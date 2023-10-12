賽事心得／信義鄉葡萄馬拉松 葡萄變少但山豬肉好吃

今年又再度參加信義鄉葡萄馬拉松，先講結論，去年玩闖關遊戲拿到兌換卷，換到很多農產品(高麗菜、甜椒)大豐收，再加上參加人數少得獎名額多，拿到兩箱葡萄。但今年經費似乎縮減，沒有闖關遊戲和免費農產品，分組得獎名額也減少，因此只拿到一箱葡萄，其他農產品需自費購買，連補給站都變少，不過志工超級熱情，每到一個補給站，大家就服務你一個，新鄉有很多可愛的小朋友幫你加油，很給力。
這次的優點是天氣晴朗，上次整路起霧，能見度只有10公分，這次陽光普照，原來這裡的風景是這樣壯闊，忍不住停下來拍照的地點很多，爬坡還是一樣很硬，但下坡就很快樂，吹著風順順跑下坡，好愜意。超半馬組人數很少(一百多人)，中間竟然有十公里獨跑，前後都沒有人，自己認指標跑，還2度被狗追(我的步頻很容易吸引狗追)，真的很可怕，鼓起勇氣大叫，狗才跑走，下次希望能夠緊跟人群，但事實上前面的人追不上，後面的人一直沒追上。
這次還有升旗唱國歌，是原住民版的國歌，超好聽的，會場播放的原住民歌曲也都很好聽，賽後的烤山豬肉，調味超棒，有夠好吃的，為了這個烤肉我明年可以再來。有很多勇者報名全馬組，上坡更多更難跑，但全馬組冠軍，只比我晚幾分鐘進會場，這種可怕山路還破3，真是強。
這次起點不是梅子夢工場，完賽後我們自己去逛梅子夢工場，伴手禮店超好逛，還買了梅子霜淇淋，便宜又好吃。
今年又再度參加信義鄉葡萄馬拉松，先講結論，去年玩闖關遊戲拿到兌換卷，換到很多農產品(高麗菜、甜椒)大豐收，再加上參加人數少得獎名額多，拿到兩箱葡萄。但今年經費似乎縮減，沒有闖關遊戲和免費農產品，分組得獎名額也減少，因此只拿到一箱葡萄，其他農產品需自費購買，連補給站都變少，不過志工超級熱情，每到一個補給站，大家就服務你一個，新鄉有很多可愛的小朋友幫你加油，很給力。
2023年最後的一次連假（雙十節連假），看了這場電影（沒有國家的冠軍），其中有三句台詞：1、靠跑步撫平傷痛！2、理直氣壯的去跑吧！3、規則是用來打破的！這三句話充分貫穿整個劇情的節奏，頓時讓自己感佩主角們對“達成目標”的堅毅精神，尤其是那個艱困的時空背景下，1940年代不僅克服保證人、保證金限制，並穿著繡上自己國家的國旗，在波士頓馬拉松如願以償的奪得冠軍，達成了所有人的心願，強烈的推薦跑友們進戲院，一起感受這感人肺腑的劇碼！（記得要帶面紙）
以「阿草阿蕊的綠色減碳日常」為雲端跑主題，讓跑步不只可以是日常，隨時隨地運動上傳雲端。阿草在樹陰下不只告訴你目前秧苗們的主人，還可以奉茶給阿草喔！阿蕊笑咪咪地在主會場等大家來幫他搧搧風～透過網頁中與阿草阿蕊的互動，不只好玩也讓跑者們了解，田中馬傳遞的綠色賽事精神。
昨天的大事，就是肯亞Kelvin KIPTUM在芝加哥馬拉松以2小時00分35秒大破世界紀錄，距離人類在正式比賽突破2小時大關，就差35秒(約200m)了。
Kiptum年僅23歲，開始
綠島又稱火燒島，全馬大約是環島2圈再多一點；多年前曾報名全馬，但因為颱風延期，改期後也還是沒能跑，所以對於綠島馬拉松，總覺得有些虧欠；後來雖然有次團體旅遊脫隊跑了一圈，但總是惦記著還有一圈，才可以勉強算個全馬，所以今年的家庭旅遊，小朋友提議的綠島之旅，我也爽快地答應了，就是為了再跑一圈，一圓心中夢想。這次的綠島之行，因為颱風接近，許多的水上行程被壓縮，所以浮淺、SUP、藍洞等水上活動，都在2個半天內完成，雖然有些累，但每個行程都是意猶未盡！
肯亞長跑好手基普圖姆周日（8日）在芝加哥馬拉松締造佳績，成為世界上首位跑進2小時1分內的男子選手，他以2小時0分35秒打...
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