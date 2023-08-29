路跑／2024集集鐵道半程馬拉松停辦4年回歸 9月6日開放報名

「2024集集鐵道半程馬拉松」將於113年3月10日於南投縣集集鎮舉行，集集鎮公所呂易展秘書帶領三位活動大使，超馬大神林義傑、格鬥天王武神金剛刀張景雄、越野活力女神宋城希為跑者精心規劃跑旅攻略，讓選手暢遊集集暢跑半馬，欣賞如童話般的集集美景。

睽違四年復辦，跑友引頸期盼

受疫情影響，集集鐵道半程馬拉松已經停辦4年，終於將在明年3月10日於集集鎮和平國小復辦。做為台灣中部最具特色的賽道，途經周邊夢幻景點集集隧道、龍泉火車站、集集攔河堰，最美打卡路線綠色隧道等。集集小鎮已成為國內重要新興休閒旅遊據點，如童話般的鐵道古蹟與自然景觀，加上人文薈萃，是跑友最期待的賽事之一。集集鎮公所呂易展秘書表示，集集鎮是全國少數幾個鄉鎮公所自主辦路跑賽事的機關，可見全鎮對運動的投入與支持。疫情結束後，鎮公所便立刻啟動賽事籌備，原訂年底舉辦，考量氣候與賽事密集度，特別改到明年三月，就是希望跑者能在春意盎然、氣候涼爽的時節，享受跑步的樂趣。

金剛刀張景雄下戰帖，挑戰超馬好手林義傑

三位大使組成踩線團，於月初至集集為選手提前探路。前世界極地超級馬拉松冠軍林義傑以專業跑者角度分析賽道難度以及可跑性，他認為男女老幼都適合來跑，難度一顆星。賽道旁群山環繞、空氣清新、景色宜人，值得10顆星推薦。宋城希常跑越野，喜歡集集的自然風光，這次練跑途中被濁水溪的美景震攝，一度停下腳步驚呼「真是太美了！」，甚至忽略了舊傷在身。宋城希更親身體會到集集鎮民的熱情，三人練跑過程中，鎮民不斷地為他們加油打氣。她也到當地的生技工廠體驗手工乳液DIY，品嚐當地美食，強力推薦大家來集集參賽時也能好好地逛逛。退役MMA格鬥選手金剛刀張景雄跨界參賽，心情則是期待又怕受傷害。身為跑界新手的他，被林義傑推坑參賽，目前還在學習如何愛上跑步。最近練跑量達到6、7公里，逐漸進步當中，希望賽事當天能看得到宋城希的車尾燈。雖然心情有點忐忑，他仍憑著膽識發出豪語，直言挑戰林義傑，繼年初向Youtuber約戰後，又對跑界前輩下戰帖，嗆聲明年三月如果他順利完賽，林義傑就要跟他學格鬥對戰一場。此次賽前踩線張景雄和林義傑甚至一度被美景吸引不小心迷路，導致宋城希在前方苦等，賽事路線獲得大使一致肯定。

賽事將於9月6日開放線上報名

本次賽事分為三個組別，分別是具有專業性的綠野仙蹤挑戰組21公里、鼓勵跑友呼朋引伴的七個小矮人郊遊組12公里、適合親子參與的小紅帽悠遊組5公里。以童話故事切入主題，更呼應集集小鎮如夢似幻的景色風光。主辦單位更結合周邊店家串連活動，邀請在地旅宿業者提供優惠訊息，讓民眾住在集集，體驗集集小鎮風情。參賽選手完賽後也都可以獲得50元消費券，於集集鎮周邊配合特色店家進行消費，跑者跑得開心也能滿載而歸。2024集集鐵道半程馬拉松將於2023年9月6日開放線上報名，請隨時關注賽事資訊，詳情請至官方臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/2024jiji。

集集鎮公所呂易展秘書：2024集集鐵道半程馬拉松將在_9月6日正式開放報名。 主辦單位提供

三位路跑大使跑在集集濁水溪。 主辦單位提供

採訪三位路跑大使林義傑（左）、宋城希（中）、金鋼刀_張景雄（右）。 主辦單位提供

2024集集鐵道半程馬拉松參賽好禮。 主辦單位提供