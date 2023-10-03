京都馬拉松歷年完賽獎牌（2012-2024）之未來昔日

壹、前言

關於京都馬拉松的總總，舉凡訓練、美食、EXPO、賽事心得等已有許多跑友分享。但大叔我還沒看過介紹2012年首屆京都馬拉松至2024年間的完賽獎牌相關網誌，所以興起念頭綜整與大家分享，希望能讓您對京都馬拉松有更多的認識。話不多說，直接進入正題。

貳、京都馬拉松獎牌設計

一、第01屆 2012年03月11日

二、第02屆 2013年03月10日

三、第03屆 2014年02月16日

前三屆獎牌設計相同，僅有年分不同，獎牌上皆有京都馬拉松標識符號，以漢字「京」為主題之全速奔跑的人形圖案。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2013年9月10日）

四、第04屆 2015年02月15日

今大会は第1回大会からのデザインを一新*\(^o^)/*「ハレの舞台で日頃の努力が実を結ぶ」という意味合いを込め、日本の伝統的な水引き飾りの一つである「平梅結び」をモチーフにしています。「お名前、完走タイム、ゼッケン番号」を記載した刻印プレートをメダルの裏面に取り付けるサービス（有料）も引き続き予定しております。梅の咲く2月に行われる京都マラソンにぴったりな新しいメダル。ぜひ京都マラソンを完走いただき、このメダルを手にしてくださいね！

本次比賽與第一屆相比有全新的設計*\(^o^)/*圖案是“平梅結”，這是日本傳統的水引裝飾之一，寓意“每天的努力都會在舞臺上開花結果”。我們還計劃繼續提供一項服務（收費），將刻有您的姓名、完賽時間和號碼布的銘牌刻在您的獎牌背面。全新獎牌非常適合在梅花盛開的二月舉行的京都馬拉松。請完成京都馬拉松並獲得這面獎牌！

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2014年9月26日）

五、第05屆 2016年02月21日

第５回大会ということから五角形をモチーフとして、古都を象徴する紫をあしらいました。正五角形は、その対角線を結ぶと、その真ん中に小さな正五角形が生まれます。小さな正五角形の中にも、同じようにまた新たに小さな正五角形が・・・というように、正五角形は、その中でその形が「永遠につながっていくデザイン」です。そこから、脈々と受け継がれる京都の伝統と、駆け抜けるランナーの目に映る万華鏡のようにくるくる変わる景色をイメージしデザインしました。このメダルを目指して頑張ってください！

由於這是第五屆比賽，我們以五邊形為主題，並用象徵古都的紫色裝飾。如果連接正五邊形的對角線，則會在中間建立一個較小的正五邊形。即使在一個小的正五邊形內，也以同樣的方式存在新的更小的正五邊形......正五邊形是一種其形狀“永遠相連”的設計。以此為基礎，我們根據代代相傳的京都傳統形象，以及跑步者眼中反射出的千變萬化的萬花筒般的風景進行了設計。請大家為了這面獎牌而努力吧！

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2015年10月10日）

六、第06屆 2017年02月19日

第６回大会にちなみ六角形をモチーフとして、日本の伝統的な「麻の葉模様」を大きくあしらいました。麻は生長が速く丈夫であることから、麻の葉模様には「丈夫にまっすぐ成長する」という意味が込められています。このメダルは、完走したランナーの皆さまが、京都マラソンを通して一段と成長された証となることでしょう！ぜひ京都マラソンを完走して、このメダルを手にしてくださいね☆

為了紀念第六屆錦標賽，主題是六邊形，並以日本傳統的麻葉圖案為特色。麻生長快、粗壯，所以麻葉圖案有「長得堅強、挺直」的寓意。這面獎牌將成為所有完成比賽的跑者透過京都馬拉松獲得更大成長的證明！請完成京都馬拉松並獲得這面獎牌！

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2016年10月4日）

七、第07屆 2018年02月18日

京都馬拉松大會非常貼心地提供兩種設計方案供大家在社群媒體（facebook、twitter、instagram等）投票，得票數高的方案將製成實體獎牌。

Ａ案 得票數：722票

７回目の大会にちなみ、七宝文様で構成したメダルです。緑色の七宝文様は「京の舞台」、凹凸を逆にした七宝文様は「京の道」を表しています。そこに京都マラソンの人型のロゴマークを配置することで、ランナーの皆さんが、京都マラソンをきらきらと走るイメージをメダルに込めました。また、メダルとリボンをつなぐ飾り冠部分にも、七宝文様をアクセントとしてあしらっています。

為了紀念第七屆比賽，這面獎牌由七寶花紋圖案組成。綠色的七寶花紋圖案代表“京都的舞臺”，反向的七寶花紋圖案代表“京都的道路”。透過將京都馬拉松的人形標誌放在那裡，我們在獎牌上創造了參加京都馬拉松跑步者的形象。此外，連接獎牌和絲帶的錶冠上還飾有七寶花紋圖案作為點綴。

Ｂ案 得票數：473票

今回で第７回を迎える京都マラソン。その成功を祈願し、メダル本体を七角形にあしらい、メダル中央には京都マラソンのロゴをカラーで表現し、全体には、古くから家紋などにも用いられ、円形を連続でつなげる“七宝繋ぎ”の文様をステンドグラス風に仕上げました。また、七宝は円満や調和、ご縁などの願いが込められた縁起の良い柄で、完走されたランナー全ての人が笑顔でこのメダルを掛けている姿を思いデザインしました。

這是第七屆京都馬拉松。為了祈禱其成功，獎牌本身被裝飾成七邊形，獎牌中央以彩色表現京都馬拉松標誌，圖案採用彩色玻璃風格完成。此外，七寶花紋是一種吉祥圖案，象徵和平、和諧、吉祥的願望，設計上也設計了所有完成比賽的跑者臉上掛著獎牌、臉上掛著微笑的形象。（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2017年8月7日）

八、第08屆 2019年02月17日

Ａ案 得票數：1,037票

全体のシルエットで、今大会の開催回数である「８」を形取らせました。さらにその形が、着物を着た女性や、無限マークにも見えるようになっており、京都の過去・現在・未来と永遠に続く、歴史的で美しい雰囲気を表現しています。また、随所に大会の開催季節に咲き誇る梅を配置しました。

整體輪廓代表數字8，即該賽事的舉辦次數。此外，它的形狀像一個穿著和服的女人或一個無限的符號，表達了京都的過去、現在與未來永遠延續的歷史及美麗的氛圍。此外，比賽期間盛開的梅花遍布會場各處。

Ｂ案 得票數：805票

今大会が８回目ということで漢字の八の字をあらわしています。八と扇は末が広がっていることから、末広で「発展」して縁起がよいと言われています。京都マラソンでのランナーの幸運とこれからの発展への願いが込められています。

由於這是該賽事第8次舉辦，因此它代表漢字“8”。由於八和扇子的末端都是寬的，所以說扇子的末端寬，寓意會發達，帶來好運。寄託對京都馬拉松跑者好運和未來發展的祝願。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2018年8月6日）

九、第09屆 2020年02月16日

Ａ案 得票數：1,449票

京都国立博物館にもある風神雷神図屏風の風神雷神が乗る雲を、9回目を迎える京都マラソンの大会数の“9”に見立て、左右両面に色付けし表現しました。 風神雷神には、「自然災害から守る」という御利益もあることから、ランナー皆さんの完走が祈願されています。

京都國立博物館風神雷神摺屏上風雷神騎乘的雲被塗上顏色，代表第九屆京都馬拉松松比賽數量中的數字「9」。風神和雷神還有「保護你免受自然災害」的意思，因此跑者祈禱他們能夠成功完成比賽。

Ｂ案 得票數：942票

京都マラソンの大会数である9を、表面に大きく漢字の“九”で格子型に表現。また、流れる雲の柄には、絶えず長く続く“不断長久”の意味を持つ縁起の良い吉祥文様“紗綾形（さやがた）”をあしらっています。

數字9，即京都馬拉松的次數，以網格圖案表示，表面有一個大漢字「九」。另外，流雲圖案上飾有一種吉祥圖案，稱為“紗綾形（さやがた）”，有“長壽”之意，綿延不絕。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2019年8月21日）

十、第10屆 2021年02月21日（因疫情緣故，採取「線上馬拉松」形式舉行）

Ａ案 得票數：2,250票

メビウスの輪（表と裏が縁を乗り越えずにつながっている環）を今大会メダルのモチーフとし、コロナ禍で離れていても心は一つということを表しています。また、第１０回大会を記念した１０を模した竹の円の中には「難を転ずる」として名高い南天をあしらい、厄除けづくしによってランナーの強力な守護神のような記念品となるよう、コロナ禍に負けない時代の到来を願うデザインです。

以莫比烏斯環(表裡不必跨過邊緣永遠相連在一起的環)作為本次大會獎牌的圖案，代表即使因為新冠肺炎無法相聚，心還是在一起。此外，在紀念第十屆大會，用竹子圖案排出的10的圓圈中，搭配了那有名的「轉禍為福」的南天竹。設計中集結消災解厄幸運物，希望這個紀念品能夠成為跑者們的強力守護神，並祈願戰勝新冠肺炎的時代到來。

＜獎牌緞帶 設計概念＞上面印有於上屆大會廣受好評的京都傳統工藝品之京友禪圖案，祈願消災解厄，平安渡過新冠肺炎疫情。(設計協力:木村染匠株式會社)

〇正面正面印有驅魔意涵的麻葉、竹籠眼、鮫小紋、格子圖案，以竹紋圈起的圓形圖案象徵代表第十屆大會的數字10，圓形圖案裡有葫蘆、南天竹、櫻花，祈願南天竹「轉禍為福」消災解厄、葫蘆收煞化煞。

〇背面背面是象徵「重生」、「消災解厄」的鱗片圖案，祈願抗疫驅魔。

Ｂ案 得票數：723票

石庭の砂紋を第１０回大会を記念した１０に見立て、京都マラソンのメインカラーである緑色を色付けし表現しました。石庭に砂紋などの模様を作るのは、禅宗においての修行のひとつで静かに己の心をみつめるための表現でもあります。石庭に見立てたメダルから京都の自然、山や川に思いをはせ、自分の可能性を信じて走り抜くランナーに贈りたいデザインです。

為了紀念第10屆馬拉松，岩石花園中的沙波紋被設計成數字10，並塗成京都馬拉松的主色綠色。在假山花園的沙上創造出波紋等圖案，是禪宗的修行方式，也是一種安靜反思自己內心的表現。這項設計旨在提醒跑者留意京都的自然、山川及河流，並相信自己的潛力，透過獎牌盡情奔跑，就像一個假山花園。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2020年11月2日）

十一、第11屆 2022年02月20日（因疫情緣故，採取「線上馬拉松」形式舉行）

Ａ案 得票數：1,575票

邪を払うといわれる冬椿と、末広がりで縁起の良い扇を掛け合わせました。扇を支える11本の中骨は、今大会が11回目の開催であることを表しています。椿に降り注ぐ紙吹雪や雪模様には、コロナ禍の世の中にも、京都マラソン2022を通して、たくさんの福が降り積もるように、の願いを込めたデザインです。

據說可以避邪的冬季山茶花與末端展開的扇子的組合，被認為是吉祥的。支撐風扇的11根扇骨代表該賽事已第11次舉辦。落在山茶花上的五彩紙屑及雪花圖案的設計目的是希望即使在這個冠狀病毒的世界裡，在2022年京都馬拉松比賽中，許多祝福也會降臨到你身上。

Ｂ案 得票數：1,931票

デザインの柄に起用したのは、「扇」「青海波」「麻の葉」。「扇」には未来への発展と繁栄の意味を、「青海波」には、無限に広がる波の文様に、未来永劫の幸福と人々の平穏な暮らしへの願いを、「麻の葉」には厄除けの意味を込めました。リボン通しが、京都マラソンのフィニッシュ会場の象徴である鳥居をモチーフとしているところもポイントです。

設計中使用的圖案是「扇子」、「青葉」與「麻葉」。「扇」有未來發展、繁榮的意思，「青海波」有無限擴展的波浪圖案及對永恆幸福及人民和平生活的願望，「麻葉」有未來發展及繁榮的意思。有避邪的寓意。還有一點是，絲帶環上有鳥居圖案，這是京都馬拉松終點場地的象徵。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2021年10月14日）

十二、第12屆 2023年02月19日

Ａ案 得票數：887票

今大会で第12大会を迎える京都マラソン。復活の大会、新たなる出発の大会として、コロナ禍からの復活をイメージし“筆で書いた円”で大胆に力強く表現し、加えて生命力の強い“竹”を配置しました。また、メダルを彩る模様には繁栄を表す“市松模様”、魔除けを表す“籠目模様”、不断長久や長寿を表す“工字繋ぎ文様”を京都マラソンのメインカラーで表現しました。

這是第12屆京都馬拉松。作為一場復活的比賽和一個新的開始，我們用「畫圈」大膽而有力地表達了從冠狀病毒大流行中恢復的想像，此外，我們還放置了一個代表生命力強的「竹子」符號。此外，獎牌上還飾有代表繁榮的棋盤圖案、代表避邪的編籃圖案、代表永恆和長壽的連接圖案，全部採用京都馬拉松的主色調。

Ｂ案 得票數：1,393票

今大会で第12大会を迎える京都マラソン。復活の大会、新たなる出発の大会として、メダル表面にはコロナ禍からの復活をテーマに、復活の象徴である“鳳凰（ほうおう）”を力強く表現し、メダルを彩る“2色の川”は紅葉が流れる情緒溢れる京都の街並み表現しました。また、12回に因んで内円と外円を“12角形”でイメージしました。裏面には、平安時代に装飾的模様として多く使われた“宝相華文様（ほうそうげもんよう）”をあしらいました。

這是第12屆京都馬拉松。作為一場復興的賽事，一個新的開始，獎牌表面以新冠疫情中的復甦為主題，並帶有象徵復活的“鳳凰”。獎牌上的“雙色河流”代表了獎牌上的「雙色河」代表了京都秋葉飄落、充滿情感的京都街道。此外，為了紀念第12屆，內圈和外圈的形狀都像十二邊形。背面飾有平安時代常用作裝飾圖案的「宝相華文様（ほうそうげもんよう）」圖案。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2022年8月18日）

十三、第13屆 2024年02月18日

Ａ案 得票數：2,370票

京都の観光の顔とも言える、「舞妓さん」をメインに据えました。舞妓さんの花かんざしには、京都マラソンを開催する2月の花である「梅」をあしらい、裏面にも梅や、舞妓さんの後ろ姿、鳥居、を配置し、京都らしく、この時期に受け取るにふさわしいデザインとしております。

主角是舞妓，可以說是京都觀光業的代言人。舞妓的花簪上飾有梅花，這是京都馬拉松舉辦時的二月花，背面也有梅花，舞妓的背面，還有鳥居，具有京都特色，該設計適合每年的這個時候。

Ｂ案 得票數：895票

来年の大河ドラマの主人公である紫式部ゆかりの地にちなみ、平安時代、紫式部を彷彿させるデザインとしています。表面は、ゴールに向かうランナーの喜びと、平安時代の有職文様である菊立桶をあいらっています。菊立桶は格調高い柄として扱われているとともに、蒸気が立ちのぼる様は吉祥とされ、吉祥紋様の一つです。裏面には紫式部と源氏物語絵巻の第三十八帖「鈴虫」を配置しています。

該設計讓人想起平安時代的紫式部，以紀念明年大河劇主角紫式部相關的地方。表面描繪了跑者衝向終點線的喜悅，以及平安時代的菊花圖案。菊花被認為是一種有威望的圖案，而上升的蒸氣的出現被認為是吉祥的，使其成為吉祥圖案之一。背面則放置了紫式部和源氏物語第38話「鈴蟲」。

（資料來源：FB 京から明日へ。京都マラソン 2023年8月18日）

參、結語

因不懂日文，設計理念放上原文。中文為google翻譯加上個人理解修改，詞不達意請多多包涵。跑者是歷屆馬拉松變遷發展的真實見證，而完賽獎牌就是典藏這些記憶的重要媒介，一個有歷史的賽事必須留下故事，成為具備豐富文化底蘊的馬拉松賽事，以增進一般大眾與跑友的認同感。臺灣馬拉松賽事的主辦方，更要有系統且持續性地蒐集並加以整理，將各類相關資料（沿革、日期、參賽人數、路線、成績、天氣、報名費、獎牌、參賽背心等…）彙整出來。這些不是流水帳，而是牽動著過去、現在與未來參賽者「你我共同回憶」的點，是凝聚大家「向心力」的線，是匯集賽事及城市連結的面，是帶動賽事持續向前邁進的動力，更是宣揚賽事創辦理念、守護傳統及傳承、開創的的媒介。賽事EXPO可以在這方面多加宣傳，讓更多人知道。請投我一票，Please Vote for Me！凍蒜（喂）謝謝您將整篇網誌看完。內容如果有誤或者您有其他觀點，請留言告訴我。以上寫於2023年10月2日

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