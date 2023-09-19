賽事心得／棲蘭林道越野超級馬拉松 靠意志力撐到總3

歷經13小時08分，終於完賽，一場從天黑跑到天黑的賽事之前跑過2次50K，這次想挑戰自己的極限，所以鼓起勇氣報了80K很怕自己不能在時間內完賽，去程花了6小時30分，才到自然生態保護區，跟三姐妹合照後，不敢多留立馬往回程的路上跑，下程下坡強迫自己跑起來，算算時間，也是有可能被回收過了60K之後，每過一個水站就會看到回收車準備好要載人，一路上回收車好幾台從我的背後經過，然後你會聽到車子裡面傳出一陣陣加油聲，仿佛被回收的跑者給我力量，要我千萬別放棄，最後真的只剩下意志力在撐著。

幾乎有很長的一段路都是自己一個人獨跑或走，前面的跑者早就場長而去，後面的跑者似乎也有一段距離，本來這種長距離的賽事參賽的人數就不多，水站跟水站之間距離6-7公里，過最後一個水站，還有7.5K，算了一下時間，應該還來得及，但雙腳早就不聽使喚，只能跑跑走走，只是隨著時間一點點過去，一下子天就黑了，後面幾個100K的選手超過我，心想跟好，天黑黑，林道上還是有點怕怕的，與其自己一人摸黑跑，不如打起精神跟好跟滿，轉彎處終於聽到人聲了，再轉個彎看見燈光，我回來了，哈，簡直快崩潰了，工作人員恭喜我，完賽。並且說，你是總3，等等要頒獎。我自己都覺得不可能，太開心了。因為自己的堅持與不放棄，我拿到了人生第一座棲蘭林道越野超級馬拉松的總排3。（其實也只有8個女生參賽）只要你不放棄，夢想就不會被忘記。謝謝努力的自己。