柏林馬／肯亞基普柯吉5度稱霸 阿塞發破女子世界紀錄

肯亞籍馬拉松世界紀錄保持人基普柯吉今天在德國柏林以2小時02分42秒成績衝過終點線，生涯5度奪下柏林馬拉松男子組冠軍，打破衣索比亞退役選手吉布塞拉西4度稱霸的舊紀錄。

基普柯吉（Eliud Kipchoge）比起男子組第2名的肯亞同袍基普克莫伊（Vincent Kipkemoi）快了31秒，衣索比亞好手塔克勒（Tadese Takele）則以2小時03分24秒的成績獲得第3名。

38歲的基普柯吉5度奪下柏林馬拉松（BerlinMarathon）男子組冠軍，超越了吉布塞拉西（HaileGebrselassie）4度稱霸的舊紀錄。

另外，29歲的衣索比亞選手阿塞發（Tigist Assefa）今天在柏林馬拉松打破女子世界紀錄，以2小時11分53秒成績奪下女子組冠軍，比起舊的世界紀錄快了兩分多鐘。

阿塞發打破了肯亞好手科斯蓋（Brigid Kosgei）2019年於美國芝加哥締造的女子馬拉松世界紀錄，科斯蓋當年成績為2小時14分04秒。

阿塞發今天領先女子組第2名的肯亞選手切普柯魯伊（Sheila Chepkirui）多達5分56秒，也比第3名的坦尚尼亞好手蕭里（Magdalena Shauri）快了6分48秒。

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