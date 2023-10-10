旅跑記趣／綠島的海邊山豬、小犬及其他

綠島又稱火燒島，全馬大約是環島2圈再多一點；多年前曾報名全馬，但因為颱風延期，改期後也還是沒能跑，所以對於綠島馬拉松，總覺得有些虧欠；後來雖然有次團體旅遊脫隊跑了一圈，但總是惦記著還有一圈，才可以勉強算個全馬，所以今年的家庭旅遊，小朋友提議的綠島之旅，我也爽快地答應了，就是為了再跑一圈，一圓心中夢想。這次的綠島之行，因為颱風接近，許多的水上行程被壓縮，所以浮淺、SUP、藍洞等水上活動，都在2個半天內完成，雖然有些累，但每個行程都是意猶未盡！

PART I 我的海邊山豬

來到綠島的第二天，為了愛好自由潛水的大兒子，所以跑去柚子湖、灣弓洞試潛；但因為颱風接近，浪大且海象不佳，只好作罷；倒是往觀音洞的回程，竟然看到一塊石頭，像極了山豬，而且還隱約可以看到它有點不屑的眼睛。回家後，GOOGLE「綠島山豬石」，並沒有發現任何圖片，這麼說來，我是第一個發現的唷！那就叫它「綠島冠君山豬石」好了！

因為第三天搭船返航前，還要安排一個行程，所以我決定早起晨跑，一來可以避開炎熱的天氣，二來可以好好體驗綠島之美！5:16從公館漁港往東出發，決定順時針環島，一方面先上坡，讓後段路程比較平坦；另一方面，早一點跑完東側，以免回程時太曬！公館漁港出發後，可以看到將軍岩及遠處的牛頭山；跑著跑著，深深地覺得自己一個人的路跑，不同於攜伴，不用擔心會有牽絆；也不同於開車，可以隨時找到我想要的角度，直接前進後退，慢慢地去看將軍岩、牛背山、哈巴狗、睡美人等膾炙人口的地標。還有還有，一個人的路跑，讓我發現更多不同以往的綠島。

綠島堪稱是生態樂園，可以看到不少動物，雖然我不是動物專家，也沒養什麼寵物，但是晨跑的路上，隨處就可以看到這些小動物，真的非常開心。尤其當我劃破清晨的寧靜時，忽見一隻松鼠出現在我的視線裡，從環島公路路面上，跳入樹叢，爬上電桿，走著電纜，再看著我。好像對我說著：阿杯，你是睡不著唷？這麼就早起跑步！這一連串的畫面，讓原本慵懶的腳步，立馬輕快了起來！

PART II 我的海邊變形金剛+拿著菸斗的男孩

從環島公路的最高點，看完哈巴狗及睡美人後，就一路下坡，在接近平面道路之前，我注意到前方帆船鼻大草原的山壁上有個圖案，隨著我一步步地接近，輪廓越來越明顯，鼻子、眼睛、耳朵、嘴巴，像極了一個人的臉孔；不知道是跑到恍神，還是老天爺要我好好地欣賞綠島，總覺得這張臉彷彿等我很久了。回到台灣，這畫面一直在心中出現，所以決定來好好地GOOGLE一下，最後妥協的結果是海邊變形金剛+拿著菸斗的男孩，雖然不太滿意，但也算是種解脫。

一個人跑著跑著，腦袋又開始放空了，映入腦海的是前方的一朵朵白雲；而隨著無意識的步伐，這一朵朵雲，也從原來的模樣，慢慢地幻化出不同的形狀；也隨著規律的呼吸，這一朵朵雲，讓世俗煩惱暫時拋到這九霄雲外。一個人跑著跑著，一個轉彎突然發現，原來清晨的路跑，還可以看到不可思議的20頭身，這不成比例的長長影子，也是一個人的路跑裡不離不棄的好夥伴。

PART III 我的海邊小犬

一個人跑著跑著，突然發現海邊的礁石有個身影，定神一看，竟然像是隻狗，拍了幾張照片都不滿意，直到抓住浪花打上來的瞬間，可以清楚地顯示這礁岩的輪廓，才心滿意足地決定重新踏上回程的路。我看到這岩石的第一眼，心中就篤定知道，那是AGATHA的小狗LOGO，只是當下沒能馬上說出犬種。回到台灣，在寵物群組，請教專家及同學，有人說雪納瑞，有人說蘇格蘭梗，也有人說是蘇格蘭爹利。後來又查了GOOGLE，才知道雪納瑞與蘇格蘭梗(蘇格蘭爹利)是不同的；雪納瑞身高30-35公分左右，體型稍微大些，腿部看起來也更長；蘇格蘭梗的腿較短，身形更為小巧。而AGATHA的小狗LOGO是蘇格蘭梗。就這樣，我在綠島又收服一隻可愛動物了，那就是「綠島海邊小犬-蘇格蘭梗」

一個人跑著跑著，沒有所謂一個人跑得快，反而是這一路上的風景太美，還有時不時出現的驚喜，打斷了原本該有的節奏，讓預期不會出現的太陽也露臉了，這樣一來，天氣就開始熱了。南寮漁港前後，還可以藉由村落的小屋遮陽，但過了綠島機場後，環島公路旁的建物就很少了，加上東西走向，縱使有民房或樹木的影子，其實也對前進時的遮蔭沒有幫助。雖然這樣的路線，最後只能頂著綠島烈日的照射，拖著小小的疲憊，跑到阿剛炭烤，再回到公館漁港，已經被太陽完完整整的烤了三公里！但是我還是會建議先順時針環島；因為回到終點前，正好可以看到早起的居民已經開始活動了，辛勤的小島村民，不論是靦腆的表情，還是親切的笑容，就是一整個美好的ENDING。

結束一個人的晨跑後，小朋友也都起床了，四個人又來到梅花鹿生態園區，又看到更多的動物。大兒子說，這次三天兩夜的綠島之旅，每個人都看到自己的生肖，就是沒有看到龍。我說：有啊，阿剛炭烤的招牌，不就是海龍科的海馬嗎？哈 哈 哈這次的綠島旅跑，一家四口兩台摩托車，上山下海外加夜遊，體驗了許多活動，也看到了很多生態，真的收穫滿滿，真心感謝綠島給予我這麼多驚喜。還有還有，千萬不要忘了，海邊的山豬及小犬，我們下回見^_^