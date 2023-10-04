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金門馬拉松 11日報名
2024金門馬拉松邁入第17屆，將邀請高顏值跑團領跑，2024年1月6日至7日，用雙腳跑過金門大橋。金門副縣長李文良表示，明年金門馬為保有戰地特色，依往例請金防部支援兩棲蛙人列隊競跑，輕型戰術車為賽道前導車，中型戰術車當殿後收容車，金門鄉親10月4日下午6點優先開放1千名報名；11日下午6點開放全馬組、半馬組報名，共5300名；12日中午12點開放競賽組、休閒組報名，共1萬500名。
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