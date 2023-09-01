2023新竹馬拉松 「龍年平安財利金」跑者搶先拿！

從2010年的初馬之後，不到四個月就嘗試50K超馬，隔年參加12小時賽跑出125公里，其後一路刷新紀錄，曾經連續好幾年都跑出國家級選手水準；跑馬五年就寫成《一雙慢跑鞋：一年內完成42K馬拉松訓練計畫》一書，內容從基礎到進階，有關跑馬的知識無所不包，去年又破了6小時賽PB，以72.5K再破M60國家紀錄…；十三年來的跑馬生涯，高志明可以說是素人超馬跑者的典範，有速度、有長度、不停破紀錄，享受自律與自虐，始終沒找過教練而靠自己鑽研出一套跑馬經，從不上健身房重訓而擁有一身漂亮肌肉，他怎能這麼厲害咧？

2023-08-29 09:45