嬤都跑得比我快！\('▔□▔)/

以我參加過的2018年芝加哥馬拉松為例，當時70歲的奶奶萊斯（Jeannie Rice）以3小時27分50秒，改寫70歲以上女子組馬拉松世界紀錄。所以我想換個方法，介紹歷屆獎牌來增加被路跑之神眷顧的機會(→_→)雖然毫無科學根據可言！待10月下旬公布抽籤結果，再向大家報告是否中籤。

貳、大阪馬拉松獎牌設計常見元素

一、年分日期

分別位於正面、反面及緞帶讀者：這…還要你提，大家都知道( ￣ c) ￣y▂ξ

二、主視覺

大阪馬拉松標識符號，以漢字「走」（日文中是奔跑的意思）為主題之全速奔跑的人形圖案。

三、彩虹

2011年首屆舉辦的大阪馬拉松，因日本東北311大地震而起，為了替災區與災民募資便發起馬拉松及公益結合的大阪馬拉松，口號是「みんなでかける虹」（Making a Rainbow Together／讓我們一起創造彩虹）。歷屆獎牌也僅有首屆獎牌正面沒有彩虹顏色。

四、銀杏葉

2011至2019年間，大阪馬拉松皆於每年第四季舉行（2011 2013 2014 2015 2016在10月最後1個週日；2012 2017 2018 在11月最後1個週日；2019在12月第1個週日），這季節大阪城及御堂筋能看得到金黃銀杏葉美景。2020及2021年因新冠疫情取消，2022年與琵琶湖每日馬拉松合併辦理，改至2月最後1個週日舉辦，另受疫情影響，賽事不開放一般跑者參賽，僅邀請日本國內菁英選手共14人，2022年的完賽獎牌上就沒看到銀杏葉了。2023年雖改回大阪馬拉松獨自辦理，日期依舊在2月最後1個週日，不過獎牌上又出現銀杏葉了。

五、大阪城

大阪熱門景點之一的大阪城，在2016、2017、2018、2019、2022年上都看得到。

六、路線圖

皆位於獎牌背面，僅2011及2016無。

參、歷年獎牌

第01屆 2011年10月30日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重43公克

第02屆 2012年11月25日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重47公克

第03屆 2013年10月27日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重43公克

第04屆 2014年10月26日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重45公克

第05屆 2015年10月25日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重43公克

第06屆 2016年10月30日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重43公克

完走メダルは大阪マラソンのフィニッシュエリアにある大阪府立咲洲高等学校の生徒さんのデザインを採用しました。（文字來源：FB大阪マラソン【公式】2016年8月3日）完賽獎牌位於大阪馬拉松終點區大阪府立咲島高中的學生該設計被採用。メダルデザイン（表面）大阪府立咲洲高等学校3年 恩庄 美香（おんしょう みか）「マラソンコースの資料を見せてもらい、その中で通過する大阪の名所を参加者の方達に印象付けたくて、このデザインを考案しました。完走者を表現するため、ゴールのテープを切るシーンを描きました。今回、まさか自分が選ばれるとは思ってなく、結果を聞いた時は本当にびっくりしました！自分のデザインしたものを皆様が持って帰ってくれると思うと、頑張った甲斐があったなと実感します。」メダルデザイン(裏面)、首かけリボン大阪府立咲洲高等学校3年 西岡 舞衣（にしおか まい）「このデザインにした理由は、大阪府の花サクラソウが好きで、自分がもしメダルをもらうなら、こんなデザインが良いなぁと思ってデザインしました。リボンのデザインは、海外の方も走ると聞いたので、テーマカラーの虹色を使って華やかにしました。完走をイメージしてＶ（ビクトリー）にしました。完走した喜びを終わった後も感じてほしいと思っています！」（資料來源：http://www.osaka-marathon.com/2016/runner/medal/）

獎牌設計（正面）恩庄美香，大阪府立咲島高中三年級學生「我之所以想出這個設計，是因為看了馬拉松的路線圖後，我想讓參與者對他們經過的大阪著名景點有一個印象。為了代表完賽者，我想出了這個設計。我畫了這個。我沒想到這次我會被選中，所以當我聽到結果時，我真的很驚訝！當我想到每個人都會把我設計的東西帶回家時，我的辛苦都是值得的。我真的覺得它就在那裡。」

獎牌圖案（背面）及掛帶西岡舞衣，大阪府立咲島高中三年級學生「之所以選擇這個設計，是因為我喜歡大阪府的府花——報春花，如果我能獲得獎牌，我也會想要這樣的設計。聽說參賽者也會有外籍人士。所以，我用了彩虹的主題色，讓它更加豐富多彩。我選擇了V（勝利）來想像完成比賽。我希望人們即使在比賽結束後也能感受到完成比賽的喜悅！」

第07屆 2017年11月26日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重44公克

今年は11月開催で、大阪府の木「イチョウ」が綺麗に色づく季節。デザインモチーフは「イチョウ」。なんとも、大阪の秋らしいやん。そして、完走記念メダルは、な、な、なんと、なないろで、「７」ってなってます！（文字來源：FB大阪マラソン【公式】2017年11月13日）今年將於11月舉行，大阪府的銀杏樹正綻放美麗的色彩。設計主題是「銀杏」。大阪真的有秋天的感覺。完成比賽的紀念獎牌是哇，哇，是なな，上面寫著「7」！

第08屆 2018年11月25日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重47公克

第09屆 2019年12月01日 含緞帶重46公克

僅2019年外形以大阪城具代表性樹木銀杏的樹葉為設計。第9回大阪マラソンの完走記念メダルはこれ！大阪マラソンと言えば、御堂筋のイチョウ並木。舞い散るイチョウの葉と大阪城がデザインされてるねん。完走目指してみんな頑張ってなー！！（文字來源：FB大阪マラソン【公式】2019年11月11日）這是第9屆大阪馬拉松完賽紀念獎牌！說到大阪馬拉松，御堂筋的兩旁都是銀杏樹。設計以飄落的銀杏葉和大阪城為特色。大家都盡力完成比賽吧！！

2020及2021年因新冠疫情取消第10屆

2022年02月27日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重47公克

受疫情影響，賽事不開放一般跑者參賽，僅邀請日本國內菁英選手。不過獎牌已經製做完成，就寄給了一般跑者。

第11屆 2023年02月26日 直徑約5.5公分的圓形 含緞帶重47公克

肆、結語

不論您跑不跑步，是不是跑者，關於大阪馬拉松的林林總總，舉凡訓練、美食、EXPO、賽事心得等已有許多跑友分享。連比大阪馬拉松晚一年才開始舉辦的京都馬拉松歷年獎牌都有人寫網誌介紹了！咦，那個人好像是我（～￣▽￣～）京都馬拉松歷年完賽獎牌（2012-2024）之未來昔日網誌連結https://running.biji.co/index.php?q=review&act=detail&id=46317&subtitle=%E4%BA%AC%E9%83%BD%E9%A6%AC%E6%8B%89%E6%9D%BE%E6%AD%B7%E5%B9%B4%E5%AE%8C%E8%B3%BD%E7%8D%8E%E7%89%8C%EF%BC%882012-2024%EF%BC%89%E4%B9%8B%E6%9C%AA%E4%BE%86%E6%98%94%E6%97%A5但大叔我還沒看過介紹2011至2023年間大阪馬拉松歷年完賽獎牌相關網誌，希望以上粗淺地介紹能讓您更認識大阪馬拉松，謝謝您耐心地看到結尾。以上是我個人的觀察，內容如果有誤或者您有其它觀點，請留言告訴我。

以上寫於2023年10月16日

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