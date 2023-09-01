2023 高雄富邦馬拉松 賽事介紹─向前超越

等著起風，不如跑起來追風去。「高雄富邦馬拉松」不僅僅是一場單純的跑步賽事，更是一場為身心靈洗禮的跑步盛會！

賽事重點整理

指導單位 | 教育部體育署、中華民國田徑協會、高雄市政府。

主辦單位 | 高雄市政府運動發展局。

冠名贊助 | 富邦人壽保險股份有限公司。

執行單位 | H2U運動筆記

協辦單位 | 高雄市政府相關局處、高雄市體育總會、高雄市路跑團體。

競賽日期 2023年11月25日(星期六) 07:00-10:00 休閒組 3.5K、恐龍田徑大賽 150

2023年11月26日(星期日) 05:00-12:30 馬拉松、半程馬拉松

早晨太陽升起，城市已經沉浸在熱烈的氛圍中，當萬人朝著同一個發向出發，繁華城市瞬間成為馬拉松競技場，跑者與城市道路融為一體，熱血沸騰踏遍高雄每一處的精彩，這不僅僅是一場賽事，更是一場跑者連結城市的旅程.....

親自報到領好禮｜為鼓勵節能減碳，親自報到加贈賽事號碼布紀念扣乙組

報到地點：高雄國家體育場。報到時間：2023年11月23日(星期四)：12:00至19:00止，逾時不候。2023年11月24日(星期五)：09:00至19:00止，逾時不候。2023年11月25日(星期六)：12:00至19:00止，逾時不候。

備註：如無法親自領取者，可以選擇郵寄報到(運費另計)

賽道看點-世運大道｜起點：左營區國家體育場是「 2009 高雄世界運動會」主場館的開閉幕地標，現場座位區可達 5 萬人以上，建築結構體非常巨大，屋頂是採用太陽能板，它是由日本知名建築師「伊東豐雄」先生所設計，別稱「龍騰體育場」，因為形狀就像隻半盤座的龍，因而得此美名。

世運大道 (舊名中海路) 一直以來都是「高雄富邦馬拉松」主要起點地標，貫穿海軍左營基地中海哨，但海軍左營基地內的路段仍稱為中海路。道路以四線道設計，總長度約 1045 公尺(軍校路至左楠路)，路寬約 20 公尺，從火炬地標一路延伸至軍校路口可塞滿萬人規模的起跑人數，高雄富邦馬拉松在疫情前的盛況規模可達選手人數 26,000 人以上馬拉松組、半程馬拉松組及休閒組皆在世運大道集合起跑!

賽道看點-翠華路｜共線 從世運大道起點出發至第一個轉彎口翠華路後，可一路暢通無阻至中華陸橋約 4.7 公里，此段路線全車道封閉，跑者們可在這個階段調整好呼吸和步伐，切勿一開始前 5 公里猛衝，前段應保持跑步節奏，尤其剛起跑時人潮眾多，配速應妥善掌控，別為了超車而讓自己在前段浪費過多的體力。

賽道看點-中華陸橋｜共線 經過暢快的翠華路後，接著來到中華陸橋，經過 5 公里左右的路段，隊伍將會越來越攏長，此時遇到的是一段緩緩的長上坡，保持跑步頻率，步幅縮小，身體前傾，保持呼吸節奏，同時也要注意這裡僅剩下二線道，在此切勿推擠，可以緊跟前方的跑者，等待著下一個超前的機會來臨，現在這裡還只是剛開始而已，先別心急超車而亂了陣腳。

中華陸橋僅有兩線道，跑到此處約賽道里程 4.7 公里處。(照片來源:黃良傑翻攝)

賽道看點-明誠四路/美術東二路｜共線 下了中華陸橋後有一段直線緩衝，然後接著順勢右轉明誠四路，注意前方美術東二路將左轉，將往高雄美術館方向去，在此可感受整齊劃一的樹木群和街道，同時可以遠看美術館的樣貌。

美術東二路可以近距離看見美術館園區周邊

賽道看點-美術館路｜共線 美術東二路可接美術館路，在此段路線可別錯過知名的輕軌龍貓隧道，通過美術館後接著來到馬卡道路，此段路線將近 1 公里，約在7.5 至 8 公里的位置，請記得調整好呼吸，並保留體力，即將快要完成第一個 10 公里。

高雄美術館著名的輕軌龍貓隧道(圖片來源：taiwanmickey )

賽道看點-馬卡道路｜共線 「馬卡道」是在 2000 年時高雄市政府為紀念原居住於高雄的平埔族馬卡道而命名，為北高雄地區重要道路，全線沿著台鐵路廊（高雄鐵路綠園道）而行，跑到底之後將銜接高雄最美的愛河路線。

在九如大橋上望向馬卡道路的風景（攝影：尼克）

賽道看點-河西一路｜共線-分流 河西一路可以一路沿線經過環河街直到治平橋右轉 (治平橋與九如橋都是民國六十年代的建築，愛河截流站從這裡開始 )，通過治平橋後緊接著來到同盟三路，全程馬拉松將繼續直行同盟三路穿越九如橋，如果是半程馬拉松將轉入十全三路，在此可以看見中都濕地，感受這片綠地的洗禮後，再從美都路及德勝街跑往九如橋，接著將北返往回高雄國家體育場去。

備註：半程馬拉松組路線可跳至"賽道看點-翠華路"，全程馬拉松在同盟三路與十全三路交叉口時要特別注意，可別跟錯組別，闖入半程馬拉松賽道去了。

在河西路賽道看見「高雄博物館」（攝影：尼克）

賽道看點-同盟三路｜全馬 必須說同盟三路真的美，你可以看著愛河及中央分隔島的椰林大道，從同盟三路從治平橋一路到七賢橋共計約有 3 公里長，路線平坦好跑，沿著路線將會到達第一個折返點七賢三路與五福四路交叉口，此處為賽道里程約 13.5 公里處，折返後將沿著返程的路線來到河西路右轉，再次體驗愛河旁的路段，經過 228 公園時可別錯過這裡的河岸風光。

高雄 228 公園旁的河岸風光

河東路回頭望向高雄橋，可以看見高雄流行音樂中心的美景（攝影：尼克）

賽道看點-高雄橋/河東路｜全馬 通過高雄 228 公園後，接著來到高雄橋為本次賽道的最南端，通過高雄橋後接著轉入河東路往北，一路至民生二路後，將可以感受高雄市中心之美，路線將會環繞中央公園一圈後，返回河東路段，在繼續往北至河南二路右轉，將進入所謂的「幸福川」範圍，幸福川是一條位在臺灣高雄市境內的小型河川，全長約 5.3 公里 ( 橫跨三民區、前金區、新興區、苓雅區 )，路線一路至中華路後折返回至河東路在繼續往北。

備註：全馬"中間點"位置約在"河南二路"上，此時可以關注自己前半馬的總時間是否符合一開始的目標設定。

在民生路可以見看高雄市重要的地標「鰲躍龍翔」是2001年臺灣燈會主燈，楊奉琛作品（攝影：尼克）

在五福圓環中可以看見高雄歷史最悠久的百貨公司「大立百貨」，它的建築外觀非常特別，值得欣賞（攝影：尼克）

來到民生二路後可以環繞高雄市中心的「中央公園」（攝影：尼克）

賽道看點-鐵道三街｜全馬 河東路段可說是本次高雄富邦馬拉松重要的主幹道路，北返路線將分支出三條折返路線，鐵道三街將是河東路最後一處折返點，該路段為全新鋪陳規劃道路，可說是非常好跑的路段，在此也來到賽道里程約 23 公里，完成此段路線後最後一次回到河東路段，一路向北回至中都濕地的範圍。

賽道路線愛河之美（攝影：尼克）

高雄城市很美，你腳下的路更美！高雄一路都是美麗的城市風景，跑再快都別錯過愛河美景，因為跑步在愛河邊是一個令人陶醉的體驗，沿著愛河的賽道路線，你能欣賞到壯麗的河景，碧綠的水面倒映著陽光，與城市的高樓大廈交相輝映，讓人彷彿置身於一幅美麗的畫面中。

賽道看點-中都濕地｜全馬 當你回到中都濕地時，請記得此時賽道里程已經來到約 26 公里，剩下最後 16 公里就要完成這一趟跑步之旅，也許前段的折返與轉彎會造成你的跑步節奏需要調適，但請保持穩定的心情，好好面對最後的路段，因為接下來將面臨全馬大眾跑者常見的 30 公里撞牆期的大魔王，也許你是一個訓練有素的跑者，但也千萬別輕忽任何細節，該補給該喝水時要按時做到，回到中都濕地後緊接著來到與半馬共共線的路段，一路跑上九如橋後沿著九如四路從翠華路向高雄國家體育場邁進！

賽道看點-翠華路-神秘區域｜共線 翠華路一路向北至逢甲路左轉，賽道里程約 29 公里，緊接著右轉鼓山三路至桃子園路後，將進入"賽道神秘區域" (尚未公開)，從先鋒路開始一路到軍校路，整個區域約 5 公里，這裡是一段絕無僅有的賽道，出了神秘區域後賽事里程也將來到 35 公里左右。

請注意本賽事婉拒陸籍(含港、澳地區)人士報名參賽

在海富路上可以看見整片的眷村風貌（攝影：尼克）

通過賽道神秘區域後，半馬將直接往高雄國家體育場終點方向，全馬剩下最後的 7 公里路程，將轉往南軍校路線區域範圍，從海功路回至世運大道，再轉往高雄國家體育場內方向，當即將進入高雄國家體育場時，別忘了整理好情緒和笑容，我們準備好一切等你凱旋歸來!