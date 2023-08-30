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公司招 IT 工程師 跑完 42 公里後現場面試 你可以嗎？

運動筆記／ tanya

日前一間公司推出了三種特殊方式來招聘工程師。圖/KAYAK 招募網站

大家還記得之前中國發生的一起特殊的「勞資糾紛」嗎？一間機械部件廠因為職員無法在 30 分鐘內跑完 5 公里，就以不通過長跑測試的理由將他解僱，稱他不夠吃苦耐勞，這起事件在跑圈引起相當大的話題。日前小編又在日本的網站上，看到類似「以長跑能力作為求職參考」的事情，不過故事就要反過來說，究竟發生什麼事情？一起看下去吧。

日本的 KAYAC 公司認為，能夠不停刷新自己馬拉松成績 PB 的人，也一定能在工作中努力不懈並樂在其中。為此這間公司特別為跑步愛好者提供機會，特別規劃了「42.195km招募活動」，藉此招聘新的工程師，薪水從 3,900,000 日元〜 9,750,000 日元不等。

42.195 km招募活動中總共有三種招聘方式。圖/KAYAK 招募網站

求職者可以通過「 42.195 km招募活動」中的的三種方式來參加

▣ 以全程馬拉松成績單替代履歷表，直接免除履歷表的書審，進入第一輪面試。

▣ 以你的「破PB」計畫表代替履歷表，進入書審。

▣ 參加今年 12 月的湘南國際馬拉松，完賽後直接現場進行面試。

以上三種方式都可以作爲一種入職公司的管道，他們在招募網站上寫到：「隨著年齡增加，我感覺自己作為工程師的成長愈來愈少。然而一旦開始跑步，隨著距離的增加和不斷突破新紀錄讓我成長，這樣的成就感也間接影響到我的工作。我們認為能夠刷新跑步紀錄的人，也一定是能夠不遺餘力地努力工作的人！於是有了這項招聘計劃」。

網站上還分享工程師在馬拉松賽事的好成績，全程馬拉松有破三的運動好手。圖/KAYAK 招募網站

而這間公司之所以把焦點放在馬拉松上，是因為公司內部的「跑步俱樂部」是由優秀的 IT 工程師主導的，通過規劃、執行、驗證來優化自己的跑步表現，並認為跑步成績的進步和工作中的成長有相似之處，從而認為能提高跑步成績的人也能夠致力於工程師的自我成長。

2019 橫濱馬拉松達到破三的工程師，通過部落格分享當時破三的跑步技巧。圖/KAYAK 招募網站

另外招募網站上，還分享了公司內一名工程師從全馬 3 小時 52 分的成績，通過規劃及努力，在 2019 橫濱馬拉松達到破三的成績，整理了工程師是如何透過日常訓練來提跑步成績的技巧。如果你要找工作你會選擇用你的「全馬成績單」或者你自己的「破 PB 計畫書」來投遞履歷嗎？還是會嘗試在跑完一場全程馬拉松之後來一場面試？還是你認為這從頭到尾就只是一場鬧劇呢？這恐怕要倒今年湘南國際馬拉松賽後才會揭曉了！

責任編輯： tanya

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