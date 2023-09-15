賽事心得／泰安原鄉秘境馬拉松 姐姐跑完比自己上凸台更開心

第二年了，連續第二年我們再來泰安參加山路賽事了，秉著一份支持主辦徐大哥以及想吃到烤豬的心，我們三姊妹出動囉!

一早到會場，謝謝徐大哥幫我彩妝臉，貼上幸運之貼，提醒我不要畫兩邊，會變成貓咪!哈

去年因為下雨，完賽後我沒等烤豬熟就先離開了，今年心想跑21回來應該烤熟了，一定可以吃到啦!先拍個合照留念一下好。

準備就緒後，我們朝起跑點前進，今年全馬半馬總人數千餘人，其中有苗慢會長百馬的大團隊，真的很熱鬧，大家一起鳴槍起跑。

開跑後，先是上坡再下坡，一開始我用4分速前進，但是攝影師超級強，我看起來好像在散步，這是怎麼做到的呀!

不過，快沒很久，一轉彎上坡後就直線降速，因為坡一個接一個不停，跑跑走走成為後面很長一段路的狀態，接近最高點時，志工幫我拍了想跳舞樣的我，叫我跑起來，還拿著"這不是坡，只是路有點斜"的字樣給我看，我爬上最高點問了他們:有沒有車可以搭呀?大家都笑了，然後請我啤酒耶!我第一次在賽道上喝了酒，好特別!

喝了酒，開始一路下大坡，看見攝影師，瞧我笑得多開心，不知道是否酒量不好，有點茫然醉樣，但是因為這段跑在樹蔭裡，地面蠻多青苔濕滑，完全不敢跑太快，深怕直接用滾的下去呀!

就這樣努力繼續往前跑，雖然此時被兩位選手追過去，沒關係，好好跑好，跑回去就好然後遇到568攝影大哥，他突然站起來呼喚我的名字，看見大哥好開心呀!大哥前面幫我記錄下要回終點的認真樣，感覺好真實，好喜歡!

回來了，我跑回來了!然後我知道我有上凸台，但是我一直停留在終點處等待心裡牽掛的姐姐，所以沒有前往會場頒獎。

結果，我被大會廣播N次大名，連在上方賽道的姐姐都聽到了對，全世界都聽到我的名字一直被廣播，只有我聽不到就是聽不到呀!真是出了名，超級不好意思呀!

好特別的獎座，樟木塊超級香，值得收藏。

謝謝主持人大哥這麼幽默風趣地幫我解除了被其他等待授獎者白眼的尷尬，哈，我下次會記得了。

頒完獎，我又回到終點等待大姊回終點，看見平常鮮少練習山路的大姊，回到終點那一刻，真的好感動!

姊姊抱著我跟我說他在賽道上嚇到的心情，我懂我懂，真的不好跑，真的不容易，但是姐姐用硬頸精神還是努力完賽了，真的超級棒呀!比我自己上凸台還開心呀!

一起努力過的回憶最美好，即使最後我還是沒有吃到心心念念的烤豬我想，比吃烤豬更有意義的是，我的先生，我的家人，我的姊妹陪著我一起寫下亮麗的紀錄"泰"愛你(們)"安"多謝泰安很美，泰安山路很陡，但是我相信我還會再來的謝謝這場一起與會的大家，明年我們再相見唷!

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康