柏林馬／肯亞基普柯吉5度稱霸 阿塞發破女子世界紀錄

肯亞籍馬拉松世界紀錄保持人基普柯吉今天在德國柏林以2小時02分42秒成績衝過終點線，生涯5度奪下柏林馬拉松男子組冠軍，打破衣索比亞退役選手吉布塞拉西4度稱霸的舊紀錄。
基普柯吉（Eliud Kipchoge）比起男子組第2名的肯亞同袍基普克莫伊（Vincent Kipkemoi）快了31秒，衣索比亞好手塔克勒（Tadese Takele）則以2小時03分24秒的成績獲得第3名。
38歲的基普柯吉5度奪下柏林馬拉松（BerlinMarathon）男子組冠軍，超越了吉布塞拉西（HaileGebrselassie）4度稱霸的舊紀錄。
另外，29歲的衣索比亞選手阿塞發（Tigist Assefa）今天在柏林馬拉松打破女子世界紀錄，以2小時11分53秒成績奪下女子組冠軍，比起舊的世界紀錄快了兩分多鐘。
阿塞發打破了肯亞好手科斯蓋（Brigid Kosgei）2019年於美國芝加哥締造的女子馬拉松世界紀錄，科斯蓋當年成績為2小時14分04秒。
阿塞發今天領先女子組第2名的肯亞選手切普柯魯伊（Sheila Chepkirui）多達5分56秒，也比第3名的坦尚尼亞好手蕭里（Magdalena Shauri）快了6分48秒。
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9月17日上午7時30分，萬眾期待的2023瀋陽馬拉松盛大開幕，瀋陽「母親河」渾河兩岸的秀美風光和城市地標建築，令來自國內外的馬拉松愛好者樂享其中、流連忘返。本屆賽事設全馬馬拉松、半馬馬拉松、健康跑（約10公里）及歡樂跑（約5公里）4個專案，共有來自衣索比亞、摩洛哥、查德等 26個國家和地區的25000名高水準選手參賽，國內馬拉松優秀選手楊定宏、許王、孫曉陽、白麗等參賽。
第二天了，看著獎杯才稍微回神過來，內心帶著感激的心情，回想著當天的一點一滴因為不想只是為了跑步而去花蓮，先生在禮拜五下了班就動身開車出發，於是我們便多玩了一天。後知後覺的我總是要到前一晚才開始緊張，所以當晚我八點入睡後每隔一個小時醒來一次，不是夢到鬧鐘沒響睡過頭，就是夢到時間快到才起床⋯⋯讓先生也汗顏
結合跑步和宜蘭特有風景與文化，ASICS RUN 2024亞瑟士路跑賽將於明年1月21日在宜蘭羅東運動公園開跑，今年賽事...
什麼？游明樺要再去一次斯巴達松？我有沒有看錯？！「去年兩位台灣參賽選手未完賽，中斷了台灣選手幾年來的完賽紀錄，很可惜！希望有機會把中華民國國旗再帶到希臘。另外是一份承諾，從跑超馬開始就有許多支持我的好朋友，其中一位張詩宜，從2017年接觸超馬開始的分段環台、跨夜練習，他幾乎無役不與，假日中南部長距離練習他也開車隨行；我比賽時在場上吐，是他照顧，緊急住院也是被他送去醫院，我曾跟詩宜說：相信我，我一定帶你去希臘！」2021年，游明樺第一度參加斯巴達松，當年因為疫情，獲得參賽資格的台灣跑者都放棄，張詩宜在台大醫院服務也不方便同行，「今年又有機會，那就走吧！這是我們的革命情感，一起努力的目標，就一起完成吧！」
歷經13小時08分，終於完賽，一場從天黑跑到天黑的賽事之前跑過2次50K，這次想挑戰自己的極限，所以鼓起勇氣報了80K很怕自己不能在時間內完賽，去程花了6小時30分，才到自然生態保護區，跟三姐妹合照後，不敢多留立馬往回程的路上跑，下程下坡強迫自己跑起來，算算時間，也是有可能被回收過了60K之後，每過一個水站就會看到回收車準備好要載人，一路上回收車好幾台從我的背後經過，然後你會聽到車子裡面傳出一陣陣加油聲，仿佛被回收的跑者給我力量，要我千萬別放棄，最後真的只剩下意志力在撐著。
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