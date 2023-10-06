賽事心得／Garmin Run半馬 87分雜兵的心得與訓練

跑完儲存紀錄後，看Garmin錶發現居然只有20.8K！喔不！不足半馬手錶PB不會更新，PB居然被Garmin自己辦的路跑給中止了，哈晶片時間是1：26：40，少了200m自己加上去，應該能算半馬87分了吧

《賽前》

睡不著依舊正常發揮，作息太難調了...還好沒睡直接戰的經驗很多只好提早起來看Garmin Run的官方路線影片看完只有覺得大佳河濱公園這場地真棒，羨慕台北人有這樣的跑步環境QQ凌晨4:30從旅館叫計程車，大概5分鐘就到了，整個會場不算擁擠到了現場發現蠻多選手、藝人、運動網紅，看到本人們挺新鮮的。

《賽中》

原預定前15K配速都是4：10，之後6K都用4：05配速不過預定是預定，氣氛太HIGH開跑還是直接腦衝了= =”這次選了3個補水點，分別於6.5K、10.5K、16.5K補水不過第2次進水站時失誤，拿杯子水直接撒了，只喝一小口等於降速和浪費體力進水站…賠了時間又折HP…(本來想吃賽事發的aminoVITAL，不過想說平常半馬也沒在吃，但後來想一想有點後悔，也許吃了對後段有些幫助…大家半馬會吃果膠嗎？)前17K配速都還算滿意，不過最後3K跑的不太好還遇到10K大軍，整個被卡爆了，需花多餘體力左閃右閃這狀況還真沒啥力衝刺…快到終點前硬追過1~2位而已。

《賽後》

過終點後蠻神奇的，要領物資和水需再走一段距離，如果是水牛可能會渴死…領物資與逛其他攤位的動線算明確和流暢，只是場地沒啥遮蔽物早上7:30左右，太陽就把會場曬爆，所以收操與等抽獎時一定要先卡好陰影處頒獎和抽獎速度算快，獎品幾乎都是Garmin自家產品抽高階錶時比較刺激，抽到人不在現場的大家都會歡呼～蠻想要Forerunner 965和Edge 840的，不過沒那個運，一抽完大家就秒鳥獸散了XD第一次參加Garmin Run，辦的氣氛還不錯，補給和路線也OK，如果有足半馬和跟10K分道會更好，這場可以當作台北馬前的測驗，賽前看看有沒有要調整。(報前就知道沒有賽事認證，不過GPS是他們的專業說XD)

《訓練》

一直都有運動習慣，原本是一週去world gym四天的重訓咖課表是每週4天重訓、1天跑步，1天單車重訓：胸、背、腿輪流練，不會跳過跑步：都去公園跑，有時天氣不好就會在健身房跑，沒什麼跑法，單純就是35-45分的運動時間，能跑多快就多快單車：都是禮拜日騎，每次騎25~50公里，也是能騎多快就多快。

去年八月底比完兩鐵後，發現我的Wave Rider 25掛掉了九月趁某百貨公司周年慶，買了人生第一雙超過3000元的跑鞋(結果之後就瘋狂敗鞋，變成跑鞋蜈蚣了，現在居然有7雙…)跑了幾次整個大開眼界，原來好跑鞋彈力這麼好，能這麼透氣和輕！於是對跑步更有興趣了，開始研究跑姿與裝備，邊測試邊準備長榮半馬看了很多跑步影片，像是光頭神童、不停腳、Sport Elite、Luis Orta…之類的，都不錯不斷的測試，每次跑步只改變一個情境，像是前腳掌先著地、前腳掌外側先著地、前腳掌內側先著地、中腳掌先著地、擺手的位置、呼吸的頻率、五指襪、氣墊襪、飄飄褲、壓力褲、頭巾、帽子…啥鬼都來測試XD跑完長榮半馬後有分享，收到很多大大們的建議，像是漢森課表、間歇訓練、堆有氧、調整跑姿…等。

研究了漢森課表，發現自己生活作息完全達成不了他的課表XD於是參考了裡面的節奏跑、速度跑、強度跑、長跑，就變成現在的雜兵課表

週一：重訓(胸+背，臥推和引體向上必做，另一個做上胸的動作，器材隨緣)

週二：強度跑(半馬配速/10K配速，想耍廢就節奏跑)

週三：重訓(胸+背，臥推和引體向上必做，另一個做划船或滑輪下拉)

週四：速度跑(500m間歇/600m間歇/800m間歇，看當天在啥場地)

週五：重訓(胸+背+腿，臥推和引體向上必做，其餘看要硬舉或深蹲)

週六：休息(偶爾會健行，不過都不遠)

週日：長跑(節奏跑/強度跑(半馬配速)，通常跑15~22K，有時會改游泳/單車完再跑10幾K)

就這樣一直練到Garmin Run開跑，其實過程不會太痛苦，因為以重訓和跑步來說，都是做一休一，假日甚至是做一休二XD

Strava、Garmin Connect、Marathon's World、Instagram

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