賽事心得／愛在玉里原民公益路跑 速度不夠、熱情來湊

第二天了，看著獎杯才稍微回神過來，內心帶著感激的心情，回想著當天的一點一滴因為不想只是為了跑步而去花蓮，先生在禮拜五下了班就動身開車出發，於是我們便多玩了一天。後知後覺的我總是要到前一晚才開始緊張，所以當晚我八點入睡後每隔一個小時醒來一次，不是夢到鬧鐘沒響睡過頭，就是夢到時間快到才起床⋯⋯讓先生也汗顏

4：00終於準時起床，好在沒有疲累感，於是準備後到現場6：10分左右，本以為天氣涼爽，但卻感到地表的熱氣正在上昇🥵有股說不出的悶熱感，起跑後一直告訴自己慢慢來，不要急平常心，但沒多久就因為沒注意高低差先是摔了一大跤☹️，爬起來手跟膝蓋明顯感到灼熱，但當下也管不了那麼多起身拍了拍繼續向前🏃🏽‍♀️。

到了第10公里本來想先衝一下下，好心的大哥提醒我「要穩住哦！還沒到折返點」是啊！還有11k穩住穩住。 邊跑邊想著跟先生誇下海口說：我沒打算停下喝水哦！我要一路衝到底！結果我大概每站都在找水喝吧🤣。尤其補給更是讓人流口水🤤，我大概望去應該是有鳳梨酥、芭樂⋯種類太多盤了。

到了有一站志工媽媽還問我要不要吃香腸，讓我喝下去的水瞬間噴了出來，我大笑了🤭志工媽媽也笑了，他大聲跟我說著「我剛剛才看到你不久，現在又看到你，好棒！加油加油」雖然我不太懂這什麼意思，但還是心中暖暖的🥰。

直到第15k明顯感覺自己舊傷還有膝蓋的痛又在蠢蠢欲動，心想著完了不會吧⋯我要走路了嗎？但我還可以啊，照這樣應該是沒問題吧，一路告訴自己很ok還不至於太痛，18k明顯感到每一步都提醒著你再來只會越來越痛喔🤨但此時已經剩下3k了，咬牙過去沒問題的！結果好景不常，我又沒注意到坑洞摔了一跤😭到底⋯邊笑著起身，心裡想著「我一年都沒摔過那麼多次🤦🏽‍♀️」。

衝回終點後我的雙腿竟然還在顫抖，my god有麻有那麼誇張啦，這樣還敢肖想跑全馬哦？😂😂懷疑人生耶！我很開心的一站一站拿了我的完賽物資，獎牌、毛巾還有我期待的Tiffany綠小背包（這是我自己給它取的🤣）列了成績單後我驚訝🙀天哪！我這樣這樣竟然也能賽到個總八，到被唱名我才回過神來，是小獎杯🏆好可愛的小獎杯⋯人生第一座獎杯竟然是因為跑步🏃🏽‍♀️我知道這樣的成績不算什麼，但卻是努力換來的證明，我從來就不是一個愛跑步懂跑步的人，也時常三分鐘熱度，所以即使每次感謝再感謝的寫，還是要最後再一次寫給支持我的家人👪，因為你們，讓我看見最純粹的愛，因為你們，我想這條路不會白走🚶🏼‍♀️。

不得不說這次的賽事真的辦的很棒，沿途感受到他們在地的熱情，就連每個騎車過去、開車過去都會為你大喊一聲『加油！』每個志工、每間替你加油打氣的學校都感受到他們滿滿的活力💖開心能參與，期待未來每一場活動💪。