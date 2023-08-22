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世錦賽男子10000公尺 Cheptegei殺出重圍蟬聯三屆冠軍

運動筆記／ Eulla

圖/CGTN

在台灣時間 21 號清晨 12:25 分，世錦賽進入第二天賽事尾聲，登場的是男子 10000 公尺決賽。亮點選手包括世界紀錄保持者，來自烏干達 26 歲的 Joshua Cheptegei 以及在東京奧運拿下金牌，來自衣索比亞 23 歲的 Selemon Barega 等人。在比賽末圈可以說是最精彩之處，第一集團的選手各個加速向前衝，最後彎道時 Barega 一度試圖超過 Cheptegei ，不過最終仍然由世界紀錄保持人 Joshua Cheptegei  以 27:51.42 的成績跑出本季最佳摘金！

男子 10000 公尺 烏干達選手 Joel Ayeko 起跑就獨走 最終以棄賽作結

賽事正式鳴槍後，來自烏干達的選手 Joel Ayeko 起跑沒多久就來猛的，把速度開出去，一人獨走在前，Joshua Cheptegei 則保守的帶領第二集團，直到第四圈時 Ayeko 和第二集團的差距已經拉開到 18 秒左右。然而到第七圈時，Joel Ayeko 速度已經掉了下來，單圈速度約 70 秒左右，在第八圈時更直接被第二集團吞噬，不久後 Joel Ayeko 就自行棄賽。在接下來的幾圈裡，來自肯亞的 Benard Kibet 和衣索比亞的 Berihu Aregawi 互相競爭領頭，單圈配速約為 69 秒，不過進到第 17 圈時 Benard Kibet 掉到第五名，Berihu Aregawi 則加速以 65 秒通過。倒數五圈時，第一集團仍然有 9  位選手來爭奪金牌。

圖/AW

賽事高潮！世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei 與東京奧運冠軍 Selemon Barega 廝殺

最後兩圈時，東京奧運冠軍，來自衣索比亞的 Selemon Barega 率先衝出拉開速度，緊接著世界紀錄保持者 Joshua Cheptegei 也加速度超車，進入賽事高潮，最後的彎道處 Selemon Barega 緊咬，一度試圖超車，沒想到進到直線加速到時，Joshua Cheptegei 再把速度往上帶，拉開距離，猛力向前衝，在終點前 10m 左右 Selemon Barega 已經氣力放盡，被一直穩穩跟著第一集團，來自肯亞的 Daniel Simiu Ebenyo 超過。

圖/AW

Joshua Cheptegei 成功蟬聯三屆世錦賽男子金牌！

Joshua Cheptegei 在最後一圈跑出 53.46 秒的高速，最終以 27:51.42  跑出本季最佳，拿下金牌，成功蟬聯三屆的世錦賽男子 10000 公尺冠軍！Daniel Simiu Ebenyo 以 27:52.60 摘銀，在終點前被超車的 Selemon Barega 則以 27:52.72 抱回銅牌。賽後 Joshua Cheptegei  說：「我非常興奮跟自豪！我拿下了連續三屆的世錦賽冠軍。」其實在去年尤金世錦賽後，Joshua Cheptegei 因為受傷一直在調整，他表示：「今天這樣的表現是以最佳的方式來結束賽季。」接下來曾經在瓦倫西亞創下男子 10000 公尺世界紀錄的 Cheptegei ，將在 12 月再次踏上瓦倫西亞，首次來挑戰馬拉松賽事。

責任編輯：Eulla

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