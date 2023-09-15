荷蘭超馬運動員50天跑2500公里 證明歐洲與烏克蘭的近距離

蘭超馬運動員歷經 50 天，從荷蘭跑到烏克蘭，募得兩台救護車。圖/boas.kragtwijk IG

2022 年烏俄戰爭開打，頓時各地傷亡不斷，一位超馬運動員受到啟發，在今年七月開始了一場從家鄉荷蘭跑到基輔的挑戰，用雙腳跑過 2500 公里，向大眾展示歐洲離烏克蘭是如此之近，歷經多日終於在 9/10 與百人共跑抵達終點，期間募得台幣兩百多萬的善款，買下兩輛防彈救護車捐贈烏克蘭。

受橫越澳洲挑戰者 Nedd Brockmann 與教練 Bram Vogels 啟發

還記得 Nedd Brockmann 嗎？他曾徒步從澳洲西岸的珀斯科茨洛（Perth Cottesloe）跑到東岸雪梨的邦代（Bondi）海灘，全長約 3953 公里，歷經 47 天挑戰成功，為幫助無家者的慈善基金會募得 126 萬美元的善款。而這次故事的主人公是來自荷蘭的 Boas Kragtwijk，受到 Brockmann 的啟發，希望能透過這項「Ultra 4 Ukraine」挑戰，募得善款為烏克蘭盡心力。

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一次 Boas 的教練與朋友到烏克蘭邊境運送物資，這樣的舉動激勵了Boas ，他開始到烏克蘭幫助受難的民眾撤離，自此對當地留下深刻的印象，同時期待擴大影響力，幫助更多人，回想起橫越澳洲募款的活動，因而萌生了「Ultra 4 Ukraine」的挑戰。此行的主要策劃者除 Boas 外，還有他的教練 Bram Vogels，負責幫忙規劃路線及解決一切問題，同時也做好隨時上場的準備；另外一位則是攝影師 Beau Tilli，為此行留下美好的紀錄。

由左至右分依序為教練Bram Vogels、跑者 Boas Kraftwijk、攝影師：Beau Tilli。圖/截自 ultra4ukraine IG

經過六個月的訓練 終於迎來 Ultra 4 Ukraine

Boas Kraftwijk 自 15 歲因父親的影響開始接觸跑步，從 2019 年進入超馬領域， 在 2020 年他曾過西班牙的北海岸，並在去年完成了首次 100 公里的挑戰。在「Ultra 4 Ukraine」啟程的前六個月，他每天都為了這項活動訓練，而他的教練 Bram 也盡其所能地幫助他，從飲食、睡眠、傷害預防到治療，將身體調整至最佳狀態，終於在 7/22 順利從阿姆斯特丹啟程。

小時候 Boas 拿到了紅色短褲，從此以後成為他的特殊象徵，在此次挑戰的51天中，都得以見到。家中甚至將他的第一條紅色短褲裱框紀念，而這也是 Ultra 4 Ukraine 標誌的小故事。圖/截自 Boas Kraftwijk IG

「Ultra 4 Ukraine」 2500 公里長征烏克蘭此次挑戰並無想像中容易，團隊甚至做好了在烏克蘭邊境就被攔下的最壞打算，每日跑 50 公里的路程也非易事，期間還有天氣的干擾，在「 Ultra 4 Ukraine 」挑戰的前 6 日都遇到下雨，在第六日甚至因為地上的泥濘滑倒，手因此而受傷，不過這並沒有阻撓他前進的腳步，當日完成 46 公里。後續第 14 日到達第一個里程碑 - 柏林、29日到達華沙。

之後終於在第 38 天抵達烏克蘭，並在第 51 天到達基輔的獨立廣場，整場活動捐款超過 60000 歐元，成功為烏克蘭募得兩臺防彈救護車。事後團隊在社群媒體上表示「這場冒險簡直不可言喻，一路上遇到許多支持的民眾，為我們加油打氣，有數百人陪伴我們到終點」。

這項 50 天、2500 公里跑進基輔的挑戰，活動成功地喚起了民眾對於戰爭的關注並獲得媒體報導，募得超過兩百萬台幣的善款，透過荷蘭的基金會購買救護車送往烏克蘭。後續他們在社群媒體上表示，「Ultra 4 Ukraine」的挑戰雖然已經完成，募集善款的活動將繼續，每募得 30000 歐元就能為烏克蘭購買一輛救護車，期待大家共同響應！

新聞來源：ultra4ukraine

責任編輯：tanya

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