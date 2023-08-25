平壤馬拉松睽違四年再辦 一探朝鮮半島神秘風光

終點跑進金日成體育場。圖/平壤馬拉松官網

北韓一直都是神祕的國度，無論是朝鮮半島的地理風情抑或是當地的人文環境，都是許多人好奇的的未解之謎，而這場平壤馬拉松就是少之又少讓我們有機會窺探北韓的微小窗口。平壤馬拉松官方網站日前公布，這場比賽將在 2024 年 4 月 14 再度舉辦！

今年平壤馬拉松有全馬、半馬、10k、5k 的組別，根據官網的資訊，這場賽事關門時間比較緊湊，起終點都位於金日成體育場，開賽四小時後體育場大門就關閉，以便舉行閉幕典禮，換句話說，想要全馬順利完賽並參加閉幕典禮的跑者，都要有跑在四小時以內的實力！另外主辦單位也提醒，如果身體出現問題，北韓的醫療資源相當有限，要大家謹慎評估身體狀況，選擇適合自己的賽事距離。

金日成體育場民眾加油盛況。圖/平壤馬拉松 官網

2024平壤馬拉松路線圖。圖/平壤馬拉松 官網

無論是參加哪一個組別的賽事，每位跑者都會被邀請參加平壤馬拉松的開幕式，現場有五萬名民眾在金日成體育場為你加油吶喊，這根本是頂級的待遇啊！起跑後就可以進入北韓的市中心，無論哪一組的路線都完全重疊，並原路折返。路上幾乎每 10 公尺就站著一位戴有紅色帽子的工作人員，除了解決跑者們的問題外，更大的作用其實是避免國外跑者與當地居民的接觸。

之前就在比賽中出現了插曲，有外國跑者想到便利商店借廁所因而脫離賽道，想跟跟店員比手畫腳溝通，然而店員只出現了驚恐的表情，不久衝進來的工作人員將他架住，一直到後來溝通後，了解是要借廁所才緩頰。

2019 平壤馬拉松完賽獎牌。圖/平壤馬拉松 官網

這場比賽還有幾個要注意的地方，像是主辦單位規定不可以穿著有旗幟、政治口號、明顯標誌衣物，另外補給站每五公里一站，不過只提供白開水，其他像是能量膠、運動飲料、等等的補給都要自行攜帶入境，並在參賽時隨身攜帶，因為當地並沒有販售類似的東西，完賽獎牌和參賽證明將在你出境前交到你手上。

起跑點 賽事 關門時間 金日成體育場 5公里 2 小時 金日成體育場 10公里 2 小時 金日成體育場 半馬 2.5 小時 金日成體育場 全馬 4.5 小時

完賽後將在金日成體育場內頒獎。圖/平壤馬拉松 官網

睽違四年，平攘馬拉松再度回歸，不開放個人報名，想要到北韓體驗人文風情的跑者，只能參加與主辦單位合作的旅行團才能報名，出發在北京、上海等地，跑者可以根據想去的天數以及時間，選擇適合的行程。（報名網站）

日期 價格 上海出發的旅遊週末 4/11 - 4/14 每人 1345 歐元起 上海出發的長途旅行 4/11 - 4/18 每人 1695 歐元起 瀋陽出發 4 日遊 4/13 - 4/17 每人 1245 歐元起 北京出發 2 日遊 4/13 - 4/15 每人 1195 歐元起 北京出發的旅遊週末 4/12 - 4/15 每人 895 歐元起 北京出發 3 日遊 4/13 - 4/16 每人 895 歐元起 北京出發 5 日遊 4/11 - 4/16 每人 1295 歐元起 北京出發 7 日遊 4/13 - 4/20 每人 1495 歐元起 北京出發 10 日遊 4/13 - 4/23 每人 1795 歐元起 丹東出發經濟型 3 日遊 4/12 - 4/15 每人 645 歐元起 丹東出發經濟型 4 日遊 4/11 - 4/15 每人 795 歐元起

來源：RUN THE PYONGYANG MARATHON

責任編輯：tanya

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