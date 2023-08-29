跑步小品／自學–自練–自律–自虐–自癒–自嗨的超馬世界～

（平時在大稻埕晨跑英姿～高志明提供）

從2010年的初馬之後，不到四個月就嘗試50K超馬，隔年參加12小時賽跑出125公里，其後一路刷新紀錄，曾經連續好幾年都跑出國家級選手水準；跑馬五年就寫成《一雙慢跑鞋：一年內完成42K馬拉松訓練計畫》一書，內容從基礎到進階，有關跑馬的知識無所不包，去年又破了6小時賽PB，以72.5K再破M60國家紀錄…；十三年來的跑馬生涯，高志明可以說是素人超馬跑者的典範，有速度、有長度、不停破紀錄，享受自律與自虐，始終沒找過教練而靠自己鑽研出一套跑馬經，從不上健身房重訓而擁有一身漂亮肌肉，他怎能這麼厲害咧？

👂聆聽本集《肉腳的跑步人蔘》podcast請點 這裡（約41分鐘）

👀繼續閱讀請往下滑👇

就是愛跑步 此身已中毒

「哈哈，我是練家子，就是比較勤勞比較認真而已啦…」高志明笑笑謙虛地說，「我也不是無師自通，因為自己是軟體工程師，所以會透過網路找資料，加上很多跑友前輩的指導，進步就比較快…」高志明正式記錄的參加賽事大約一百多場，其中過半數都是超馬，一場就抵別人好幾馬；如果再加上沒有紀錄的、超過全馬距離的自主馬，「至今可能七、八百馬跑不掉…」😅他是數據控，每次賽前都制定包括公里數/配速的訓練計畫，賽後更仔細分析前後段的速度和用時，笑說自己就是工程師性格，對數據很敏感，喜歡設定目標，研究配速、分配體力，然後努力去實踐完成目標，「如果設定目標後，能分秒不差地完成，那真是快樂和成就感！」（笑～😁😁😁

高志明分析超馬跑者類型，大多是為了自我挑戰，也有人希望跑得很久很遠不會累，還有些人是自虐、追求痛苦😜 雖然多數超馬跑者自謙跑不快，他說，跑超馬的確不需要速度，但想自我突破，速度仍是必要的。「跑12或24小時，比賽時可能不需要速度，但訓練時需要練速度，否則上場比賽可能跑不遠。只要配速配得好，比賽時就能跑得比較遠也不會累。」他至今跑出的最長距離是24小時賽的229.8K，「跑24小時很煎熬，前12小時很Happy、後12小時有如地獄…！」相較之下，參加6小時賽需要速度，以接近全馬速度跑滿6小時，才能達到七十多公里，「滿累的！」所以最喜歡12小時賽，享受多於痛苦，「12小時賽的配速剛剛好，一開始5分速，跑滿六小時後，後面慢慢完成，當覺得非常疲累時，已經接近完賽了。」身為上班族，又是基督徒，上班、教會服事都忙，訓練時間有限，目前不考慮更長或多日賽。

（高志明提供）

跟國內很多神人級跑者月跑量動輒800~1000K、一年可達5000~6000K比起來，高志明自認月跑量不多，平均500~600K；為了備賽超馬，週六日會練到五六十公里，而且經常背靠背，如果要準備24H賽，賽前兩三個月會拉高到800~900K，一天兩練，累積疲勞，但又不能練得太累，才能達到訓練效果。「這是一種自虐…」（笑～被問到全馬和超馬所帶來的成就感？高志明跑全馬最大的喜悅是跑出PB，至今個人最佳為3:04，可惜在自己最巔峰時期都在練超馬而沒有破3。這幾年他常在FB公布自組台北馬配速團，包括3:20、3:15、3:10…都帶過，會在身上綁一個「耶穌愛你」氣球，帶領跑友一起抵達終點，感覺非常快樂！

（協助跑友成就賽事目標，是高志明自組配速團最大的成就感_高志明提供）

超馬的感受和全馬大不相同，尤其24小時賽，過程狀況很多，必須克服生理與心理的各種難題，尤其是後12小時的每一小時、每一圈都是煎熬，必須擁有比別人更強大的心理素質才能完成，「不像全馬，感覺累的時候，就只剩下5公里，拚一下就結束了」。然而，不論超馬多痛苦，總嚷嚷著下次絕對不會再報，奇妙的是，跑完立馬忘光光，又開心期待準備下一場比賽。看著高志明一身漂亮的肌肉線條，令我訝異的是他從不上健身房重訓，而只做伏地挺身和仰臥起坐，目前一口氣可做六、七十下伏地挺身，仰臥起坐一次可做一百個，有時隔個兩三天去拉一下單槓，一身肌肉全是跑出來的。😲😲😲

細數他的超馬PB：6小時賽–72.5KM，2022年，M60全國紀錄。12小時賽–137KM，2015年香港國際賽，M50全國紀錄。24小時賽–229.8KM，2017年英國世界盃。100K紀錄–8小時29分，2014年亞洲盃男總五。100 Mile紀錄–16小時3分，2017年東吳24小時賽，也是當時M55國家紀錄。👏👏👏👏👏

（就在去年，高志明又創下6小時賽–72.5K的M60全國紀錄_高志明提供）

難忘的、痛苦的 超馬印記令人回味

至今最滿意的賽事是2017年中、在英國北愛爾蘭的世界盃24小時賽，因為緯度高，雖然正值七月，氣溫只有8~16度，而且夜晚只有6小時–晚上10點才天黑、凌晨4點天就亮了，因此跑到後12小時幾乎不太累，也沒什麼痛苦感，還邊跑邊玩；到了晚上，全程為他補給的太座沒東西吃，他跑到補給站時就拿些義大利麵、披薩給太太，非常難忘。而最忘不了也最痛苦的就屬2017年底的東吳24小時超馬，當時他的紀錄已跑出230K，國家紀錄是244、245K，他非常努力地月跑量練到800~900K，希望能力拚240K，結果事與願違，以222KM收場，「那場我狀況超多，非常痛苦！平常很少抽筋，卻又是抽筋又是嘔吐–吐到不行的那種，還血糖過低暈眩，跑起來歪歪扭扭，但最後還是在淚水中堅持完賽…」「當你最痛苦時你要記住那感覺，等下次再遇到這麼痛苦時，你就覺得沒什麼，就會有動力繼續往下跑！」

（2017東吳24H超馬，高志明以過人的毅力拚到 222K_高志明提供）

回想最初因為三高而跑步，十幾年後幾乎不藥而癒，接著跑出了興趣，繼而不滿足、想挑戰，從全馬330到超馬，就這樣一步步、最後成為一種使命，看到國內外的頂尖成績，也想驅動自己有沒有可能辦到？曾經，他想破自己的PB，但隨著年齡，又回到興趣、健康、享受比賽，每個階段的心境不同。其實他也面臨無數身體傷痛，IT Band、足底筋膜炎、阿基里斯腱、蹠骨炎、脛前肌、梨狀肌…，全部中過一遍。「當你都中過一遍，好像就會免疫了」。很多人一痛就不敢跑，高大哥是只要能跑就繼續跑，與痛共存。「我繼續訓練，記住痛的感覺，告訴自己明天就不會那麼痛，慢慢就不痛了…」（純屬個人心得，叔叔有練過，沒練過的不要學…😬😅😅「這樣與痛共存大約需時三、四個星期才會好，好了之後就變得更強壯，以後也不會再痛了」

（即便最近為椎間盤突出所苦，高志明的月跑量仍在400K左右_高志明提供）

至於最近的椎間盤突出問題，最令他困擾，某日他突然發現跑步時腳步跨不出去、速度越來越慢，做了檢查才發現椎間盤突出，他分析應是多年來久坐在電腦前工作所致；一想到自己還有那麼多跑步計畫尚未完成，想以微創手術徹底解決，卻遭到醫師反對，認為沒有人是為了要跑得快去動微創手術，要他乖乖復健就好。於是他轉變心態，現階段月跑量仍維持四百公里，只不過身體似乎完全不一樣了，心率差了10~15。「過去夏天跑5分速心率最高135~140，但現在只要跑5分速就飆到150…」。高大哥告訴自己，跑步要回到初衷，不要把自己逼得太急。今年他成為長跑扶輪社社長後，除了做公益，明年初在台北田徑場辦理的超馬盃將是50公里的賽事。「今年初辦的是6小時，結果不但刷新了男女全國紀錄，而且還締造了9項新的分齡紀錄。所以明年將改辦50公里賽，希望能提供高額獎金給菁英選手，讓他們有發揮的舞台，這也是長跑社的辦社宗旨之一，提升台灣的跑步風氣與馬拉松、超級馬拉松的成績水平。」

（圖片取自尋寶網）

高志明的超馬人生可說是完全中毒、上癮，沒有跑步，只怕工作也會無精打采！重點是，可以放心享受美食，他說：「月跑400K以上盡情的吃，500K隨便你吃，600KM以上放肆的吃！」所以，讓我們努力地跑吧！

**《肉腳的跑步人蔘》podcast節目歡迎點擊連結收聽，並訂閱、留下五星評論、分享喔～😁😁😁