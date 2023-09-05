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賽前情報／新屋魚米之鄉馬拉松 半馬組130列車配速計劃

運動筆記／ Frank Chen

號稱北部田中馬的新屋馬拉松即將於9/17在新屋農博環境教育園區出發，此次活動分為21K、10K、3K等三個組別，在新屋區這個臨海以及具有客家美食特色的區域，讓跑者們來動一動並品嚐新屋當地的特色小吃。沿途可以體會到各處的加油團的熱情加油聲，品嚐到新屋各處的美味的小吃、美食。讓喜好運動的跑者們，盡情地享受到新屋當地的人文美景，主辦單位也貼心安排接駁車，供需要的跑者們搭乘，請參考下圖。

(大會提供的資訊)

今年運動筆記配速列車很榮幸參與此次賽事，提供參與半馬的跑者們，從1個半小時開始到2個半小時之間，每隔15分鐘的配速區塊，共開了5台配速列車(130、145、200、215、230)，帶領著跑者們一起回到終點。配速列車資訊如下，請各跑者們選擇適合的車次上車。

而本人與破3列車長邱顯金，將開著1:30的列車，在對抗美食的誘惑下，與目標突破90分的跑者們一起回到終點。 

各組路線如下

以下路線圖顯示各組的起跑點皆從農業博覽會會場開始，6:00為半馬組的起跑時間、6:15由10公里組別出發，最後則由3公里休閒組於6:30出發。

21K路線

10K路線

3K休閒組路線

配速規劃

半馬組6:00起跑，若以90分鐘內完賽，列車均速將會是4分15秒，預計7:30前回到終點。新屋馬的路線上下起伏不會太多，但由於9月份氣溫還算高，必需考慮經過水戰降速抓水杯、補充到水分時的降速，且經過較空曠的路段會有順、逆風的路段，所以列車的速度會視實際狀況而定，原則上以每公里+/-不超過10秒的速度前進，讓乘客們順利地回到終點。

賽中的補給

有經驗的跑者們都有自己的補給習慣，本人僅做大方向的說明。因為預計89分左右完賽，所以乘客們可依自己的習慣補給，(過水站採抓水杯方式取水或運動飲料後即離開不做停留)。顯金車長與我一定都會進站，接近補給站時會給大家示意，如果水站沒有水杯的話，會停留些許時間倒水再繼續跑。當然囉!在各補給站中，不乏新屋的特色美食與小吃，但因列車速度較快，無法停留享用美食，需請各乘客們見諒。

如何找到各區的車長

本次車長們會穿著運動筆記配速列車的背心，原則上會站在第一排，背心後方會有各車次的預計完成時間，剛開始起跑後速度會比預定的配速慢一些，讓想上車的跑友們可以跟上。以上配速規劃大致上說明完畢，記得最後一週要記得減量喔!把體力放在9/17當天發揮出來哦!

賽前提醒

以下幾點注意事項，請大家參考

1.在活動前的最後一周，高強度的訓練距離可以縮短，以避免受傷，可以多吃點碳水化合物來儲備能量。

2.課表很重要，但休息更重要，活動前一晚睡眠一定要充足，千萬不要熬夜。

3.活動前一晚，可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，做個意念訓練，模擬明早賽事上可能遇到的種種狀況。

4.早餐在起跑前2小時吃完，並吃自己習慣的餐點就好，避免高刺激性的食物，以免跑到半路找廁所。

5.面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

6.最後一點、也是最重要的，好好享受活動當天的氛圍，在比賽中如果身體不適的狀況，請勿勉強、立即停下。記住，賽道永遠都在，別逞一時之勇，導致無法彌補的後果。

#運動筆記配速列車#運動筆記半馬130配速列車

馬拉松

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