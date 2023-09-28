訓練心得／不與傷共存、才能自在走跳—物理治療體驗

張老師的徒手按摩拳拳到肉啊（圖片來源：生生優動）

筆者本身，是個不愛拉筋、不愛收操，但運動量又不算小的規律跑者。雖然偶有傷痛，卻也不覺得對生活或運動有太大的影響，總覺得降低一點強度，繼續跑著，似乎傷痛幾天就會不藥而癒。然而，這種念頭在一次高強度賽事上受傷後，竟然產生了截然不同的想法！

筆者是熱愛跑步、越野的規律跑者（圖片來源：劉曉天）

關於筆者投入跑步運動已邁入第十個年頭，涉足登山越野也七八年有餘。這看似說短不短的十年間，累積了許多參賽經驗，擔任八年的運動筆記配速列車長，參與大大小小的超馬全馬賽事、百岳單攻、陽明山超馬100k、日月潭越野75k，以及今年度最重要的2023WMTRC山徑越野世界盃。

2023 WMTRC 世界山徑越野錦標賽在奧地利（圖片來源：陳宣諭）

賽事因傷而止

本屆2023 WMTRC 世界山徑越野錦標賽，筆者幸運也榮幸獲選為長距離85k組選手，面對高強度的世界級賽事，當然是卯足全力的備戰、訓練。而在兩三個月的訓練下，其實身體所累積的疲憊也是可想而知的，然而抵達後依然忍不住腳的探路、到處跑，後果就是疲勞無法恢復。在比賽當天，在眾星雲集，興奮又熱血的氛圍下鳴槍起跑，即使和世界級頂尖選手無法睥睨，但也跑著比平時訓練更快的速度、更高的強度。殊不知，在這樣血脈賁張的情況下，為了在溼滑又狹窄山徑下坡超車前方兩三位跑者，不慎打滑，雖然沒有真正滑倒，但身體用了很大的力氣將雙腿及核心拉回。賽事持續進行著，直到進了補給站，停留補給了五六分鐘，整裝後再度出發，跑個兩三百公尺便發現左大腿及臀部的不對勁：啊～是拉傷了啊！拖著每抬一次都得痛一次的左邊臀腿，最後撐了十公里爬1400公尺的路程後，為了不讓身體惡化到最差狀態，筆者決定棄賽了！雖說放棄是最難的一件事，一旦讓自己落入無法恢復的深淵，往後的運動生活將得不償失。

重新調整與復健

賽事結束，回國一週後，傷勢依舊存在，無法好好運動，大大的影響了日常生活，在老公的推薦下，來到了「生生優動-天母分院」向張正琪老師尋求治療，張老師可是東京奧運國家運動訓練中心空手道奧運培訓隊專責物理治療師，專長是運動物理治療（運動按摩、深層筋膜放鬆、運動訓練）、癌症或手術後恢復訓練。運動物理治療正是筆者現下最需要的項目，首先老師先詢問了筆者的受傷過程，經過筆者口頭描訴後，進行徒手治療，確認痛點後會施以徒手按摩及深沈筋膜放鬆。不得不說，張老師真的徒手按摩，拳拳到肉，每一下都直達痛點，痛得筆者全身發汗。隨著僵硬緊繃的肌肉得到放鬆後，原本的痛處也似乎沒這麼痛了！

張老師向筆者說明了症狀為韌帶扭傷與股二頭肌拉傷，由於已傷了一週由於，因此需要熱敷（泡溫泉）治療及臀中肌復健訓練。所以囉～治療完後還需要自己本身去花時間復健，才會快快好啦！

放鬆、復健，再出發！

經過了一個月的自我復健，筆者再次回到「生生優動-天母分院」找張老師看成果，除了前陣子因為腳底板受傷無法正常站立，而休了兩天沒復健外，筆者可是很認真在復健的！幾週的復健訓練下，臀部已經完全沒有痛感，跑步運動也還算正常，被張老師形容如小強般的跑者，其實筆者只是認真聽話的好學生啦！這次回診除了確認傷勢是否痊癒外，張老師還教導了幾項臀中肌的訓練，以及髖關節活動度。對於跑者而言，臀中肌與髖關節活動度非常重要。

臀中肌訓練（圖片來源：生生優動）

1.臀中肌的肌力改善：臀中肌的肌力若不足，在長跑時容易代償，造成其他肌肉部位過度使用，進而導致肌肉受傷（如大腿後側肌群拉傷、小腿肌及後側肌群拉傷），拉長復原時間。

2.髖關節的活動角度：髖關節的活動角度不佳，會導致臀部腿部肌群用力不佳，連帶影響跑步的成績。

髖關節活動度的檢測方法之一（圖片來源：生生優動）

3.脛骨與股骨之間的關節活動度：脛骨相對於股骨的左右側向活動度，若活動度不佳，或是有過度內旋或外旋的狀況，跑步的動作力線就會不正確；而脛骨跟股骨如果黏得比較緊(關節間空隙較小)，此狀況將導致髖關節及腳踝的代償與負擔，久而久之腳踝就容易受傷。

戰勝傷痛 成就健康日常生活

傷後歷經一個月，筆者總算又能夠自由開心的奔跑，喜愛運動的跑者們，千萬不要抱著且傷且跑、且戰且走的心態去運動，身體的傷痛除了會影響情緒與睡眠外，也無法好好運動，久而久之就不會只是小問題，因此，我們千萬不可與傷共存，快快治療好才能繼續健康走跳喔！

痊癒後才能與好友們繼續單攻百岳（圖片來源：陳宣諭）

想了解臀中肌訓練方法及髖關節活動度檢測的話，可以上生生優動facebook 連結看詳細影片唷！

https://www.facebook.com/SportsInjuriesPT/videos/560721149434234/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

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