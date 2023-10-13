跑步知識／每週三趟飆5K 有助增長性能力

示意圖/Unsplash

近年來，跑步不僅被視為保持健康的方式，還被認為對男性的性功能有正面的影響。不少研究發現，規律的跑步運動能夠顯著提升男性性能力，包括性持久度、硬度和性高潮。今天將深入來探討跑步與男性性能力之間的有什麼樣的關聯，其中當然包含大家最關注「要跑多久才可以達到效果」，話不多說，一起來看看吧！

跑步與性持久度

性持久度對於男性性生活可說是至關重要。根據醫學研究，規律的跑步有助於提高身體的攝氧量，改善心血管功能，並增加體內的一氧化氮水平。這些因素可以提高血液流動，進而增強性功能，使男性更能夠維持性行為更長的時間。研究表示，每週約 3 至 5 次、每次約 30 至 45 分鐘的中等強度跑步可以顯著提高性持久度。何謂中等強度的跑步呢？它其實因人而異，基本上若是能在 30 分鐘內跑完 4.8K-6.4K 之間的距離，就算是中等強度。另外也可以從你的最大心率（220 減去你的年齡）來計算，一般達到最大心率的 60％－70% 就已經達到中等強度的標準。

跑步與硬度

男性生殖器的硬度通常與血液流動和心血管健康有關。由於跑步有助於降低高血壓和促進心臟健康，因此隨著血液流動的改善，男性的硬度也會提升。研究表示，每周至少 150 分鐘的有氧運動，如跑步，可以顯著改善男性勃起的功能。

跑步與性高潮

性高潮包括快速反應和強烈的愉悅感。在有氧運動上，特別是跑步可以提高腦內啡釋放，這種元素對於性高潮和性愉悅來說是關鍵。此外，有一項發表在《性醫學期刊》上的研究發現，規律的跑步可以提高身體的能量水平，減輕憂鬱和壓力並且改善自信。當這些負面情緒被降低後，相對的性滿意度也會跟著提高。而跑步對於性高潮的影響並不只適用於男性，在女性上同樣也有正面效益。對一些女性而言，更結實的骨盆底肌肉有助於增強性高潮的感覺，透過跑步運動可以鍛鍊腹部及臀部的肌肉，同時也會增強骨盆底肌肉，來提升女性的性高潮。雖然有專家建議，每週至少進行 150 分鐘的中等強度有氧運動（如跑步）可以帶來顯著的性能力提升，但這些效果可能需要幾週或幾個月才能看見，並且需要持續的運動來保持。總結來說，跑步被認為對男性性能力有積極的影響，提高了男性的自信和性生活的品質。

參考資料：

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責任編輯：Eulla

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