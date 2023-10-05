精華影集／富士登山競走山頂組 完賽影音紀錄+全攻略

富士登山競走是各種富士山賽事中，唯一可以登上富士山頂的賽事。它最大的困難之處在於：1.要參加第一場資格賽(五合目組別)完賽外還要達標成績為兩小時二十分的資格，取得隔年山頂組的門票。2.短短21公里要從富士吉田的市公所起跑，跑到富士山山頂，爬升共3000公尺。

也因為非常困難，被日本人譽為普通市民跑者三大目標之一：1. 全馬Sub3。2. 100公里超馬Sub10。3. 富士登山競走山頂組完賽。

我從很久以前知道這場賽事之後就開始準備，2019年第一次參加了富士登山競走五合目組，並且很僥倖的以兩小時十七分擠進山頂組。接著是就殘念地遇上疫情連續卡住3年。

影片全紀錄

1.報名

2023年終於能夠出國後，我就一直鎖定好這場賽事，而這場賽事要從Runnet報名https://runnet.jp/parts/2023/317434/entry.html(這是今年報名網頁供參，明年應該會有新的網頁)第一次報名只能參加五合目組，這邊要注意就是完成了五合目組才會有成績紀錄，然後能報山頂組。

2.賽事路徑

這是一場上坡公路混合越野的賽事，是7K的公路(圖中紅色部分)+13K的上坡越野(圖中黃色部分)

重要：由於這場賽事完賽率奇低(低於40%)，所以卡在大家後面基本上是穩死，絕對在前面10K左右地形都還算遼闊時拚盡全力往前擠，不然卡在山道中間等前面慢慢走就大家一起被關。

補水站還算多，基本上每3K左右會有一個補水站和很基本的食物、鹽糖、檸檬補給。可視個人需求決定是否要攜帶補水背包。

3. 賽事心得

山頂組的賽事在早上7:00起跑，大概提前40分鐘到達即可。七月的富士吉田市在起跑溫度就已經快到達25~30度了，在一群人的吶喊之下比賽正式開賽。一開賽就會發現由於五合目完賽在剛好接近達標，所以起跑直接被排在最後一組，開賽就不要保留太多，直接開下去。一開始的公路是最難熬的，因為要上坡、要超車、再加上天氣炎熱，這段爆了比賽就結束了。在五公里多會抵達富士山下面樹海的區域，瞬間會變得清爽。然後在七公里處進入山路的路徑。

山徑的部分就舒服多了，用7-8成力就好。

過了五合目進入開闊的地形。

不用懷疑，這是富士山，不是清境農場。爬富士山，就是一堆山屋，吉田線往上看就是一大~堆山屋。中間有賣拉麵賣吃的賣喝的紀念品衣服啥都有。

山頂前的石獅子，幾年前毀損過，現在已經修復。

累到爆炸還是完賽啦! 男子組123位，從最後尾追到這算是意足了。對了溫馨提醒一下，山頂完賽補給給參賽者的只有水，要買東西的話身上記得帶點錢。而且山頂的東西都超~貴，建議帶個五千日圓看要買啥紀念品都行。

山頂是不會有啥接駁車的，你各位請自行跑下山回五合目接駁車處。更狠的是大會免費接駁車還有限時的，沒有在限時內回到停車場就搭付費公車吧!

個人能力VS富士登山競走完賽時間評估。僅供參考，不一定適合每個人：全馬PB 3:15，富士登山競走五合目兩小時十七分。全馬PB 2:51，富士登山競走山頂組三小時五十分。

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