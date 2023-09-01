2023新竹馬拉松 「龍年平安財利金」跑者搶先拿！
新竹馬 X 新竹都城隍廟 跨界合作
你的「平安+財富」新竹馬幫你求好啦！2023 城隍出馬！步步平安又發財！推出僅跑不賣的 「 #龍年平安財利金」6000份
作為全馬、超半馬🧧祈福完賽禮「現場領取」喔！全台最先求得龍年平安財利金就屬你啦～
位於新竹市東區的《新竹都城隍廟》，已有數百年的歷史，是在地重要的文化資產，也是市民的情感寄託。其廟宇規模在當時是全臺之最，廟埕的市集小吃攤，成為新竹特色之一。每年的「竹塹中元城隍祭」更是全新竹的年度盛事之一，主祀的城隍爺，守護城市、保護民眾，今年與新竹馬跨界合作，不僅先為跑者求得「#龍年平安財利金」，當天還有「Q版神偶啦啦隊」為選手加油 🥳
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【2023新竹城市馬拉松】
時間︱2023年11月19日(星期日)
地點︱新竹市樹林頭公園
組別︱全馬42K、超半馬22K、健跑組11K、親子組3.5K、超慢跑組3.5K
特色︱高中競賽組11K、中小學競賽組3.5K、超半馬團體賽
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