2023礁溪馬報名不早啦～旅宿優惠方案下殺5折起！
過雪隧、到宜蘭…怎麼能只是跑步你還漏了… 礁溪特有的「溫泉拉麵」必吃！礁溪溫泉「美人湯」必泡！知名打卡NEW景點怎能跑過就當玩過！兩天一夜、三天兩夜快安排起來～
👇多家溫泉飯店、旅店祭出跑者專屬”超殺”優惠
♨️ 憑報名證明周五入住《天隆大飯店》原價打五折！
♨️ 讓你一秒飛日本的和風溫泉飯店《山形閣》也有打八折、贈山友拉麵！
♨️ 夢幻歐洲城堡的《香格里拉》系列不限間數都給特約住房優惠價喔！
重點還有提供超豐富的溫泉SPA館、戶外戲水池、溫泉足療池、生態釣魚池等免費設施，退房後仍可繼續暢玩～
優惠方案很多元，一家人跑礁溪馬順便好好渡假吧~~
12月的賽事，現在不早囉，期間適逢溫泉季 ♨ 提早預訂專屬優惠住宿，完賽再續享泡湯趣～
記得先報名>> https://irunner.biji.co/jiaoxihotspring2023
再搶優惠房>>https://irunner.biji.co/jiaoxihotspring2023?page=2640
★訂房方式：請撥打訂房專線，直接洽詢各旅宿業者。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言