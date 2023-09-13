搶龍蝦門票！菊島澎湖跨海馬懶人包 搭澎湖輪吃喝玩樂總整理

在台灣跑久了，偶爾也想要換個環境，換個心情，來趟不一樣的跑旅，可是出國不僅要請較多天的假，費用也頗高，那不如就來趟離島澎湖的跑旅吧！

在今（112）年九月初，澎湖輪正式加入高雄馬公航線，民眾反應相當熱烈，每班的載客率達 5 成以上。而說到澎湖，肯定不能錯過 11 月的「菊島澎湖跨海馬拉松」，不但有得吃有得玩，而且還是全台唯一「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事！

澎湖輪總噸位高達 9,932 ，是一艘全新的萬噸級大型客貨船，可同時裝載 80 輛小客車、4 輛遊覽車和 10TEU 的貨櫃，不僅比原有的「臺華輪」大幅增加 60% 的載車空間，臥鋪數也從 200 個床位大幅增加到 300 個。民眾可以搭乘郵輪感受度假風情，順利登島澎湖！身為跑者的我們，登島後除了吃喝玩樂外！最重要的當然就是要參加路跑賽事，今天就要來介紹這場超高人氣的「菊島澎湖跨海馬拉松」。

賽道上不但有當地特色美食，補給站甚至還有龍蝦可以品嚐。圖/澎湖國家風景區管理處

2017 年首辦，至今已經邁入第六年的菊島澎湖跨海馬拉松，賽道不僅具備國際 IAAF/AIMS 專業賽道認證，還首創離島 A-B 點不折返、跳島、不繞圈的路線，並結合運動觀光和菊島在地特色，讓這場賽事在跑友間口耳相傳！全馬和半馬及接力賽的跑者會從西嶼西臺遊客中心出發，沿途會行經牛心灣、大菓葉玄武岩、二崁古厝聚落、跨海大橋等必去的旅遊景點。全馬組會一路從西嶼來到白沙鄉最後抵達馬公市，而半馬組則是從西嶼通過跨海大橋來到終點馬公市。

圖/澎湖國家風景區管理處

跑者們除了可以邊跑邊遊覽澎湖之外，途中還有超級豐盛的在地美食補給！舉凡必吃的黑糖糕、花枝丸、仙人掌汁、石斑海鮮粥、小管等通通都能在補給站看到，甚至還有龍蝦等著你來品嚐。此外如果全馬組、半馬組及接力賽的跑友幸運拿下前五名，還能直接把當地的美味龍蝦給帶回家，光說到這裡，小編早已垂涎三尺，怎麼能錯過如此盛大的路跑饗宴！

而都來到了澎湖，一定要到當地來走走看看，引此特別針對第一次來澎湖旅遊的跑友，整理了以下幾個必吃必玩的行程！

必看風景：

湖西鄉奎壁山摩西分海

這不是魔術、也不是電影，透過大自然的力量，感受大海為你開路的震撼！這是一條只有在退潮時才會出現的海中道路，通往對面的小島嶼。不過想看這特殊景象的民眾，一定得注意潮汐時間，通常在滿潮後 3 小時～乾潮後 2 小時期間才是能安全走在摩西分海的時機。

湖西鄉奎壁山摩西分海。圖/澎湖國家風景區管理處

馬公市風櫃洞

到澎湖遊賞的人，一定要到風櫃聽聽濤聲，否則便不能算是到過澎湖。「風櫃聽濤」為澎湖知名的景點。風櫃里位於風櫃半島的尾端，澎湖當地人稱呼「風櫃尾」。聚落南岸的玄武岩柱狀節理十分發達，因為波浪侵蝕造成狹長的海蝕溝，海蝕溝的底端又被侵蝕成海蝕洞，再由海蝕洞順著節理縫隙形成一個通到地面的小孔，每遇南風漲潮時長浪順著海蝕溝灌入，海蝕洞內空氣受擠壓，海水由縫隙噴出，發出呼嘯聲，猶如鼓風爐的聲音一般。

馬公市風櫃洞。圖/澎湖國家風景區管理處

七美雙心石滬

石滬是先民智慧的展現，它是利用玄武岩和珊瑚礁所砌築的捕魚陷阱，而七美的雙心石滬因造型浪漫，吸引眾多的情侶前來，儼然成為澎湖觀光的代表景點。雙心石滬是澎湖地區眾多石滬中，保留最完整的石滬，若要觀看雙心石滬必須先確認每日的退潮時間，才能順利看到完整的石滬雙心形狀。

七美雙心石滬。圖/澎湖國家風景區管理處

望安花宅聚落

花宅聚落是澎湖地區保存較完整的澎湖傳統聚落之一。漢人300多年前移民到此，先民觀察地形，周圍山丘環繞，宛如花瓣環繞著花心，於是在花心（山仔尾頂）附近墾地築屋，因此名為「花宅」。台灣光復後，以地理位置在望安鄉本島四個村落的中央，而更名為「中社」村。在花宅的古厝群中，最顯眼的莫過於曾家古厝其書卷造型的窗戶，像極微軟的註冊商標，還有紅磚裸砌成「曾」字型的窗櫺，如同開機的通關密碼般趣味。這是曾家子孫集資自費按原貌修護而成，保存先人產業令人敬佩。

望安花宅聚落。圖/澎湖國家風景區管理處

桶盤地質公園

桶盤嶼距離馬公本島約 6 海浬，桶盤嶼全島均由玄武岩節理分明的石柱羅列環繞而成，柱狀節理發達，堪稱澎湖之最，素有澎湖的「黃石公園」美譽。本島柱狀節理與板狀裂理都十分發達，原先都呈現六角或五角形，由於受到劇烈的風化和侵蝕作用，岩柱的稜角已呈現圓形狀，部分玄武岩柱頂端都已經風化成球狀。桶盤西南海岸海蝕平台有玄武岩熔漿湧出所形成的同心圓熔岩出口，中央穹起的岩塊，有如一個蓮花台，稱為「蓮花座」，隨潮水的漲退循環顯沒，是澎湖極特殊的地形景觀。

桶盤地質公園。圖/澎湖國家風景區管理處

必吃美食

海鮮：石斑魚料理：玳瑁石斑為澎湖當地重要經濟魚種，無論煎、烤、紅燒、清蒸或煮湯都能展現石斑的美味，是澎湖縣代表縣魚象徵。

烤牡蠣：帶殼牡蠣現烤美味，令人想一嚐再嚐停不下來。

日曬小管乾、魚乾：經過海風吹拂與離島晴豔日曬，讓小管、魚乾充滿更多的風味與香氣。且北海赤崁盛產的丁香小魚乾，也是拌飯的好夥伴！

烤牡蠣。圖/澎湖國家風景區管理處

蔬果

絲瓜料理：澎湖的絲瓜與台灣不一樣，不僅外觀更為瘦長，口感也較為脆甜，而且耐煮不意軟爛，無論搭配麵線或與蛤蜊一同拌炒，都能展現極佳口感。

海菜料理：海菜不僅營養價值高，且熱量低、含有膠原蛋白，可說是美容保養食品，無論煮湯或煎餅都相當好吃。且除了海菜外，在澎湖被喻為「黑金」的紫菜也是相當有名。

金瓜米粉：黃澄澄的鮮甜與米粉結合，再加上些許海鮮點綴，造就了澎湖獨有的口感美味。澎湖因土壤富含鹽分，因此種植之瓜果特別鮮甜別具風味，此道金瓜米粉可說是澎湖在地的經典料理！

金瓜米粉。圖/澎湖國家風景區管理處

特色小吃

炸粿：採用蝦子與高麗菜的組合，與台灣本島的蚵嗲略有不同。

炸棗：澎湖傳統的點心，通常只有在重要的日子才會吃。

仙人掌冰：酸甜酸甜的冰涼滋味，令人難以忘懷。位於跨海大橋旁的易家仙人掌冰，為澎湖首創名店。 炸棗。圖/澎湖國家風景區管理處< 傍晚欣賞日落好去處：馬公市觀音亭虹橋