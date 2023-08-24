旅跑記趣／超適合晨跑及夜跑的目黑川！

自從多年前打包行李開始帶著跑鞋跑服開始，出國跑步不知不覺漸成為一種儀式，為了提醒自己出門在外還是得記得運動，也為體驗在地生活！此次打算趁辦正事空檔，抓緊時間練跑去。

入住許多使館所在地的品川區，雖不若觀光景點區般熱鬧擁擠，但商業區內的上班族夜生活，仍相當多彩多姿，五反田車站附近許多拉麵、串燒、居酒屋，好不熱鬧。出發前，還擔心飯店附近不知道該往哪邊跑才好，輸入關鍵字，赫然發現，距離飯店步行僅1分鐘，有條目黑川，不但沿途有人行步道，更是東京五大賞櫻景點！全長8公里的目黑川，共種植800多棵櫻樹，儘管無緣在春日櫻花樹下賞景，但沿岸樹蔭連綿，當然即是晨跑的絕佳選項。

櫻花季目黑川賞櫻（圖片來源：波比看世界(https://bobby.tw/blog)）

東京．品川區．目黑川沿岸 日期：2023.8. 6:00AM

距離：8KM

跑步時間：47:15

人生地不熟，前一夜散步先實地走訪路線，途中不少人夜跑，整個路跑魂燃燒~~ 說甚麼隔天都要早起跑步啊！！行前做功課時本打算沿著河岸往中目黑駅方向跑，但實際走過，沿途繁華，太多紅綠燈，時不時得停下來等待，對跑步而言，那麼點掃興，決定調整路線，從五反田駅往大崎駅方向來回跑吧。如今甚少參賽，一整年透早跑步的日子，一隻手都數得出來，早已忘記天未明睜眼的光景，只記得痛苦。原本擔心起不來還多調了鬧鈴，沒想到，全沒用上。突如其來的整夜失眠，望著窗外天漸漸大白，毅然決然下床跑步去！緯度較臺北高的東京，6點鐘太陽早已高昇，感謝櫻樹錯落，以及品川區的商業大樓林立，遮擋住晨光，前半程都還有遮蔽，只需與濕度對抗。後半程日頭慢慢上升，怎麼辦？當然是路不轉，人轉，立馬往高樓間人行道跑去，順便練練小爬坡，一路上讚嘆著幾乎無落葉、無垃圾的超乾淨街道，一邊欣賞清晨6點的寧靜，以及三三兩兩晨跑者與遛狗居民。

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空無一人，莫名想到今際之國的場景 XDD

尚未清醒的住宅區，只有小人立牌

東京．品川區．目黑川沿岸 日期：2023.8. 9:20PM

距離：7KM

跑步時間：39:28

這趟行程本以為只夠時間練跑一回，恰巧這日晚餐吃得太過開心，為贖罪及再享受另一番風味，消化後立刻著裝，夜跑去。好在前兩日有先散步勘景與晨跑，才能放膽在陌生環境中夜跑。雖說日本實在是相當安全的國家，但夜晚隻身在外還是小心為上。

晚上9點多，路上不少當地人看起來像剛下班，正要返家。平日晚上夜跑者相對較少，剛好也讓我可專心應對夜晚路況。這次就沒打算探勘另一側的目黑川，仍再度體驗著前日的路線。

目黑川旁的人工草皮，夜晚有不少人在這邊躺著聊天，愜意!

到訪前，本因沒能再訪皇居路線或上野公園路跑，有些殘念，但能在人潮稀少的品川區路跑，更為難得可貴。期待櫻花季時再訪，晨跑於櫻花樹下，應該浪漫無比吧～