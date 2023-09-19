跑步小品／走吧！再來一次36小時246K斯巴達松！

（2021年完賽時，游明樺和終點的斯巴達國王列奧尼達（King Leonidas）雕像合影_游明樺提供）

什麼？游明樺要再去一次斯巴達松？我有沒有看錯？！「去年兩位台灣參賽選手未完賽，中斷了台灣選手幾年來的完賽紀錄，很可惜！希望有機會把中華民國國旗再帶到希臘。另外是一份承諾，從跑超馬開始就有許多支持我的好朋友，其中一位張詩宜，從2017年接觸超馬開始的分段環台、跨夜練習，他幾乎無役不與，假日中南部長距離練習他也開車隨行；我比賽時在場上吐，是他照顧，緊急住院也是被他送去醫院，我曾跟詩宜說：相信我，我一定帶你去希臘！」2021年，游明樺第一度參加斯巴達松，當年因為疫情，獲得參賽資格的台灣跑者都放棄，張詩宜在台大醫院服務也不方便同行，「今年又有機會，那就走吧！這是我們的革命情感，一起努力的目標，就一起完成吧！」

肉腳先來為大家科普一下什麼是斯巴達松？根據維基百科的描述，西元前490年，希臘士兵Pheidippides在波斯對希臘的馬拉松之戰（Battle of Marathon）中奉命從雅典跑到伯羅奔尼薩半島上的斯巴達（Sparta）求援，這位長跑好手花了一天半的時間跑了246公里完成使命。1982年時，一位英國空軍軍官、同時也是長跑健將的John Foden為了證實當年的這項驚人紀錄是否真的可在一天半內達成，和四位軍官一起飛到希臘，從雅典跑到斯巴達，結果其中三位分別以34、37和39個多小時跑完了246公里；隔年一群熱心人士組織了第一屆斯巴達松賽事，參賽者必須在36小時內從希臘首都雅典的地標衛城（Acropolis）山腳下出發，跑完全程246K，抵達斯巴達。

（典雅莊嚴的雅典衛城，賽事就是從這兒的山腳下出發_游明樺提供）

（2021年希臘斯巴達松起跑前，右二為游明樺_游明樺提供）

2023年斯巴達松舉行日期為9月30到10月1日，今年全世界各地動輒高溫的天氣不禁令人為明樺擔心，他自己也會擔心，但，「去了再說吧！有機會去為什麼不去？」

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2021參賽慘狀歷歷在目 2023再次挑戰！

每年參加斯巴達松選手約有四百位，2021年的疫請只有兩百位勇者參賽，也是最特別的一場比賽。回想當年獨自參賽，明樺說，最大的困難是語言不通，身體的狀況更是從開賽前就浮現，他曾經歷橫紋肌溶解症，對於身體反應特別敏感，當時跑到80K就排不出尿，出現橫紋肌溶解的現象，但實在不想那麼快放棄；一想到參賽費用–機票、住宿、補給…，以及帶補給員同行，總共花了三十萬。「總不能才跑80K，就讓我的三十萬沒了！」排不出尿的他在賽道上開始跟台灣關心的跑友和隨行補給員聯絡，他們馬上打電話給一直幫明樺看診的醫師，叮囑明樺必須持續多喝水等指令；此外，長達36小時的比賽，隔天跑在沒有遮蔽的海邊，大太陽曬得他完全沒有意識，只靠下意識跑步，「那時我覺得眼前的畫面似曾相識，一位日本跑者跑過身邊時對我說：甘巴爹！我覺得好像作夢夢到過這個人？好像已經走過一遍？跑到後來我已經分不清是現在是現實還是做夢？」

（游明樺提供）

跑到出現幻覺，全程75個CP（Check Point 檢錄點），以為自己已經跑到第74個CP即將完賽，大會工作人員卻把他喚醒，叫他趕快跑，這個點快要關門了，再不通過將被迫棄賽，他心想不對阿，不是已經跑到CP 74？工作人員告知：「你才跑到CP 71！」「啊～我跑跑跑跑跑…，已經不知道我跑到哪裡？有沒有完成檢錄？最後崩潰癱坐在馬路邊，看到一輛警車過來，問他們能不能幫幫我？」

（CP66之後，也是比賽過程中明樺拍的最後一張照片，拍完就沒記憶了_游明樺提供）

嚴重睡眠不足、天氣太熱，都是造成明樺在2021賽中幾乎崩潰的原因。他說，許多高手對於賽程很有把握，途中會在設有床或桌子的CP睡上一兩個小時再跑，也有的跑者在路邊就睡著了；那一年疫情很嚴重，明樺在途中看到最令他驚訝的景象是，歐美選手對於疫情都沒在怕，檢錄點設置水桶讓跑者降溫，他們用桶內毛巾洗洗臉後又把毛巾丟入桶中，讓他看了很傻眼！至於補給策略，補給員只能陪伴參賽者到第22個CP，就會被大會的車載到終點，因此跑者必須預先在CP 22之後的每一個補給點放好自己補給品，「那年我最大的問題是吃不慣大會準備的東西，於是CP 22後就沒有再吃過東西，完賽後足足掉了8公斤！照鏡子時我認不出自己，真的太瘦了！」

（還好回台灣時先進行了十四天隔離，老婆又讓他再隔離了一段時間，家人才沒看到他如此消瘦的模樣_游明樺提供）

跑在浪漫愛琴海邊 炎炎日頭讓人#@^@*

在希臘這個旅人心中浪漫美麗的國度跑步，36個小時中可有「享受賽事」的感覺？明樺笑說，賽前想到第一次出這麼遠的門、第一次去希臘，這是超馬人夢想的賽道…，結果開賽不到兩小時內心獨白馬上變成：「誰跟我說希臘很浪漫？愛琴海很美？一起跑就滿身大汗，想殺人的熱啊！太陽好大，沒地方遮蔭！」

（沿途經過科林斯運河_游明樺提供）

（美麗的愛琴海就在身旁，但太陽太大，心裡都是圈圈叉叉_游明樺提供）

明樺擔心橫紋肌溶解症復發，內心難免有負能量，但他每到一個補給站一定拍照留念，其中幾站有附近學校的小朋友為跑者加油，跑者身上也都準備了糖果給小朋友們。「這246K，只要是經過有人的地方就會有加油聲…」

（累歸累，每經一處補給站必拍號碼或與補給員合影_游明樺提供）

今年再度參賽，明樺自稱準備得比較佛系，相較於2021年開賽前三個月突然左腳骨裂，醫生和朋友沒有人相信他能參賽、甚至完賽，但他一心想去，堅持參加，當時傷勢復原後急著練習，經常晚上和朋友一跑就是七八十公里，今年擔心過度練習又造成受傷，改為較保守練習，每天維持15~20K，假日30K+，一個月維持450~500K的跑量。我忍不住問，這樣的跑量對於超馬跑者好像算少？但他認為經過2021的經驗，跑量足夠，屆時現場的應變、反應能力可能更為重要，尤其今年的高溫恐怕是最重要的變數。「只有享受比賽了！」（笑～😁

沒有獎金、難度超高的斯巴達松，對於超馬跑者是一份「跑在馬拉松發源地」的經典與榮耀。這場比賽全世界僅四百個名額，扣除保留名額–希臘當地與日本隊的高手，以及24H跑超過225K的保送名額，跑者在24H賽必須至少跑上180K才能參與抽籤。2020年明樺原為備取第二名，沒想到那一年主辦單位卻改為備取一、三、五、七名可錄取，氣得他寫信質問，這就是為什麼2021年不論疫情如何他也一定要把握參加的原因。

終點親吻國王大腳 是夢？是真實？

當完成246K跑到終點–斯巴達國王列奧尼達（King Leonidas）的雕像前，親吻國王的大腳，究竟是什麼感覺？他說：「兩個字–想死@@ 已經跑到完全沒意識！親到國王大腳我都不確定自己是否在作夢？前面一直在幻覺和現實之間攪和，直到被送到台下選手休息區，聽到其他選手的恭喜，我卻突然吐到選手身上，那時候我終於醒了！」

（終點親吻國王的大腳，卻已累到分不清是現實還是夢境_游明樺提供）

（得來不易的完賽證書_游明樺提供）

回想在最後路段昏昏然的情況下，所幸台北的補給員用視訊不斷鼓勵他繼續往前，別囉嗦繼續就對了！這些堅定的支持是他能完賽的重要關鍵。「我在希臘跑，他們在台北也不敢睡！」回想最初墜入超馬坑，是因為明樺主揪了一場金門馬，朋友都報上名，自己卻沒報到，於是朋友要他跑一場南橫100K彌補。「那時不知天高地厚，只覺得跟朋友一起跑很開心，根本不知超馬是什麼？」明樺在賽前認真練習跑過100K，正式比賽時果然順利完賽，接著，朋友說：「只要在14H內能跑完南橫100K，就可報名橫越台灣246K，這場很經典，從台中港出發、經過武嶺，一路跑到花蓮！」「好像很好玩？好啊！」然後，又遇邪惡哥張智銘，推坑斯巴達246K，當場拿了個斯巴達鑰匙圈送他：「這場世界經典喔，你傳承下去吧！」「從此爭取斯巴達資格就成為我的目標，為目標練習就覺得甘之如飴…」為此接觸了24H，發現還可爭取國手資格，更覺得天空更寬…，一切就是這麼順（傻）的繼續下去…😂我忍不住大笑：跑超馬的都這麼天真可愛？「很蠢啊…」（笑～😁「跑超馬的人都很熱情、豁達、願意付出，人情味是讓人很難拒絕的原因…」「因為充滿變數，所以好玩！」

明樺在新冠確診後，身體狀況較不穩定，再度參賽斯巴達是為了確認身體有沒有辦法再承受摧殘，若能過關，未來24H成績也可望突破。他心中還有好幾場夢想賽事：紐約十日賽、惡水馬拉松–Badwater Ultramarathon，參賽者必須在48小時內，完成135英里（約216公里）；每年在最熱的七月份舉辦的這場賽事，起點加州死亡谷（Death Valley）附近屬沙漠氣候，氣溫最高可達攝氏50度以上，跑者必須跑在公路的白線上，否則跑鞋的鞋底會熱到融化…😲😲😲「就是因為可怕，所以好玩啊！」曾飽受各種傷勢之痛，明樺覺得不能跑比較痛苦，2017年第一次受大傷，脛後肌幾乎快跑斷，醫生看了都吃驚，既然醫生不放棄 他更不能放棄自己。「跑步已經是生命中不可缺少的，超馬讓我做到曾經認為的不可能，在痛苦的當下享受那過程，還不錯！」

（游明樺提供）

9月27日出發，9/30-10/1比賽，讓我們一起為游明樺的再次勇敢加油！

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