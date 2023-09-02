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路鉋／SUPERACE黑馬決戰南北 報名倒數只到14日

聯合新聞網／ 綜合報導
黑馬最亮點！『黑加力配速團』美力登場！（圖：SUPERACE提供）
黑馬最亮點！『黑加力配速團』美力登場！（圖：SUPERACE提供）

入秋之際，也預告著路跑賽季即將展開！已連續舉辦八年的SUPERACE黑馬半程馬拉松，喚醒每一位跑者心中那匹潛力無限的黑馬魂，無論是想體驗最“Chill”的台北都會夜跑，或是馳騁在最“海味”的高雄港都晨跑，報名已進入最後階段，今年十月南北兩場的黑馬盛會，皆已蓄勢待發，準備登場！

黑馬最亮點！21K『黑加力配速團』美力登場！

女力無限的『黑加力配速團』，是黑馬賽事中令跑友引頸期盼的最美亮點！今年將由素有跑界國樂女神之稱的郭姍如（姍姍）領軍，帶領高人氣與專業度兼具的菁英女跑者們，無論台北或高雄站，皆為21K選手們開啟四個不同時段的配速香香列車，齊心齊力將跑者的力量加乘，穩穩地跟著『黑加力』們，保證讓黑馬們輕鬆完賽！

而近年來活躍於馬場，快把整個台灣跑透透的那位日本人--跑友親暱稱為『TOMO桑』的後藤友嗣教授，以及橫掃各大越野賽事活力女星宋城希，也皆已確定參賽，將與所有黑馬以跑會友！另外，活動當天除了現場報名即可參加的『黑馬英雄王趣味挑戰賽』之外，更有POLAR所提供的運動手錶，與眾多贊助夥伴的超值好禮抽獎活動，讓所有黑馬們個個抽獎有機會，”玩”賽有把握！

品牌之友TOMO桑與宋城希，攜手帶領黑馬們重返榮耀（圖：SUPERACE提供）
品牌之友TOMO桑與宋城希，攜手帶領黑馬們重返榮耀（圖：SUPERACE提供）

培育體育人才養成計畫，邀請田徑名校小將大展身手

秉持著推廣跑步運動之初心不變，在每一屆的黑馬賽事中，持續邀請田徑名校學子們一同參與，今年除了培養出諸多田徑新星的台北成淵高中田徑隊外，高雄場更邀請南高雄霸主瑞祥高中的田徑小將們，擔任4K與10K組別的黑馬領跑員，品牌更將回饋並提供MIT高品質客製化服飾，期許小選手們在披上特製戰袍後，在未來的每一場賽事中都將成為脫穎而出的黑馬！

北成淵！南瑞祥！將邀請田徑名校擔任黑馬領跑員（圖：SUPERACE提供）
北成淵！南瑞祥！將邀請田徑名校擔任黑馬領跑員（圖：SUPERACE提供）

品牌超值大禮包，報名即可獲得！

而在每一屆賽事中最受推崇的品牌高品質紀念品，今年不論是黑潮戰袍、運動跑襪、跑旅兩用袋、以及完賽大浴巾…等，更讓跑友能選擇自己喜歡的顏色及款式，滿足你的每一個運動日常。更感謝各界企業夥伴們共同參與，成為豐富黑馬賽事的幕後推手，包括天然媽媽Mother Nature、宏亞食品(七七乳加)、明治SAVAS(蛋白粉)、可口可樂、曜鹼性離子水(大會指定補給用水)、向日葵眼鏡、POLAR(運動手錶)、World Gym健身俱樂部等各知名企業的加入，凡報名選手即可獲得超值好禮與服務，享受充沛的補給資源。

今年十月，台北與高雄，無論你在哪個城市，一起來享受一場台灣原創品牌的優質賽事，作為年底目標大型賽事前以賽代訓的熱身賽。9月14前，趕緊把握最後機會一起加入吧！

2023 SUPERACE黑馬半程馬拉松資訊：

台北站｜10/14（六）16:00 大佳河濱公園 https://reurl.cc/9VjYrY

高雄站｜10/28（六）5:30AM 夢時代廣場 https://reurl.cc/9VjY5d

馬拉松 運動 品牌 菁英 國樂

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