桃園5大路跑目標2050淨零排放 12月23日國際選手來台響應

桃園市政府體育局所主辦的「環跑桃園 永續生活」宣傳記者會，於112年8月24日下午2時在桃園市體育局一樓大廳舉行，為響應市府「2050淨零排放」政策，現場由桃園市政府蘇俊賓副市長帶領體育局、環保局等局處首長及下半年度桃園5大路跑活動主辦單位代表，一同宣示守護永續發展、逐步打造環保賽事的決心。

因應氣候變遷對環境及人類生存造成極大影響，全球已有130多國提出「2050淨零排放」的宣示與行動，本府呼應國際趨勢及全球公民責任，張善政市長親自宣示2050年淨零目標與策略方向，以及2030年減量50%目標，桃園市政府體育局將以聯合國永續發展目標(SDGs)中17項指標為行動框架，並透過節約、重複使用、循環再造、環保選購等責任消費主軸，輔以溝通倡導方式，將「淨零、減碳、減塑」納入路跑賽事規劃，逐步推動綠色運動賽事。

桃園市下半年9至12月規劃有5大路跑活動，包括曾獲全國十大熱門賽事及結合新屋客家文化的「新屋魚米之鄉馬拉松」、結合大園與觀音迷人海岸線的「大觀盃海洋國際馬拉松」、路線於青埔市區道路進行，展現地方焦點建設的「桃園市議會議長盃路跑」、享受石門水庫獨有水壩風情的「桃園半程馬拉松-石門水庫楓半馬」及規劃邀請日本國際好友交流的「桃園國際半程馬拉松」等，預計約3萬5,000人參與，其中石門水庫楓半馬及國際半程馬拉松報名即將開跑，歡迎市民朋友可踴躍報名參加。

各賽事在滅碳措施部分亦逐步推行，分別透過增加接駁車搭乘運輸、改採電動賽道巡場車、使用在地食材、採電子成績查詢減少證書印製及使用環保材質製程獎牌及跑衣等減碳措施，粗估可減少約13萬碳排放量(KG/CO2e) 。記者會上蘇俊賓副市長表示，桃園力推「淨零路徑馬拉松」，我們的長跑路徑就是桃園的淨零路徑。透過路跑賽事推行永續，減碳也可以是很快樂的事。參加綠能馬拉松比賽，跑者能夠更珍惜身邊的資源，每個選手就成為淨零大使，一起讓桃園市成為對地球最友善的運動城市。贊助商代表BMW桃園大桐汽車股份有限公司執行董事許平女士也透露，身為在地的企業，除了支持運動贊助賽事，為桃園注入國際視野之外，更力行綠能環保政策。不僅推出電動車，也在桃園的服務中心屋頂裝設太陽板，加裝電動車充電樁，支持電動車主來桃園時的綠能生活。

五個賽事中於12月23日舉辦的「桃園國際半程馬拉松」更是邀請到國際的選手一起響應綠能環保賽事。賽事創辦人也是超馬選手林義傑宣告日本頂尖選手神野大地將來台參賽，他的全馬成績2小時9分34秒、半馬成績1小時1分4秒，期待他在年底的賽事突破個人最佳成績。以箱根驛傳驚人的山道表現出名，而榮獲山神稱號的他，透過影片和台灣的跑者們預告，他會在賽前到桃園高中與青年選手分享他的學生運動員生活，並在馬拉松賽事當天舉辦經驗分享會，帶領台灣跑者體驗他的訓練課程。此次日本水神公司也促成日本玉名市和「桃園國際半程馬拉松」的策略結盟，玉名市是馬拉松之父金栗四三的家鄉，市長將帶隊來桃園參賽，也會招待國內第一名選手參加玉名市的馬拉松賽事。國際選手將一起在賽前於桃林鐵道種下綠植，象徵路跑賽事邁入減碳時代，呼應桃園市府淨零目標。

為實踐綠色運動賽事，桃園市政府體育局將配合市府淨零排放政策，推動低碳展演活動，未來將環保措施納入本市路跑活動審查機制，輔導路跑活動單位自能源使用、垃圾減量及餐飲使用三大面向，規劃相關減碳作為，讓運動賽事落實環保永續理念，實踐本府淨零政策，響應聯合國永續發展指標(SDGs)目標。

桃園市蘇俊賓副市長笑說透過馬拉松賽事節能減碳也可以是快樂的事。 台灣體育運動競技協會提供

桃園國際半程馬拉松創辦人林義傑宣告日本菁英選手神野大地訪台以及玉名市市長將帶隊。 台灣體育運動競技協會提供

BMW桃園大桐執行董事許平響應減碳政策推廣電動車並贊助桃園國際半程馬拉松。 台灣體育運動競技協會提供

桃園市蘇俊賓副市長與團隊啟動桃園淨零馬拉松計畫。 台灣體育運動競技協會提供