田中馬雲端跑雙十開跑！全樹前進 奔向永續

台灣米倉田中馬拉松 (以下簡稱田中馬)，今年特別提前在雙十全球同步陪大家練跑！一起線下跑步、雲端紀錄、永續種樹！免報名費、不限跑步地點 、組隊人數無上限！跑滿 40 公里就可以種樹將你的跑步運動習慣融入減碳生活，累積跑 40 公里就能替台灣種下一棵樹「富邦 RunForGreenᵀᴹ 」

以「阿草阿蕊的綠色減碳日常」為雲端跑主題，讓跑步不只可以是日常，隨時隨地運動上傳雲端。阿草在樹陰下不只告訴你目前秧苗們的主人，還可以奉茶給阿草喔！阿蕊笑咪咪地在主會場等大家來幫他搧搧風～透過網頁中與阿草阿蕊的互動，不只好玩也讓跑者們了解，田中馬傳遞的綠色賽事精神。

雲端跑日期：2023年10月10日(二)至2023年11月12日(日)

雲端跑地點：雲端線上路跑，不限地點 (歡迎各地區民眾參加)

雲端跑費用：免報名費，人數無上限

2023田中馬雲端跑，點擊連結上傳數據：https://irunner.biji.co/track/1277

參加雲端跑也能擁有多項好康：線上虛擬獎牌、電子完賽證書、與富邦一同為跑者累積40公里種樹。「全樹前進 奔向綠色」為今年雲端跑的主軸，讓跑者們不只練跑還可以加入種樹減碳，為台灣永續盡一份力。

還等什麼呢？一起 全樹前進，奔向永續，馬上開跑！

雲端跑怎麼跑(以下教你 1 分鐘立即參賽)

（一）前至活動主會場→→→https://irunner.biji.co/track/1277

（二）右上角登入/註冊會員

（三）第一次參賽，請點選立即參賽

（四）填寫基本參賽資訊

（五）選擇創建/加入現有隊伍/不加入隊伍 組隊伍一起參加，隊伍成員可以一起累積成績，與其他隊伍競爭，凝聚團隊力量！(注意加入隊伍後也不得轉隊或退出隊伍)

（六）送出資料後，即出現參賽宣言，歡迎與朋友分享參賽喜悅

【開始上傳數據】

串連App自動接收紀錄(支援Garmin或MapMyRun 帳號)：主會場內，直接點選上傳紀錄，點選串連，登入串連帳號，同意授權，系統將自動接收賽事期間記錄。

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