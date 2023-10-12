賽事心得／信義鄉葡萄馬拉松 葡萄變少但山豬肉好吃

今年又再度參加信義鄉葡萄馬拉松，先講結論，去年玩闖關遊戲拿到兌換卷，換到很多農產品(高麗菜、甜椒)大豐收，再加上參加人數少得獎名額多，拿到兩箱葡萄。但今年經費似乎縮減，沒有闖關遊戲和免費農產品，分組得獎名額也減少，因此只拿到一箱葡萄，其他農產品需自費購買，連補給站都變少，不過志工超級熱情，每到一個補給站，大家就服務你一個，新鄉有很多可愛的小朋友幫你加油，很給力。

這次的優點是天氣晴朗，上次整路起霧，能見度只有10公分，這次陽光普照，原來這裡的風景是這樣壯闊，忍不住停下來拍照的地點很多，爬坡還是一樣很硬，但下坡就很快樂，吹著風順順跑下坡，好愜意。超半馬組人數很少(一百多人)，中間竟然有十公里獨跑，前後都沒有人，自己認指標跑，還2度被狗追(我的步頻很容易吸引狗追)，真的很可怕，鼓起勇氣大叫，狗才跑走，下次希望能夠緊跟人群，但事實上前面的人追不上，後面的人一直沒追上。

這次還有升旗唱國歌，是原住民版的國歌，超好聽的，會場播放的原住民歌曲也都很好聽，賽後的烤山豬肉，調味超棒，有夠好吃的，為了這個烤肉我明年可以再來。有很多勇者報名全馬組，上坡更多更難跑，但全馬組冠軍，只比我晚幾分鐘進會場，這種可怕山路還破3，真是強。

這次起點不是梅子夢工場，完賽後我們自己去逛梅子夢工場，伴手禮店超好逛，還買了梅子霜淇淋，便宜又好吃。

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