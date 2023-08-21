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世錦賽4x400混合接力賽 荷蘭終點前2公尺大跌錯失金牌

運動筆記／ Chun Chao

Femke Bol 在終點前兩公尺摔倒在地 ，與金牌失之交臂 。（圖片來源：Getty)

世錦賽第一天的賽程對於荷蘭人來說可謂是「難以置信的一晚」，在女子10000公尺項目中 ，奪冠大熱 Sifan Hassan 在終點前一跌 ，已經讓許多人心碎 。然而在接下來的 4x400 公尺接力混合賽 卻也出現狀況 , 荷蘭隊最後一棒 Femke Bol 在眼看冠軍即將到手的時刻 ，在終點前兩公尺竟然發生抽筋，導致跌倒意外再度重演 。這失誤不僅讓勁敵美國隊以世界紀錄奪得了冠軍 。同時也讓荷蘭隊再錯失一次奪牌機會 。這場賽事荷蘭隊排於第七道出發 ，開賽後荷蘭隊前三棒便展現強大優勢 ，早早與美國隊並列領先 ，拉開與其他隊伍至少一秒的優勢 ，同時荷蘭在 2 分 19 時完成交接給第四棒的 Femke Bol 。這位 400 公尺跨欄的歐洲紀錄 ,  在剩餘最後 100 公尺直線加速時 ，仍然與美國隊的 Alexis Holmes 有著一步之差 ，然而 50 公尺後卻風雲變色 ，眼看美國隊步步逼近 ，已經將距離拉近到並排位置 。這時  Femke Bol 卻突然踉蹌 ，在終點前兩公尺趴倒在地 。

最終美國隊靠著 3 分 08 秒 80 的成績，不僅摘下了世錦賽的金牌 ，同時也打破了世界紀錄。獲得銀牌及銅牌的英國與捷克 ，也分別以 3 分 11 秒 06 及  3 分 11 秒 98 成績打破各自的國家紀錄 。 美國隊的 Justin Robinson 、Rosey Effiong 、Matthew Boling 和  Alexis Holmes 組合 ，也超越了 2019 年多哈世錦賽首次亮相締造的 3 分 09 秒 34 美國紀錄。

美國隊不僅締造了世界紀錄，也舉將國家紀錄推進一秒之多。（圖片來源：Getty)

「 我以前從未發生過這種事 」 賽後面對這一踉蹌 ，Femke Bol 坦言非常困惑。「 我在衝向終點線時覺得很急促，我不斷地推進 、推進 、推進 ，但我的身體沒有能力堅強地完成比賽。」儘管非常受挫 ，但隊友們仍然給予溫暖的擁抱 ，同時給予 Femke Bol 極大的鼓勵 ，儘管 Femke Bol 在賽場上造成了話題 ，但仍然期望接下來的個人賽 ，能有所發揮創造新紀錄 。

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責任編輯：Chun

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