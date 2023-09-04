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旅跑記趣／一個深藏台7線的秘境 卻成為我嚮往之地

運動筆記／ 羅正堅

西村，一個名稱相當簡單復古的地方，乍聽之下好似古裝片中的村落，但他卻是北部橫貫公路桃園市與宜蘭縣的界碑所在，一般車輛過往都是呼嘯而過，僅只單車一日雙北(北橫、北宜)的騎士會於此歇息，想要在網路上尋找該地報導更是微乎其微，但，今天他卻成了我晨跑的折返點。一般遊客到明池森林遊樂區旅遊，大部分都是一天去棲蘭神木園區看神木，另一天則逛有「北橫明珠」美譽的明池，鮮少聽到還有哪些旅遊景點，不過這也難怪啦！道路編號為台7線的北橫，路程崎嶇彎繞、路面起伏蜿蜒，除了那些一日雙北的神人騎士外，極不適合一般休閒淑女車騎行，至於健行其中的案例，更是幾乎沒聽過。因為附近地形不適合騎單車，提供住宿的明池山莊，當然就沒有自行車租借的服務了，若想要到附近走走看看的話，最適合的方式就是跑步了，尤其是早上晨跑。由明池山莊出發到西村界碑處，剛剛好5公里、來回10公里，對於有跑步運動習慣的人，這個距離有點挑戰又可以完成，有機會到此一遊的朋友，不要忘了安排晨跑這項活動。

跑到台7線61.7公里處，隨意回頭竟發現陽光融於山水的幻化奇景，一泓碧綠的池水藏於山谷之中，因為跑步的慢，得以發現這等令人驚嘆的自然奇景，因為晨起的早，得以目擊陽光撞擊山谷的強烈反差，於此耽擱了不少時間，也讓人生增添更多的美麗回憶。

由明池山莊停車場出發，台7線管制閘門旁的路程指示牌標示著65.5，晨跑折返點設在60.6的西村界碑，整趟來回大概10公里，路程前三公里先下坡128公尺，後兩公里再上坡75公尺，折返後坡度反之。

原本擔心山區路幅太小，若要與來往車輛交會時，會不會無處閃躲或被逼到山溝處，後來發現，其實北橫公路的路幅幾乎都可以會車，真正跑起來的感覺，路幅寬、路面平，甚至比一般市區的路面還好。

來明池路上的台7線77公里標示牌，因不方便停車無法與之合照，起跑500公尺遇到台7線的65公里標示牌，當然無魚蝦也好。

一大清早六點出頭起跑，偏斜的陽光無法灑落山谷，四周明亮但不刺眼，周圍無聲僅蟬鳴高亢，涼涼的空氣伴著輕輕的微風，對於晨間的跑者而言，真是極其友善的環境。

剛開始沿路一直都是緩下坡，而且一大清早路上根本沒車，跑著跑著想要拍照隨時可停，邊跑邊拍、邊拍邊跑，完全就是景點旅遊的方式，只差在要靠自己的雙腿行進而已。

一路下坡跑至北橫公路紫葉槭景觀起點時，發現一旁溪中錯落大小石頭，潺潺流水在石塊間濺發激流水聲，不自覺的在這裡又拍照停留了許久，秋楓紅葉之時，此處溪谷想必美翻天了單程 5K 的路線只到 1.3K 而已，歡迎到《 阿舍的精彩生活 》看後續的精彩路程記述

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