金門馬拉松 11日報名

訪問李汶政的這天早上，他四點半起床、四點五十起跑，跑到七點多完成31K，慶祝自己的31歲生日。31歲！真年輕啊！看他至今的跑步PB：全馬2:43半馬1:17:565K 00:17:03以31歲的年齡，他的PB還看不到天花板，記得我在訪問李智群教練時，教練曾以「英才」形容汶政；事實上汶政2015年的初馬–台北馬的成績是4:23（真是巧，這好像是我的全馬PB，哈哈），如今已跑到2:43，智群教練跟他說，「下一步該是2:34？」我覺得，這對汶政來說只是遲早的問題，他一直跑得那麼好，這完全是可及的目標啊！望著坐在對面的汶政，訪問全程我好像一直看到陽光與希望，除了他本身的條件和自律成就了耀眼的跑步成績，他的人生和夢想也因為跑步而閃閃發光～

2023-10-03 09:43