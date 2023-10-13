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海綿寶寶路跑喚起童年 超Q完賽獎牌曝光

運動筆記／ Eulla

「喔～是誰住在深海的大鳳梨裡，海綿寶寶！方方黃黃，伸縮自如，海綿寶寶～～」看到這串文字，腦海裡是不是瞬間出現了旋律，喚起了那段單純快樂的童年時光！今天小編就要來介紹這場，連我看到物資和完賽獎牌就先瘋掉，克制不了那衝動報名的小手，它就是「2024 海綿寶寶趣味路跑賽」。該賽事全程僅 3.5K ，非常適合大人小孩一起穿上海綿寶寶和派大星的可愛潮 T，奔向終點線，掛上美味蟹堡獎牌！

2024 海綿寶寶趣味路跑，說是路跑賽，它更像是一場歡樂的嘉年華會！如果四處探險是你的願望，那就跟著海綿寶寶和派大星來參加趣味路跑吧。活動當天除了會有海綿寶寶的拍照點，更可以和海綿寶寶近距離互動，而且賽事還特別開設了新北、台中、彰化以及台南場，讓北中南的民眾都可以就近來參加。

現在就讓我們有請神奇海螺來介紹賽事萌翻天的超豐盛物資！

🐚：本次賽事分為「搶奪蟹堡組」以及「勇闖海底組」，不管是哪一組凡報名即可獲得賽衣一件（海綿寶寶/派大星二選一）/蟹堡王帽帽/美味蟹堡襪子組。讓你在賽事當天換上美味蟹堡王員工服，別上號碼布站上起跑線。哇！不得不說，那個襪子組真的太可愛了，不只使用了繽紛的馬卡龍色系、加入了海綿寶寶的元素，而且重點是！居然還使用蟹堡的盒子來收納，讓參賽者還沒站上賽道就先融入在卡通世界裡。

🐚：除了上面這幾項物資之外，「搶奪蟹堡組」的跑者還可以拿到是誰偷走我的堡堡浴巾、萌寶寶陪伴你手機掛繩！讓你整天都埋沒在美味蟹堡的世界裡。

🐚：大家是不是要問，那「勇闖海底組」還有什麼要神奇的物資呢！？別急別急，這就讓我神奇海螺來告訴你。在這一組則是會額外拿到四處探險後背包、海綿寶寶托特包以及比奇堡歡樂隨身毯，讓你帶上海綿寶寶充滿好奇且勇敢冒險的精神，出發探險囉！

🐚：此外參加路跑賽，怎麼可以少了這面「完賽獎牌」以及「完賽證書」！這次的獎牌是以海綿寶寶拿著美味蟹堡為意象來設計，跑者們一起來為了美味蟹堡而努力吧！

🐚：新北場的賽事路線👇

🍍 各場次資訊

2024 海綿寶寶趣味路跑-新北場

時間：2024年01月07日 (星期日)

地點：新北微風運河廣場(248新北市蘆洲區二重疏洪道)

報名：https://ctrun.tw/SB240107

2024 海綿寶寶趣味路跑-台中場

時間： 2024年01月21日 (星期日)

地點： 台中市西屯區中央球場(凱旋路-凱旋七街)

報名：https://ctrun.tw/SB240121

2024 海綿寶寶趣味路跑-台南

時間：2024年01月28日 (星期日)

地點：正統鹿耳門聖母廟 (台南市安南區城安路160號)

報名：https://ctrun.tw/SB240128

2024 海綿寶寶趣味路跑-彰化場

時間： 2024年02月18日 (星期日)

地點： 彰化縣鹿港鎮鹿港體育場

報名：https://ctrun.tw/SB240218

新聞來源：海綿寶寶趣味路跑官網

封面圖片：Juksy

責任編輯：Eulla

＊賽事資訊，盡在運動筆記

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