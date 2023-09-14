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礁溪馬不只最美最好跑 號碼布再抽500項好禮！

運動筆記／ Run For TAIWAN

全台最美最好跑的平地溫泉馬拉松「2023礁溪溫泉馬拉松」邁入第11屆！今年熱情的在地業者也不例外地提供多項抽獎好禮邀請跑友們12月2日一起暢遊礁溪，體驗美景美食美好事物，享受美不勝收的私房景點。每年的號碼布抽獎都是礁溪馬的重頭戲之一，今年更是祭出超過「 500項 」的抽獎品項！超高中獎率，來跑就有機會帶獎品回家！獎項共分四大項目，飯店、體驗、伴手禮以及交通，食衣住行育樂全到齊！一起看看有什麼獎項好禮吧～

2023礁溪溫泉馬拉松 號碼布抽獎好禮

還有再加碼！2023/12/1 - 2023/12/3 免費開放跑者憑「號碼布」享湯圍風呂免費一次盥洗與泡湯！享礁溪鄉立溫泉游泳池免費入場！

礁溪跑步、玩樂礁溪

日 期︱１２／０２（六） 

地 點︱礁溪國小

報 名︱https://irunner.biji.co/jiaoxihotspring2023

註：主辦單位保有變更及終止活動之權利，活動品項以最終提供為主，主辦單位保留最終解釋權。

馬拉松

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