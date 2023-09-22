賽事心得／遼寧瀋陽馬拉松 白麗一個人的武林

在上週末9/16、9/17的11場比賽中，大多數是半馬比賽。相對來說在網上比較有聲量的就是2023瀋陽馬拉松啦。主要是因為女子組冠軍是中國選手。 還打破了賽會記錄，超過外籍選手6分多鐘。

9月17日上午7時30分，萬眾期待的2023瀋陽馬拉松盛大開幕，瀋陽「母親河」渾河兩岸的秀美風光和城市地標建築，令來自國內外的馬拉松愛好者樂享其中、流連忘返。本屆賽事設全馬馬拉松、半馬馬拉松、健康跑（約10公里）及歡樂跑（約5公里）4個專案，共有來自衣索比亞、摩洛哥、查德等 26個國家和地區的25000名高水準選手參賽，國內馬拉松優秀選手楊定宏、許王、孫曉陽、白麗等參賽。

經過激烈的角逐，來自艾瑟爾比亞的選手 MELAKU BELACHEW BIZUNEH 以 2:13:31獲得全程馬拉松冠軍。 奪冠後，他在終點激情跳舞慶祝，點燃了所有的觀眾。英國選手AYOUB DARDAR 以 2:13:52獲得亞軍。衣索比亞選手DERIBE ROBI MELKA 以 2:14:10 獲得季軍。

遼寧選手白麗以2:31:50 獲得全程馬拉松女子冠軍，並打破賽會紀錄。值得一提的是，全場比賽，白麗的男友，同樣也是遼寧的選手任廣嶽全程為她領跑破風，説明白麗在狀態不好，岔氣跑崩的情況下，助她奪冠。賽後，兩人對著直播鏡頭比了一個大大的愛心，在全國觀眾面前秀了恩愛。

英國選手MESERET HAILU DEBELE 以2:37:34獲得亞軍，英國選手YENEABEBA MARU EJIGU以2:37:37獲得季軍。白麗贏了外籍選手6分鐘之多，還是十分難得的！

瀋陽馬拉松是聞名全國的大型城市馬拉松賽事。2017至2019年連續三年榮獲中國田徑協會金牌賽事，2020-2021年連續兩年榮獲世界田聯標牌賽事，標誌著沈馬正式步入國際賽事舞臺，成為瀋陽城市名片。

2023瀋陽馬拉松再次突破升級，按照世界田聯精英標牌賽事高標準、高規格辦賽，精心打造全球高手的競技舞臺和全民共用的體育節日。此次沈馬全程馬拉松獎金設置也遵循了世界田聯精英標牌賽事的獎金標準，男女第一名將獲得高達15000美金的高額獎金。高額獎金將吸引來自世界各地的頂尖跑者前來參賽，提高沈馬的競爭水準，讓瀋陽馬拉松成為中國乃至亞洲地區最具影響力的馬拉松賽事之一。

今年沈馬規模創歷史新高，兩萬餘名來自國內外的參賽者和親友來到瀋陽參賽旅行，極大促進了瀋陽旅遊業的增長，正值秋意正濃，瀋陽氣候舒適，絕大多數參賽者和觀眾選擇在比賽前後參觀景點，品嘗美食；9月14日-17日舉行的瀋陽馬拉松博覽，數十家商戶入駐馬博會，每日遊客如織，熱鬧非凡，馬博會不只是體育休閒消費嘉年華，更帶動了文化展演、非物質文化遺產、農貿特產等產業協同發展；此次沈馬為跑友暢玩瀋陽精心打造吃、住、行、遊、購、娛、逛、康、學「沈馬通關文碟」，提供一站式服務保障，促進「體育+」多維度經濟消費。在全社會宣導「天天運動、人人健康」的綠色消費理念和健康生活方式，為推動瀋陽經濟社會發展貢獻力量。

特別講述白麗這位選手。2023年9月17日，兩次參加秦皇島馬拉松，並取得優異成績的白麗，再次奪得瀋陽馬拉松冠軍，02：31：50破賽會記錄，讓我們恭喜她！！！

較之其他精英運動員，1996年出生的白麗雖成績斐然，但在參賽經歷、個人IP、品牌代言、公眾活動等方面一向低調，如果不是馬拉松愛好者或是體育田徑行業的人，很多人不知道她，更容易忽略她的存在。實際上，這已經不是她今年第一次奪冠了。

巾幗不讓鬚眉的白麗 江蘇無錫馬拉松被忽略的耀眼光芒

3月19日，錫馬一戰結束，所有人的焦點與目光，都在刷新中國馬拉松保持15年之久的國家紀錄何傑和楊紹輝身上。但卻不知在那場比賽中，白麗巾幗不讓鬚眉，以02：26：33的成績力壓兩位外籍精英選手奪冠，在打破錫馬賽道紀錄的同時，更刷新了PB。尤為可貴的是，這個成績是真正意義上的冠軍成績，而不是此前常見的「國內第一」等有著前置定語的成績。

雖然這場賽事的時間已過去良久，但白麗在這場賽事跑出的成績，不論是從含金量、象徵意義等方面都值得被銘記。在過去幾年的馬拉松賽中，中國選手力壓外籍精英選手奪冠的案例少之又少，而白麗這一次在錫馬上跑出的成績，是用事實和資料說話的唯一成績。這個成績不僅讓她順利達標布達佩斯世錦賽和巴黎奧運會參賽門檻，而且也證明瞭中國人可以跑贏外籍精英選手。無論對於錫馬還是她本人而言，這場賽事的意義都足以值得被更多人知道，但造化弄人，白麗跑出的這道閃耀光芒，恰逢了另一道更閃耀的光芒。但耀眼的「珍珠」從不會被蒙塵，白麗已然成為中國女子馬拉松領軍人物之一。

優質兔子破風助力 領先第二名外籍選手6分多

2023瀋陽馬拉松時隔四年回歸，中國選手遼寧籍名將白麗主場作戰，賽前她制定的目標是2小時30分。然而國際選手方面，有4位PB在2小時30分以內的選手，其中3位選手的PB在白麗之上，最好選手的成績為衣索比亞的梅塞雷特·海盧·德貝勒，個人PB2小時21分09秒。

但開賽後，4位選手很快被白麗甩開，在「優質兔子」任廣嶽的帶領下，她一個人形成了領先集團，穩步向目標發起衝擊。最終，白麗以2小時31分50秒，奪得2023年瀋陽馬拉松的女子冠軍，刷新了2015年肯亞選手傑梅利創造的2小時32分33秒的原賽會紀錄。並且，此次比賽白麗再次擊敗了所有外籍選手，領先第二名衣索比亞選手MESERET HAILU DEBELE 6分鐘之多。白麗再次用行動證明瞭，中國人可以跑贏外籍精英選手！

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