賽事心得／河北衡水湖馬拉松 762名選手破三

這場比賽我是私心想發表的，畢竟這場比賽有我們台灣馬拉松一哥「真男人」張嘉哲參賽!! 身為他的粉絲我一定要來發表這場比賽的，但可惜的是網上能找到的報導很有限……

而這場比賽在大陸的全稱為「衡水銀行杯」2023衡水湖馬拉松賽暨全國馬拉松錦標賽（第三站）!!

以下為網路上的內容：中國選手包攬前三！81人破230，762人破3！馬拉松北馬網訊，9月24日7:30，「衡水銀行杯」2023衡水湖馬拉松賽暨全國馬拉松錦標賽（第三站）在衡水湖馬拉松廣場鳴槍起跑。經過激烈爭奪，桑吉東知以2:12:31奪得馬拉松男子及錦標賽冠軍，楊春龍、黃永政以2:13:06和2:13:22的成績分列男子馬拉松及錦標賽第二、三名。

路穎以2:28:51奪得馬拉松女子及錦標賽冠軍，白麗、李應美以2:30:42和2:31:38的成績分列女子馬拉松及錦標賽第二、三名。

除了中國籍選手包攬前三外，在今天的衡馬賽道上，更是有81名選手跑進2:30，762名選手破三。

根據國家體育總局《運動員技術等級標準》，今年的「衡水銀行杯」2023衡水湖馬拉松賽暨全國馬拉松錦標賽（第三站）參賽選手中，錦標賽參賽選手達到健將級別標準人數，男子23人、女子9人；達到一級標準人數，男子24人、女子6人。大眾選手中達到健將標準人數14人，達到一級標準人數81人，達到二級標準人數300人。

同時，根據《中國田徑協會路跑賽事大眾選手等級評定實施辦法》、《中國田徑協會大眾田徑健身技術等級標準（2023試行）》，大眾選手中（淨成績）達到精英標準人數1651人，達到一級標準人數1749人，達到二級標準人數1361人。

一個個資料就是一個個激動人心的好消息，讓人不由地感慨，「今年的衡馬，真的太快了」！今年衡馬由中國田徑協會、河北省體育局、衡水市人民政府主辦，河北省體育局田徑運動中心、衡水市體育局承辦，河北省田徑協會、河北省馬拉松協會指導。賽事設有馬拉松、健康跑兩個參賽項目，來自全國20000名跑者齊聚衡水湖畔。而與衡馬同期舉辦的EMBA挑戰賽，更是吸引了來自全國各地的400余名商界精英參加，他們以衡馬的舉辦為契機，共話賽事、共敘友情、共謀發展。

此外，為全面展現衡水體育事業特別是速度輪滑專案的發展成果，今年組織了一支由50名速度輪滑運動員組成的隊伍，在最前方領跑。

秉持公益環保理念 助力「無廢城市」建設

今年的衡水湖馬拉松賽，將為推進衡水「無廢城市」建設助力。因此，在今年衡馬整個籌辦期及賽事舉辦當天，組委會始終秉持「生態、綠色、環保」的辦賽理念，通過開展一系列公益環保活動，充分彰顯公益環保的責任擔當。

在今天的衡馬現場，有這樣一群特殊的選手，他們是面向社會招募的100名衡馬「環保衛士」。只見他們身著統一的服裝，出現在選手隊伍的最末端，撿起賽道上的塑膠瓶、塑膠包裝、一次性雨衣，並對這些垃圾進行了分類處理，讓衡馬賽道重新保持整潔與乾淨。

今年，衡馬還首次面向社會招募公益跑者，並將所有公益跑者的報名費66400元捐贈給「百萬森林-衡水馬公益林」和「河北衡水湖國家級自然保護區青頭潛鴨棲息地恢復」兩個公益環保專案。

此外，今年的衡馬賽道上的接駁車、擺渡車、收容車等車輛，均選用了電動新能源客車，「低碳環保」的理念遍佈賽場每一個角落。

在減少垃圾和塑膠污染，推廣重複使用的生活習慣方面，通過鼓勵選手使用可迴圈物料包、加大垃圾分類和無煙宣傳力度等方式，增強公眾自覺踐行綠色生活方式的意識。

落實多重安全保障，全方位守護選手安全

為確保賽事順利進行，衡馬組委會以更高標準、更嚴要求，做好賽事各項籌備工作，在呈現出一場精彩賽事的同時，全流程、全方位地保障每一位選手的安全。

今年衡馬，組委會還設置了一個由35輛急救車、283名現場醫護人員、28個醫療站車、72台流動AED組成的安全防護體系。賽前，組委會還特別邀請醫療保障專家對全體醫護人員和醫療志願者進行現場培訓、踩點演練及考核，全方位多層次地保障選手安全完賽。

在志願服務方面，組委會共招募了2300餘名志願者，他們分佈在領物現場、賽事起終點、補給站、賽後服務區等地方，為選手提供物資分發、物資存取、現場引導、秩序維持、放鬆拉伸等多項服務。

堅持體文旅融合發展 為城市發展注入新活力

作為衡水的一張亮麗體育名片，衡水湖馬拉松賽不僅是一場競技體育的盛會，更是一個展現衡水城市風彩，促進體文旅融合發展的平臺。今年，衡馬組委會在賽道沿途設置了「人湖同框」拍攝點。不少選手在經過時，都連聲稱讚「秋天的衡水湖真是太美了」、「跑在衡馬寬闊平坦的賽道上，感受到衡水湖含氧豐富的‘負離子’，這樣的感覺真的太心曠神怡了」，並紛紛拿出手機，拍攝下自己和衡水湖「同框」的照片。

此外，為了充分展現衡水豐富的旅遊資源和悠久的歷史底蘊，組委會結合衡水市打造「研學之都」契機，推出了一條包括衡水老白乾酒文化旅遊景區、衡水中學研學區、衡水湖研學區及閭裡古鎮·孫敬學堂在內的研學旅遊路線。路線一經推出，便受到了選手的高度關注和爭相報名。而「跑遊護照」的推出，更是吸引了眾多選手在參賽之餘到衡水各大旅遊景點打卡留念。今年，組委會在主會場安排了侯店毛筆、鼻煙壺、武強年畫等衡水特色技藝展示，讓更多的選手在參賽的同時感受到衡水文化的獨特魅力。眾多衡水市民自發走出家門、來到賽道旁，不遺餘力地為選手加油鼓勵，充分地展現了衡水的城市熱情。

多年以來，衡水湖馬拉松賽始終與衡水這座城市、與衡馬選手一同成長與進步。未來，衡馬仍將不改初心、砥礪前行，繼續以優質的競賽組織、專業的賽事服務，讓更多的選手享受運動的美好和挑戰自我的樂趣，也為譜寫中國式現代化河北場景的衡水篇章再添新動力。貴州火箭加速體育科技有限公司旗下「馬拉松報名網」作為衡水馬拉松賽事官方合作夥伴，提供了線上諮詢、400電話諮詢等服務，以及直通名額福利，對賽事進行了現場全程報導。期待明年與你在魅力的衡水相遇。

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