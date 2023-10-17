萬金石馬拉松 今午起報名

萬金石馬拉松是全台唯一金標籤國際賽事，每年吸引萬人參賽，新一屆賽事明年3月17日登場。新北市代理市長劉和然昨說，今年除與旅遊平台KLOOK合作推出優惠方案，主視覺延續去年「下一萬步」設計，加入動畫效果，今天中午12時起報名，開放1.1萬個名額。

劉和然說，萬金石馬拉松已邁入第22年，從銅級標章一路成為金標籤國際賽事。負責主視覺設計的平面設計公司POM總監彭冠傑說，今年延續去年標語「下一萬步」，但用不一樣的媒材呈現，並將去年人物跑動起來，繞著賽道地景、女王頭跑，呼應綠色永續議題。

新北市體育處長洪玉玲說，萬金石馬拉松不僅獲世界田徑總會金標籤認證，今年還獲得美國責任運動協會頒發「國際責任運動銀標章」，是亞洲首場綠色永續雙認證馬拉松。萬金石馬拉松也進行ISO14067碳足跡查證，去年賽事碳排為每人每公里0.35公斤，將逐年遞減10%，預計每年減少385公斤碳排，相當於騎機車環台8圈的碳排放量。

洪玉玲，減碳作為包括賽前淨灘、線上報名、賽事裁判車或計時車使用電動車、賽事帆布重複利用等，並與台灣美津濃、興采實業合作使用3萬3000杯咖啡、5萬5000個寶特瓶製作1萬1000件跑衣，總計減少2090公斤的碳排放。此外，今年也將邀請至少在世界田總排名馬拉松前84名的選手參賽。

萬金石馬拉松報名登記至10月31日中午12時，1.1萬個名額，6千名為全馬42公里、5千名為10公里賽事，11月1日下午6時於官網公布抽籤結果。

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