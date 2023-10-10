2023芝加哥馬拉松 KIPTUM、HASSAN的精彩表現

昨天的大事，就是肯亞Kelvin KIPTUM在芝加哥馬拉松以2小時00分35秒大破世界紀錄，距離人類在正式比賽突破2小時大關，就差35秒(約200m)了。

Kiptum年僅23歲，開始參與國際賽正是疫情開始之時，先是比了幾場半馬，成績在59分上下，接著是初馬2022瓦倫西亞、2023倫敦、2023芝加哥，連續跑出三場驚人的馬拉松成績(世界前六快馬拉松成績他佔了一半)。在這成績下，令我好奇的是其速度能力是怎麼來的？基本上馬拉松賽事演化至今，或許已經不再適合稱之為”以耐力決勝”的運動，沒有足夠的速度，是不可能跑出具競爭力成績的。

前世界紀錄保持人、兩屆奧運馬拉松金牌Eliud Kipchoge，在轉入馬拉松領域之前，是5000m場地賽的好手。九月底才在柏林馬拉松創下女子馬拉松世界紀錄2:11:53的Tigst Assefa，過去是非洲青年賽800m的銅牌得主，800m最好成績為1分59秒24。2016年里約奧運，還曾代表衣索比亞比800m(止步於分組賽)。昨天的女子組冠軍- Sifan HASSAN，跟Kelvin KIPTUM同樣連拿2023年倫敦與芝加哥兩場馬拉松大賽冠軍；她的成績2小時13分44秒，優於原Brigid Kosgei在2019年創下的前世界紀錄2小時14分04秒；要不是兩周前柏林馬拉松Tigst Assefa神奇的表現，昨天芝加哥馬拉松可是男女雙破世界紀錄呀！

而30歲的Hassan更是場地賽的好手。Hassan-1993年出生於衣索比亞，2008年以難民身份來到荷蘭，八個月後被收養，並在2013年取得荷蘭國籍，目前代表荷蘭出賽。Hassan特別之處，就是她不只一次在世界重要的田徑賽中出賽多個項目，從1500m、5000m、10000m都是她的專項，全都具奪金實力，如今她更跨足馬拉松，感覺她就是樂於在挑戰這些極限，若輸了再來就是。2020東京奧運 5000M、10000M金牌；1500m銅牌2019卡達世錦賽 1500M、10000M金牌2023 布達佩斯世錦賽 5000M銀牌、1500M銅牌 (10000M最後20公尺衝刺跌倒失去獎牌)Hassan的各項PB800 M - 1分56秒811500M -3分51秒955000M -14分13秒4210000M - 29分06秒82總結，別再說跑馬拉松不用練速度了；懂得如何跑快，然後將其轉換成”輕鬆快”，而不是用力快，接著套用在馬拉松過程的配速上，光靠意志力苦撐可是行不通的。期待明年巴黎奧運Kipchoge與Kiptum的雙強對決，還有Hassan會順便比場奧運馬拉松嗎？

#年輕時我也練過八百#奧運馬拉松故事