大陸馬拉松熱潮方興未艾 頂級賽事報名人數破10萬將成常態

先跟大家說聲抱歉，在過去的週末9/9及9/10網上能搜到的比賽中只有1場：2023貴州省興義市萬峰林半程馬拉松，總參賽規模10000人，半程馬拉松3000人，健康跑7000人，這場賽事網上搜到的主題是「跑贏外籍選手」，但今年大陸的馬拉松比賽已不是第一次跑贏外籍選手了，所以小編我決定本週不報導賽事，改為報導大陸即將來臨的馬拉松賽事的現象，以下內容請大家參考。報名時間僅兩天多、期間還因系統故障耽誤了不少時間的浙江杭州馬拉松，9月7日官宣報名+保留確認參賽人數為151,162。

2021-2022杭馬保留的參賽選手具體人數不詳，但2022杭馬是辦了的，估計保留名額的人數不會太多，杭馬的10萬+成色很足。廣東廣州馬拉松9月5日開啟報名，之前有將近20天的「預熱」。報名首日，嚴格說24小時內，便突破了10萬，達到100,109人（全馬65,357，半馬34,752）。毫無疑問，廣馬報名今年會創新高。而湖南長沙不愧是網紅城市，長沙馬拉松也「湊」到了10萬。9月6日截止報名時，報名人數近9萬，組委會的說法是，加上去年保留名額1萬餘人，那麼就是今年有超10萬人參與到長沙馬。這麼說，大家似乎也能接受吧。

早在年初，馬拉松在歷經三年疫情後恢復時期期，不少人都認為，跑者對馬拉松的熱情會銳減，馬拉松將會有一段黯淡期，甚至永遠也回不到從前了。對國內馬拉松的發展、走向，歷來持樂觀態度。這「耽誤」的三年，是需要一個階段重回往日的節奏。可以從很多層面去評判，而賽事報名人數，則是非常直接、直觀的一種審視層面。就是在2018、2019時，報名10萬+也不是件容易的事，但一些頂級賽事，則在那時不斷拔高國內馬拉松報名新紀錄，同時也有一些賽事一步步地達到了報名人數的10萬+門檻。

這個門檻

無疑，一場賽事報名人數能達到10萬+，意味著這場馬在全國範圍內所收到的關注程度，穩定地做到這一步的，必是頂級賽事了。當前國內馬拉松的報名紀錄，是由湖北武漢馬拉松創造的。那是2020漢馬的報名，達到197,592人。其中，全馬90,008人，半馬71,040人，13公里跑36,544人。那屆漢馬賽事規模26,000，全馬10,000、半馬和13K都是8,000。這屆漢馬沒辦成，過去幾年間，漢馬也幾度想辦，均未能如願，直到今年。在今年漢馬啟動後，又重新進行了報名，報名人數為91,157人。此外，往屆賽事名額保留者共有19,011人，按照長沙馬的演算法，漢馬也是10萬+了。不過漢馬報名人數的銳減，並不能說明問題。一是漢馬報名時間是在今年二月，大環境還不清晰；二是那個階段，很多跑者要麼陽、要麼陽康(剛恢復)。能在當時拿到9萬出頭的報名人數，也就漢馬了。在2019，國內馬拉松報名人數達到10萬+的，包括北京馬拉松、上海馬拉松、湖北武漢馬拉松、浙江杭州馬拉松、甘肅蘭州馬拉松、陝西西安馬拉松、廣東廣州馬拉松、江蘇無錫馬拉松和廣東深圳馬拉松等。能進入10萬+門檻，一方面是城市的影響力，一方面是賽事的美譽度。國內跑者群體尚不是很大，能達到10萬+，那必然是引起全國範圍內的關注度了。某種程度上講，國內的頂級賽事，也需要有報名的10萬+作為注腳。

也有例外

上海馬之外，國內另外一場白金標賽事福建廈門馬拉松，尚未跨過這個門檻。查了下近幾年廈馬的報名人數，2020年賽事規模35,000，報名82,205；2021年賽事規模12,000，報名72,501；2022年賽事規模28,000，報名68,368；2023年賽事規模35,000，報名63,656。看得出來，疫情前廈馬已是8萬出頭了，而今年廈馬，報名時同樣受到了疫情影響的。廈馬的10萬+，可能還需要點時間。不過廈馬是全馬賽事，這樣的報名資料，單看全馬的話，仍是極為出色的。國內全馬賽事的報名紀錄是北馬的，2019年，165,704，也可以說是單一專案報名紀錄。北馬也是2018年才邁過10萬+的，11,793。2019年就增加了53,911人，增幅高達48%。2017年的北馬，是98,687，無限接近10萬+了。今年廣馬雖然首日就突破10萬+，但是想要打破漢馬的紀錄，也非易事。從以往經驗看，首日報名人數，往往會占到總人數的半數以上。廣馬破自己的報名紀錄輕而易舉，再往上就不好說了。北馬、上馬還未啟動，這兩場頂級賽事的報名人數，妥妥的10萬+，2019上馬的報名人數是155,370，跟北馬無限接近。

感覺今年這兩場馬都有破自己紀錄的機會，也存在破漢馬國內紀錄的幾率。其他比較熱門的馬，還會產生10萬+嗎？有過10萬+經歷的，西安馬概率大，深馬今年若是只有20,000人的全馬，估計難。至於哪些賽事會首次邁入10萬+，成都馬有可能，今天（9月8日）才開新聞發佈會啟動的天津馬，有中奧路跑的運營管理，也說不定會有機會。

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