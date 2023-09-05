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跑步小品／不吃課表 體感系的超馬國手

運動筆記／ Rose Chao

穿著印有中華台北LOGO國手服的小禎–高鐿禎、小蜜蜂–李銘峰，一進錄音室直嚷著害羞、平常不敢穿國手服出門啦！矮油～要是肉腳哪天也能國手服上身，肯定是捨不得脫掉啊。不過說真的，穿上這一件，榮譽感和壓力同步上身，這兩位今年代表台灣出賽IAU 100K亞太錦標賽的好手，都是第一次取得國手資格，小蜜蜂說，一拿到這件國手衣，馬上把衣服吊在家裡最顯眼的地方，每天提醒自己「要代表台灣出征了！」而小禎回想站在起跑線時，一定要讓全世界看到台灣，所以站在最前排，當舉著國旗衝過終點線，內心更是激動萬分，抱著隊友開心不已！

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台灣：男/女團體銅牌 日本：男/女團體金牌 個人賽包辦前3

這次在印度班加羅爾舉行的IAU 100K亞太錦標賽，除了地主國印度，還有澳洲、紐西蘭、蒙古、日本和台灣好手獲邀參賽，最後台灣在團體賽獲得男子和女子組銅牌，沉甸甸的獎座拿在手上的感覺真是棒！

先來看官方公布的團體和個人賽成績：

Women Team                           Women Individually

1. Japan 23:04:06                     1‧ MIHO NAKATA (JPN) 7:27:44

2. Australia 27:48:03                 2. MAI FUJISAWA (JPN) 7:41:49

3. Chinese Taipei 32:25:07         3. MIKIKO OTA (JPN) 7:54:33

Men Team                                  Men Individually

1. Japan 20:26:11                      1. TORU SOMIYA (JPN) 6:39:38

2. India 22:21:13                      2. HARUKI OKAYAMA (JPN) 6:50:42

3. Chinese Taipei 29:25:54         3. HIDEAKI YAMAUCHI (JPN) 6:55:51

除了台灣隊包辦男女團體銅牌，日本隊則包辦了男女團體金牌，個人賽的男女前三名也都是日本選手，速度十分驚人！其中男總一TORU SOMIYA以6:39:38跑完100K，是4分速（註：100K世界紀錄為6:05:35，3:39/K），而女總一MIHO NAKATA 以7:27:44的成績完賽100K，相當厲害；這位女選手仲田光穗曾在上一屆東吳超馬24H以256K破了兩項世界紀錄：亞洲女子12小時紀錄和亞洲女子100英里紀錄。與這些世界級好手同場出征，親眼看見他們的表現，對於台灣選手來說是難忘的經驗。

（起跑時右一的小禎在第一排～_高鐿禎提供）

（男總一TORU SOMIYA以4分速跑完100K！_照片取自官網）

（女總一MIHO NAKATA以 7:27:44完成100K，她也是上屆東吳超馬24H女總一_照片取自官網）

這次比賽賽道是繞著班加羅爾農業科技大學的校園跑，一圈五公里，路面包括柏油路和泥土路，地面並不平整，上坡也比下坡要長很多，比賽時有側風，跑到樹蔭下時感覺超冷，陽光下又熱，體感溫度上下不定。此外，100K公開組也同時舉行，公開組的素人跑者紛向各國選手加油，使得賽道格外熱鬧！小蜜蜂清楚記得，前五公里時，他曾跟上那位日本女總一，但發現她的配速高達430，知道這絕非自己的配速，想到這次是代表國家，絕不能有任何失誤，毅然降速，目送飛快的女總一離去；而跑到第19K時就已被日本隊選手刷卡一圈，「這一圈差距是五公里，看到日本橘色部隊像在跑間歇一樣刷過，想說，你應該等一下就爆了吧？！這速度真的很誇張！他們幾乎都黏在一起，前後只差幾步…」日本團隊很有紀律，小蜜蜂觀察他們的補給桌井然有序，每個選手在自己的補給罐上都標示了清楚的識別，不會拿錯，並以數字標示順序，補給員只要看見哪位選手接近，按順序拿給選手補充能量即可；連吃完了補給，空瓶或垃圾也都集中丟在賽道的某處，方便補給員回收處理。相較於其他國家隊伍的大陣仗，有補給員和醫護隨行，台灣隊三男三女的陣容精簡，看到對手強勁，小禎內心雖然忐忑，但告訴自己一定要穩穩維持配速、好好的跑完。

（2023 IAU 100K亞太錦標賽台灣隊陣容_照片取自網路）

被陽光親吻的女孩 破100K PB就是穩！

我常在田徑場、河濱看到練跑中的小禎，她曬得一身古銅色的漂亮肌膚、閃閃動人的金色髮辮，心裡默默為她下了個標籤 #被陽光親吻的女孩 她在賽道上總是一身黑衣、看來剽悍，講起話來卻是輕輕柔柔，雖是第一次到印度參賽，她在穩健的心志和配速下，破了自己100K PB，最後以10:51:11完賽。她害羞地說「只比台灣進步一點，成績還好啦…」

（通過終點線的小禎～_高鐿禎提供）

（終點這一抱，喜悅激動盡在不言中～_高鐿禎提供）

（去年才完成100K的小禎今年就成為100K賽事國手～_高鐿禎提供）

說起來，小禎就是個跑才，2022年她才在奮起湖完成人生第一個100K，今年就取得100K國手資格，她一開始是為了減肥而跑步，家人看在眼裡不認為她可以一直持續跑下去，至今跑齡已七年多了；她柔柔地說：「我速度真的不快，只要把我放到賽道上就能慢慢跑完…」（咦，怎麼每個超馬跑者都說自己速度不快？喜歡跑全馬或超馬呢？「我都是跟著朋友，看他們報什麼賽事我就跟著去，愛跟…」最近的目標賽事？「也沒有設定，就是跟著跑…」「我真的不快耶，全馬PB 3:28 小蜜蜂、我的隊友們全馬速度都超級快啊…」（唉，聽到這裡，肉腳只有捶心肝吶～😅

（高鐿禎提供）

帥氣小蜜蜂 第一次120K就拿總一！

小蜜蜂在所有台灣選手中，以9:08:33第一個跑回終點，第一場海外馬就是以國手身分出賽是他從來沒有想過的事，「當拿著國旗奔向終點時，身體其實很痛苦，但還是要直挺挺的跨越終點線！」

（李銘峰提供）

跑齡五年多的小蜜蜂以前喜歡打籃球，被朋友推坑才去跑步，並開始跑超馬，「當我跑過冬山河100K後，中和的一位大哥拱我去跑奮起湖120K，他說反正才多20K，報名費又一樣！」加量不加價的概念，立馬讓小蜜蜂心動報下去，結果不小心就拿了第一名！「可能跑超馬的人比較少吧…，奮起湖山路現在回想起來很恐怖，以後應該不會再報了，那次恐怕也是唯一的一次120K，因為完賽率太低了…」

（看看這奮起湖制霸組120K高度圖，真是有夠恐怖！_圖片取自官網）

因為嚐到第一名的滋味，小蜜蜂發現跑這種100K賽事比較容易上凸台，「就像航海王一樣的惡魔果實」（笑～😁賽前不敢跟家人講，賽後跟父母報平安，說跑完120K，還拿了個匾額回來，開心到不行！

（就是這寫著總冠軍的匾額，現在高掛在小蜜蜂家中，可以說嘴一輩子吶～ _李銘峰提供）

不吃課表 練跑全憑體感的兩國手

兩位國手如何練跑？居然兩人平常都不吃課表！小蜜蜂練全馬和超馬的方式竟然都一樣：每週二、四、六跑步，分別練12K/12K/21K。「我的練法很簡單，就這樣，也沒有重訓，就是以跑步練跑步」。「沒有練習時我會多放鬆筋膜和肌肉，練跑時就用最新鮮的肌肉和筋膜去吃下那強度，這是我跟一般人不一樣的地方，我會在跑後下很多功夫。」（筆記筆記…📝問他練跑時是否要求配速？小蜜蜂竟然回答：「沒有耶…」，因為身為上班族，每天身體情況不同，有時感到疲累，若硬吃下速度課表容易受傷，所以他都是以當天的體感配速。「用最簡單課表、最簡單的場地、最簡單的心去跑，不要想太多，把它完成，就能帶著喜悅感回家。」

（李銘峰提供）

小禎也說：「我基本上就是慢慢跑，把它跑完，沒試過任何『課表』或『科學化訓練』，而完全看心情看體感；月跑量也不多，大約兩百多近三百，如果賽事參加多一點可能就破三百…」「一般人提升全馬速度都是提升跑量並吃課表，但我不敢上跑班，就是因為覺得能力不足、吃不下課表，所謂的間歇，我也跑不下來，都是自己慢慢跑，也沒有設定公里數，大多10K上下…。我希望運動、流汗、健康…」「平日練三四天，假日再練個長距離，有時覺得也許跑太多，就會休個一兩天 在家伸展、深蹲…，我都亂做啦！」

（高鐿禎提供）

進化中的國手 後勢可期！

我問：難道超馬人都是這樣渾然天成嗎？小蜜蜂特別分享他加入愛迪達配速員的經驗，「第一年我擔任5小時配速員、第二年擔任4:30配速員、第三年就幫3:15配速，去年已是3小時配速員了，更直接破3！」小蜜蜂逐年進化！全馬PB 2:58:09，「配速員的訓練很嚴格，如一圈400公尺跑100秒的話，誤差值只能為1秒，用這樣的方式練精準配速；我還記得第一次擔任5小時配速員時，一開始被不少跑友刷卡，結果在30K後，換我超越那些跑友，顯然跑友們的配速失敗，可見全馬的配速多麼重要！」小蜜蜂說。

（小蜜蜂擔任台北馬3小時配速員直接破3的喜悅～_李銘峰提供）

他喜歡透過賽事提升自己的能力，因此「每一場賽事都是目標！」目前100K PB是8:50:27，將鎖定冬山河100K破自己的PB！💪🏻💪🏻💪🏻運動讓小蜜蜂更有自信！小禎透過運動讓自己維持健康的好身材，「現在人真的瘦下來了，很開心！沒辦法想像沒有跑步的人生，滿喜歡現在自己的狀態…」

（享受跑步的小禎～_高鐿禎提供）

看著他倆陽光的笑容，我已經在想像他們下次擔任國手的樣子了～😊

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超馬 肉腳的跑步人蔘

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