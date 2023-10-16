旅跑記趣／超路人跑者 東京皇居慢跑的體驗

2023年在東京皇居慢跑的感受如何呢？和運動筆記的大家相比，我自己並非專業的跑者，雖然也跑過3次半馬了，但平常也沒有定期訓練，只是喜歡用跑步的視角探索一座城市，尤其到國外旅行時也會想用這樣的方式來感受這座陌生城市的地景和脈動。

這次中秋節是我第二次去東京，也是第二次體驗在皇居慢跑，並且是從築地、銀座一路跑到皇居，全長7.5公里左右，花費一小時，非常舒服。以下幫大家分享5點皇居慢跑的小介紹和一些照片（但照片是今年冬天第一次去跑時拍的，與現在去看到的樹木狀況會有差異 ），如果你對夏秋之際的時節在皇居慢跑的實際影像紀錄有興趣，我在文末特別附上我這次拍攝的皇居慢跑yt影片連結，想要直接透過影片了解2023最新皇居慢跑實況的人可以直接快轉到文章最後哦！

這是我的路線與配速紀錄

1. 皇居慢跑路線是什麼？

過去已有很多強者跑友介紹過了，所謂皇居慢跑路線指的是繞行皇居外圍慢跑一圈的路線，長度約5公里。這條路線的特色除圍繞莊嚴靜謐的皇居以外，全程人行道無紅綠燈阻隔、沿途建築景觀多樣、綠蔭植栽豐富， 因此是東京很熱門的慢跑景點，一大早可以看到很多跑者在這裡跑步。

看起來很專業的跑者

有不少穿著制服的學校學生在這裡跑步

早上的女生跑者也很多哦

2. 起點在哪裡？

都可以，皇居外圍有很多地鐵站出口，例如：半藏門站、櫻田門站、竹橋站......等，並沒有一個正式的起點。不過很多跑者會把日比谷公園附近的櫻田門作為起點，因為櫻田一進來有一個非常空曠的柏油路腹地，還有時計塔和資訊告示牌，因此很適合作為朋友相約的集合點。

櫻田門進來後的空地

空地旁的資訊告示牌，旁邊的時計塔沒拍到

3. 皇居慢跑有什麼特別的？

首先當然就是可以感受被護城河所環繞的皇居的浩大、靜謐和莊嚴。

沿路經過的派出所和小型的警備亭很多，每隔數百公尺就會有警察站崗執勤，跑起來應該很安全（？

再來就是可以同時看到城市現代建築與皇居同框的新舊和諧共融的獨特城市景觀。

皇居周圍的人行道平整，周圍植栽也有精心設計並維護良好，因此跑起來相當的舒心。

最後，皇居慢跑時可以看到周圍座落的各種具代表性的建築和藝文設施，像是法務省、 國會議事堂、東京國立近代美術館、國立劇場等等，在5公里的路程中可以一次盡收眼底！

護城河、櫻田門與城市現代建築

國會議事堂

週六早上也會看到很多單車騎士在運動

皇居與城市的和諧共存

不同角度看護城河

東京國立近代美術館分室

典雅景緻

國立劇場(可惜被卡車擋住大半)

法務省

天氣好時跑起來真的很舒服

4. 沿路有公廁嗎？

有，我看到有2個公廁，竹橋公廁和千鳥淵公廁。

5.跑一次要多久呢？

看自己習慣的配速囉，我自己是慢慢跑，大約花費40分鐘跑完皇居，但因為我是從築地起跑的，所以另外 花20分鐘再跑到皇居，總花費1小時，共跑7.5公里左右。 另外，早晨的銀座街道跑起來也蠻舒服的，也有看到不少跑者選擇在這裡跑步，紅綠燈秒數也不會太長，如果比較喜歡跑城市街道的人也可以試試看早上人還不多的銀座。

至於2023年實際上在皇居跑起來所看到的景色究竟如何呢？有興趣的話可以參考以下的yt 影片（我用頭戴GoPro方式紀錄的），下次你來東京時也可以試試看。

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